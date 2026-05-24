Most kaptuk: elszabadult a pokol a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, minden a szirénáktól hangos

Oszlopnak csapódott egy személyautó Budapest XVIII. kerületében, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton.
A baleset a Semmelweis utca és a Dankó Pista utca közötti szakaszon történt. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett - írja a katasztrófavédelem.
