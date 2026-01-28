Hogyan csökkenthető a horkolás és milyen egészségügyi panaszokat jelez?

A horkolás egy nagyon kellemetlen dolog nemcsak annak, aki mellettünk aludni próbálna, hanem számunkra is, hiszen megakadályozza a saját, pihentető alvásunkat is. De ezen kívül még egyéb egészségügyi problémákat is jelezhet.

Alvás közben az ellazult izmok beszűkíthetik a légutakat.

Életmódbeli változtatásokkal jelentősen csökkenthetjük az éjszakai horkolást.

Javaslatok a horkolás megszűntetésére.

Alvási apnoét is okozhat.

A horkolás nem csak a férfiakat érinti.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Mitől szűkülnek be a légutak alvás közben és jön létre a horkolás?

A horkolás kialakulásában kulcsszerepet játszik az alvás alatti izomlazulás. A torok és a nyelv izmainak tónusa csökken, ami beszűkítheti a légutakat, különösen háton fekvő testhelyzetben. Ilyenkor a levegő nehezebben áramlik, és rezgést kelt a lágyrészekben.

Az anatómiai adottságok szintén befolyásolják a horkolás megjelenését. Szűk garat, megnagyobbodott mandulák, orrsövényferdülés vagy krónikus orrdugulás mind hozzájárulhatnak a jelenséghez. A szakértők szerint a túlsúly is jelentős tényező, mivel a nyak körüli zsírszövet tovább szűkítheti a légutakat.

Az alkohol és bizonyos nyugtatók fokozzák az izomlazulást, ezért ezek fogyasztása után a horkolás gyakran erőteljesebbé válik.

Mik segíthetnek horkolás ellen?

A horkolás enyhítésében sok esetben már kisebb életmódbeli változtatások is hatékonyak lehetnek. Az oldalt fekvő alvási pozíció csökkenti a nyelv hátracsúszását, így javítja a légáramlást. A rendszeres mozgás és a testsúly rendezése szintén kedvezően hat a légutak átjárhatóságára.

Az orrlégzés támogatása kiemelten fontos. Sóoldatos orröblítés, az allergiás panaszok kezelése és a megfelelő páratartalom biztosítása segíthet csökkenteni az éjszakai orrdugulást. Egyeseknél az alvás közbeni szájlégzés megszüntetése is javulást hozhat.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a horkolás elleni eszközök hatása egyénenként eltérő, ezért érdemes több módszert is kipróbálni, mielőtt végleges következtetést vonnánk le.

Mikor jelezhet a horkolás egészségügyi problémát?

A horkolás akkor válik igazán figyelmeztető jellé, ha rendszeresen, hangosan jelentkezik, és légzéskimaradásokkal társul. Ilyenkor felmerül az alvási apnoe lehetősége, amely során az oxigénellátás időszakosan csökken.