Most érkezett: mozdony gyulladt ki Kelenföldön, megbénult a közlekedés

Egy elektromos mozdonyban keletkezett tűz a kelenföldi pályaudvarnál.

Fotó: Török János (Képünk illusztráció)

A jármű erősen füstölt, a fővárosi hivatásos tűzoltók először porral oltókkal, teljes légzésvédelem mellett próbálták azt megfékezni, de a beavatkozás hatástalan volt. A helyszínre riasztották a por-hab konténert, jelenleg azzal oltanak az egységek. A közeli vágányokon átmenetileg nem közlekednek vonatok - írja a Katasztrófavédelem.

