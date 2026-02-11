A helytelen légzés árt az egészségednek – így hozd helyre 5 egyszerű lépésben!

Bár szigorúan véve technikailag nincs olyan, hogy helytelen légzés, számos formája mégis árthat az egészségünknek.

Ártalmas lehet a helytelen légzés (fotó: Pexels)

A szájon át történő légzés nem tesz jót a testünknek, és Dhara Shah gyógytornász szerint a felületes, nem megfelelően alátámasztott légzés sem ártalmatlan. Igaz, hogy ezek a légzésformák nem fognak megölni minket, de a mélyebb, rekeszizommal történő orrlégzés lenne a helyes módja a légzésnek.

Lehetővé teszik az orrlyukak számára, hogy szűrjék, felmelegítsék és párásítsák a levegő. Ezek a szájon át történő légzés esetén elmaradnak

- magyarázza Shah.

A helyes légzés segít szabályozni az idegrendszert, és hozzájárul a nyugalom megőrzéséhez, míg a felületes légzés felesleges stresszt okozhat. A szakértő hozzáteszi, hogy a nyugalmi állapotban érzett légszomj annak a jele lehet, hogy valaki többnyire a mellkasával, és nem a rekeszizmán keresztül lélegzik.

A légzés minőségét úgy is felmérhetjük, hogy a padlón fekve az egyik kezünket a hasunkra, a másikat a mellkasunkra tesszük. Ha a mellkasunk mozdul meg jobban, akkor a légzésünk nem megfelelő, ugyanis nem használjuk eléggé a rekeszizmunkat.

Shah szerint a rossz légzési szokások gyakran más tényezők, például alapbetegségek, krónikus orrdugulás, szorongás vagy bizonyos életmódbeli döntések következményei lehetnek. Különösen az ülő életmódot folytatók lehetnek nagyobb kockázatnak kitéve a problémás légzéstechnikák kialakulása szempontjából.

A szokások megváltoztatása azonban nem kis teljesítmény. Shah a következő öt lépést ajánlja a kedvezőbb légzés gyakorlásához.

Így változtasd meg a helytelen légzést:

Keress kényelmes testhelyzetet: feküdj hanyatt, behajlított térdekkel, és tegyél egy párnát a fejed alá! Lazítsd el a tested: szánj egy pillanatot a vállad, a nyakad és a mellkasod ellazítására! Lassan lélegezz be az orrodon keresztül: belégzés közben a hasad tágítására koncentrálj! Érezd, ahogy a hasadon lévő kezed felemelkedik, miközben a mellkasodon lévő kéz viszonylag mozdulatlan marad! Lassan fújd ki a levegőt összeszorított ajkakon keresztül: csücsöríts, mintha fütyülni készülnél, és hagyd, hogy a hasad kifújáskor befelé süllyedjen! Ismételd és koncentrálj: Folytasd a gyakorlatsort, törekedve a sima, kontrollált légzésre!

(New York Post)