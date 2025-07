Esténként te sem tudsz elaludni, totál kikészülsz? – Ezzel az egyszerű trükkel véget vethetsz a zavaró horkolásnak

Az éjszakai horkolás nemcsak az alvás nyugalmát zavarhatja meg, hanem komoly társadalmi és pszichológiai következményekkel is járhat. Mind a horkoló, mind a partnere szenvedhet komoly alvásmegvonástól, ami nappali fáradtsághoz, ingerlékenységhez, stresszhez és csökkent koncentrációhoz vezethet. Ezek az alvászavarok hosszú távon növelhetik a magas vérnyomás, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Az alvótárs számára az állandó éjszakai zaj kimerítő és frusztráló élmény lehet, ami akár a párkapcsolatban is komoly feszültséget okozhat. A zavaró jellegű horkolást minden esetben komolyan kell venni.

Több millió ember küzd a horkolás okozta alvászavarokkal világszerte

Fotó: PeopleImages / GettyImages

Hihetetlen mi állhat valójában a horkolás hátterében

Mi is az a horkolás, és hogy jön létre?

A horkoló hang a garat szöveteinek, elsősorban a nyelvcsap és a lágyszájpad vibrációja, rezgése miatt jön létre. Alvás közben az izmaink – így a garat izmai is – ellazulnak, aminek hatására a garat összeszűkül. A szűkebb járaton áramló levegő az arra hajlamos egyéneknél megremegteti a szöveteket és horkoló hangot gerjeszt. A jelenség önmagában is zavaró, ám a hangos horkantás az éjszaka közepén különösen veszélyes. De vajon miért is horkol, aki hangosan horkol?

Krónikus orrdugulás

Az orrsövényferdülés, az orrpolip, az allergiás nátha vagy megfázás miatti orrdugulás is oka lehet a horkolásnak, mivel a gátolt orrlégzés miatt a levegővétel szájon át történik, így a szájpadlás rezonáltatja az alvás közbeni légvétel. Az orrspray-k, orrcseppek megfázásos tünetek, orrdugulás esetén igazi megkönnyebbülést jelenthetnek: nyugodtabb alvást és jobb közérzetet biztosíthatnak. De a hetek óta fennálló, vagy időszakosan, az év adott hónapjaiban jelentkező panaszok esetén mindenképp forduljunk orvoshoz.

Alvászavar, alvási apnoé

A horkolás mögött légzészavar, alvászavar is állhat. Az alvási apnoé egy olyan súlyos alvászavar, ami alvás közbeni rendszeres légzéskimaradással jár, a felső légutak elzáródnak, a beteg nem kap levegőt. Annak ellenére, hogy az apnoé okozta tünetek elsőre ártalmatlannak tűnhetnek – nem járnak fájdalommal, a beteget nem készteti arra, hogy orvosi segítséget kérjen –, számos szervi, elsősorban szív – és érrendszeri szövődmény (érelmeszesedés, magas vérnyomás, stroke, szívinfarktus) okozója lehet.