"Azt gondoltam, csak egy fertőzés, majd az orvos azt mondta, búcsúzzak el a gyerekeimtől"

Laura Graham számára az élet normálisnak tűnt, miközben egyensúlyozott a család, a munka és a férjével, Scott-tal és három gyermekükkel közös Bay of Plenty farm között. De legbelül tudta, hogy a testével nincs minden rendben.

A jelek aprók voltak. Egy kis puffadás, ami jött és ment, egy homályos fájdalom a medencéjében éjszaka, és egy égő érzés, ami pontosan olyan volt, mint egy húgyúti fertőzés. A 40 éves Laura így emlékszik vissza: „Csak azt gondoltam, hogy »Ó, ez húgyúti fertőzés – kapok antibiotikumot, és jól leszek«. Nem tűnt komolynak.”

Ennek ellenére bejelentkezett egy orvoshoz, és mindhárom vizit új diagnózist hozott fel. Először húgyúti fertőzésre gondoltak, majd szexuális úton terjedő fertőzésre, végül pedig egy lehetséges méhsüllyedésre.

"Folyton azt hittem, hogy meghúztam valamit edzés közben – meséli. – Vagy hogy egyszerűen csak nincs teljesen rendben a testem. Minden annyira finom, alig észrevehető volt. Továbbra is jártam dolgozni, sportoltam, és próbáltam tovább élni az életemet.”

Mégis hétről hétre, ahogy a tünetei súlyosbodtak, Laura egyre nehezebben tudta figyelmen kívül hagyni az éjszakai kellemetlenségeket. Csak akkor rendeltek el vérvizsgálatot, amikor a háziorvosa visszajött „és mindent meghallgatott”.

„Két napon belül olyan eredményeket értem el, amelyek teljesen megváltoztatták az életemet. Emlékszem, hogy az orvosom azt mondta: »Laura, nagyon sajnálom. Fel kell készülnöd a legrosszabbra, lehet el kell búcsúznod a gyerekeidtől.«”

Mivel a CA125 vérmarkerszintje – egy olyan fehérje a vérben, amelynek szintje emelkedhet petefészekrákos nőknél – rendkívül magas volt, felfedezte, hogy daganat van a petefészkében. Szívszorító módon ezt a kezdeti diagnózist a 10. házassági évfordulójának napján kellett feldolgoznia. Laura és a 39 éves Scott „aznap este úgy mentek vacsorázni, mintha mi sem történt volna – pedig mégis történt” – mondja halkan.

Este azonban rászakadt a valóság. Laura megosztotta:

„Órákig sírtam. Csak a gyerekeimre tudtam gondolni. Folyton arra gondoltam, hogy »Nem fogom látni őket felnőni«.”

Ahogy azonban hetek teltek el a beutalások és az elmulasztott vizsgálatok homályában, több kérdés maradt, mint válasz. Laurának végül csak egy e-mailben erősítették meg a negyedik stádiumú petefészekrák diagnózisát.