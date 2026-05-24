Hiába riasztottak mentőhelikoptert is: borzalmas tragédia történt a Hortobágynál – videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 09:20
Egyelőre nem tudni, mi okozta pontosan a tragédiát.

Halálos autóbaleset történt Hajdú-Bihar vármegyében, miután eddig ismeretlen okból lesodródott és fának ütközött egy személyautó szombat, május 23-a délután Hortobágy és Egyek között. A tragédia a 3322-es út 2-es kilométerszelvényénél történt. A balesethez tűzoltó, mentő és mentőhelikopter is érkezett, azonban a járműben lévő két személy közül az idősebb férfit még a helyszínen halottnak nyilvánították.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A Haon értesülései szerint az áldozat egy 60 év körüli férfi volt, míg az autóban utazó másik személyt, egy 40 év körüli férfit  súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A helyszínt a mentés és a helyszínelés időtartamára teljesen lezárták, a jármű szinte a felismerhetetlenségig összetört. 

 

 

 

