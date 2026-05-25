Zodiákus kör ásványokkal a kelta horoszkópban.

Ők a legbölcsebb csillagjegyek a kelta horoszkóp szerint – Tudásuk ősi és mindenkinél különlegesebb

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 17:45
Olyan tudás van a kezükben, amellyel csak keveseket ajándékozott meg a sors. A kelta horoszkóp szerint ez a 3 csillagjegy ösztönösen megérzi az embereket, szinte olvas mások gondolataiban, és gyakran még a legnehezebb helyzetekben is megtalálja a helyes utat! Vajon te is közéjük tartozol?
Boncza Léda
Létezik tudás, amit a tankönyvekből nem tanulhat meg az ember. Egyeseknek megadatik ez a kivételes adottság, mások csak álmodoznak róla. A kelta horoszkópban három jegy rendelkezik a kiváltsággal, melynek köszönhetően ősi erők támogatásában részesülnek. Kíváncsi vagy, kik ők? Akkor olvass tovább!

Ők a legbölcsebb jegyek a kelta horoszkóp szerint!
  • A kelta horoszkópban a Hold ciklusaihoz igazodva rajzolódnak ki az egyes jegyek.
  • Három közülük mindnél intelligensebb és intuitívabb.
  • Ösztönszerűen megérzik, mi lenne a helyes lépés.

A kelta horoszkóp története

A kelta horoszkóp egy ősi, Hold-alapú asztrológiai rendszer, amelyben minden időszakhoz egy szent fa tartozik. A druidák hitvilága szerint a fák különleges energiákat és spirituális tudást hordoznak magukban. Ezek a fák határozzák meg, hogy az egyes születési ciklusok szülötteire pontosan milyen személyiségjegyek jellemzők.

A jegyek közül három ősi tudást kap ajándékba születésekor.

A 3 legbölcsebb jegy a kelta horoszkóp szerint

Berkenye (január 21. – február 17.)

A Berkenye jegy szülötteiben megállíthatatlan kreativitás munkálkodik. Szinte mindig úgy érzik, nem azt a gondolkodásmódot követik, mint társaik, de épp ennek a képességnek köszönhetik, hogy mindig mások előtt járnak egy lépéssel. Látókörük határtalan. Mindent képesek számtalan nézőpontból megvizsgálni, ezért olyan megoldásokra lelnek, amelyek a többi jegynek fel sem merülnek a fejében.

A Berkenyék főleg csendes megfigyelők, akikről mindenki tudja, hogy ha szólásra nyitják a szájukat, annak jelentősége van.

Mogyoró (augusztus 5. – szeptember 1.)

A Mogyoró jegy maga a tudás szimbóluma. A jegy képviselőinek agya tápanyagként szívja magába az információkat. Memóriájuk a legnagyobb fegyverük, amit kíváncsiságukkal élesítenek. Mindent szeretnének megismerni, megérteni, és ha ez sikerül, elképesztő hatékonysággal használják megszerzett tudásukat.

A kelta horoszkóp szerint a Mogyoró jegyűekhez sűrűn fordulnak tanácsért, mert logikájukkal és rendezett gondolkodásmódjukkal képesek ügyesen rendet teremteni a legnagyobb zűrzavarban is.

Borostyán (szeptember 30. – október 27.)

A Borostyán jegyűek kicsit kilógnak a bölcsek sorából. Ők lelkükben hordozzák a tudásukat. Erősebbek, mint a többi jegy. Az életút nehézségei nem törik meg, csak még több bölcsességgel fegyverzik fel őket. Spirituális szemlélettel tekintenek a világra, nagyon jók a megérzéseik, és ezt kamatoztatják is minden helyzetben.

Bár a Borostyánok alapvetően intuitív személyiségek, tapasztalataikból is rengeteget tanulnak, így idővel igazi lelki vezetőkké válnak szeretteik körében.

