Megrázó tragédia Vácnál: iszonyatos halált halt egy motoros

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 12:35
A motorkerékpáros egy személyautóval ütközött.

Halálos baleset történt Vác közelében szombat délután, amikor egy motorkerékpár és személyautó összeütközött. Némethy Zita, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az MTI-nek elmondta, a Külső Rádi útnál történt balesethez a váci hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket és az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-nek elmondta, hogy a balesetet a motoros nem élte túl, a személyautó utasai nem sérültek meg.

 

