Megrázó tragédia Vácnál: iszonyatos halált halt egy motoros

Halálos baleset történt Vác közelében szombat délután, amikor egy motorkerékpár és személyautó összeütközött. Némethy Zita, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az MTI-nek elmondta, a Külső Rádi útnál történt balesethez a váci hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket és az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-nek elmondta, hogy a balesetet a motoros nem élte túl, a személyautó utasai nem sérültek meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.