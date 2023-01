Itt az igazság: Lerántotta a leplet a fáradtságról az alvásszakértő

Valószínűleg mindannyiunkkal megtörtént már, hogy fáradtan ébredt fel. Egy sűrű napon pedig nincs is rosszabb annál, mint álmosnak érezni magunkat. James Wilson alvásszakértő ismeri asz összes trükköt, hogyan ébredhetünk fel frissen. Tippjeit készséggel meg is osztotta: sőt, azt is elárulta, mikor kell aggódnunk a reggeli fáradtság miatt.

Képünk illusztráció / Fotó: Shutterstock

1. Ébredj természetes fénnyel

Legelső tanácsa az volt, hogy természetes fény mellett ébredjünk. Az agyunk ugyanis arra van programozva, hogy a felkelő nap hatására aktivizálja a kortizol nevű hormonokat, amik az ébrenlétért felelősek.

A korán kelőknek is van megoldás, akiknek muszáj koromsötétben ébredniük. Ugyanis már lehet vásárolni olyan ébresztőórát, amik utánozzák a nap fényfrekvenciáját és ösztönzik az ébrenléti hormonokat.

2. Alakítsunk ki egy reggeli rutint

– Felkelés után, mi az első dolog, amit csinálsz? – tette fel a kérdést James.

A legtöbbünknek valószínűleg az a válasza, hogy megnézi a telefonját. Ilyenkor az ember ellenőrzi az e-mailjeit, a közösségi oldalát, az sms-eket. De ez a legrosszabb, amit tehetünk

– állítja a szakértő.

– Ne ugorj ki rögtön az ágyból és ne ellenőrizd a telefonodat! Ez túl gyorsan aktivizálja az agyat és nem hagyja, hogy végigmenjen azon a folyamaton, amire szüksége van. Óvatosan keljünk fel, szánjunk rá időt. Például hallgassunk rádiót fél órán át, amíg az agy beindul – kezdte a professzor.

Az agyhullámok a gyors és a lassú hullámok spektrumán helyezkednek el, éber vagy álmos/nyugodt állapotba helyezve az embert. Amikor felébredünk, az agyunknak időt kell adni, hogy fokozatosan átmenjen a lassú (delta) hullámokból a gyors (gamma) hullámokba.

A közte lévő szakaszok, - például az alfa, amely egy nyugodt, de éber állapot - kihagyása miatt feszültnek érezhetjük magunkat.

3. Készüljünk fel az elalvásra

Könnyen lehet, hogy reggel azért kelünk nehezen és fáradtan, mert rosszak az esti szokásaink.

Előfordulhat, hogy azért ébredünk fáradtan, mert felfokozott stressz-szinttel, vagy túl sok koffeinnel a szervezetünkben feküdtünk le

– árulta el James.

Ha alváshiányban szenvedünk, akkor nem okoz nehézséget elszundítani, mivel az alvás egy ösztönös cselekvés, amit a szervezetünk akkor kap meg, amikor csak tud. Az elalvást azonban megnehezítheti, ha munka végeztével rögtön lefekszünk, esetleg az is, ha előtte három órával sportoltunk vagy ettünk.

– Próbáljuk meg a lefekvés előtti hat órában minimálisra csökkenteni a koffeinbevitelt. Ahogy elkezdjük a levezető időszakot, körülbelül egy órával lefekvés előtt, győződjünk meg róla, hogy készen állunk rá.

A jó éjszakai rutin és a pihenés, vagyis a megfelelő minőségű és óraszámú alvás segíthet enyhíteni a reggeli rettegést a felkeléstől

– fejtette ki véleményét a szakember.

Dr. James Wilson szerint érdemes megkülönböztetni, hogy valóban fáradtan ébredtünk vagy csak még az ébredés szakaszában vagyunk-e. Az alvás egy tehetetlenségi állapota. Az alvás és az ébrenlét közötti, körülbelül 15 perces átmeneti időszakban normális, ha az ember fásultnak vagy tájékozatlannak érzi magát.

(VIA)