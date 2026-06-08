Ezt a diétás házi fagyit próbáld ki, ha szeretnéd visszanyerni az alakodat: olcsó, és még finom is

Egészséges édességre vágysz, de nem szeretnéd lenullázni a pénztárcádat? Félre a fitneszfinomságokkal, mert ezt a diétás házi fagyit pofonegyszerűen, fillérekből, csupán két hozzávalóból elkészítheted. Mutatjuk, hogyan!
Nem kell mélyen a pénztárcádba nyúlnod, és fagylaltgépre sem lesz szükséged, hogy az idei szezonban fagylaltozhass. A házi fagyit kizárólag természetes alapanyagokból készítheted el, csupán egy hozzávalóra lesz szükséged: fagyasztott banánra. A gyümölcs felel kedvenc nyári desszertünk ízéért és krémes állagáért is – így nem kell sem tejet, sem tejszínt, sem hozzáadott cukrot használnod. Emellett a banán rengeteg rostot is tartalmaz, ami segít fenntartani teltségérzetedet. Így a házi fagyit egy szigorú diétába is bátran beillesztheted.
Tálalás előtt érdemes 10-15 percig szobahőmérsékleten hagyni a házi fagyit, így sokkal könnyebb lesz adagolni.
Ugye, milyen egyszerű? Pedig egy adag elkészítése töredékébe kerül annak, amit a bolti fagyikért elkérnek.
Dobd fel ízlésed szerint a házi fagylaltot! Egy kis vaníliával, fahéjjal vagy mogyoróvajjal, ha még krémesebb állagra vágysz. De ha szereted, a bogyós gyümölcsök is szuperül passzolnak a kakaós ízvilághoz!
Nézd meg az alábbi videóra kattintva, hogyan készül a hűsítő finomság:
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