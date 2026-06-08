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Csokis házi fagyi egy kehelyben.

Ezt a diétás házi fagyit próbáld ki, ha szeretnéd visszanyerni az alakodat: olcsó, és még finom is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors recept
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 16:15
házi fagylaltdiétás finomságdiéta
Te is imádod a nyár nagy slágerét, és egyszerűen képtelen vagy ellenállni a vaníliának, a puncsnak vagy a csokoládénak? Egy baj van csupán ezekkel az ínycsiklandozó gombócokkal, rövid időn belül extra kilók formájában rakódnak rád. Ezért ha nyáron is szeretnél odafigyelni az alakodra, ezt a diétás házi fagyit muszáj kipróbálnod. Olcsó, elronthatatlan és pillanatok alatt elkészíthető, ráadásul sokkal finomabb, mint a bolti változatok.
Ripszám Boglárka
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Egészséges édességre vágysz, de nem szeretnéd lenullázni a pénztárcádat? Félre a fitneszfinomságokkal, mert ezt a diétás házi fagyit pofonegyszerűen, fillérekből, csupán két hozzávalóból elkészítheted. Mutatjuk, hogyan!

Csokis házi fagyi.
Házi fagyi recept: készíts diétás finomságot fillérekből!
Fotó: Xeniia X / shutterstock
  • Szuper alternatíva a drága cukrászdai fagylalt helyett.
  • Mindössze két hozzávalóból elkészíthető.
  • Fogyókúra alatt is bátran fogyaszthatod.

Diétás házi fagyi gép nélkül: így készül a krémes finomság otthon

Nem kell mélyen a pénztárcádba nyúlnod, és fagylaltgépre sem lesz szükséged, hogy az idei szezonban fagylaltozhass. A házi fagyit kizárólag természetes alapanyagokból készítheted el, csupán egy hozzávalóra lesz szükséged: fagyasztott banánra. A gyümölcs felel kedvenc nyári desszertünk ízéért és krémes állagáért is – így nem kell sem tejet, sem tejszínt, sem hozzáadott cukrot használnod. Emellett a banán rengeteg rostot is tartalmaz, ami segít fenntartani teltségérzetedet. Így a házi fagyit egy szigorú diétába is bátran beillesztheted.

Diétás házi fagyi recept 3 lépésben

Házi fagyi recept banánnal.
A házi fagyi receptjéhez valószínűleg már minden hozzávalód megvan otthon!
Fotó: O_Lypa / shutterstock

Hozzávalók:

  • 4 db érett banán
  • 2-3 evőkanál cukrozatlan kakaópor

A házi fagylalt készítése

  1. Fagyaszd le a banánt
    A banánokat karikázd fel, majd tedd egy tálcára vagy ételhordóba, és helyezd néhány órára a fagyasztóba.
    Mikor kiveszed, ellenőrizd, hogy valóban megfagytak-e a banánkarikák, mert ez ad majd turmix helyett testes állagot a desszertnek.
  2. Keverd össze a fagylaltot
    A fagyott banánt tedd aprítógépbe vagy egy erős turmixba, majd mixeld krémesre, amíg selymes, fagylaltszerű állagot nem kapsz.
    Ekkor add hozzá a cukrozatlan kakaóport, és turmixold össze az egészet.
  3. Fagyaszd le a fagylaltot
    Ha lágyabb, azonnal kanalazható fagylaltot szeretnél, akár már eheted is.
    De ha a klasszikus gombócos állagra vágysz, tedd egy dobozba, majd rakd vissza a fagyasztóba 2 órára.

Tálalás előtt érdemes 10-15 percig szobahőmérsékleten hagyni a házi fagyit, így sokkal könnyebb lesz adagolni.

Ugye, milyen egyszerű? Pedig egy adag elkészítése töredékébe kerül annak, amit a bolti fagyikért elkérnek.

Tippek a házi fagyi ízesítéséhez:

Dobd fel ízlésed szerint a házi fagylaltot! Egy kis vaníliával, fahéjjal vagy mogyoróvajjal, ha még krémesebb állagra vágysz. De ha szereted, a bogyós gyümölcsök is szuperül passzolnak a kakaós ízvilághoz!

Nézd meg az alábbi videóra kattintva, hogyan készül a hűsítő finomság:

@thebigmansworld_official Low calorie ice cream recipe that needs just 2 ingredients! #lowcalorieicecream ♬ original sound - vibey music 🎶 🕺 🪩

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu