Ezt a diétás házi fagyit próbáld ki, ha szeretnéd visszanyerni az alakodat: olcsó, és még finom is

Egészséges édességre vágysz, de nem szeretnéd lenullázni a pénztárcádat? Félre a fitneszfinomságokkal, mert ezt a diétás házi fagyit pofonegyszerűen, fillérekből, csupán két hozzávalóból elkészítheted. Mutatjuk, hogyan!

Házi fagyi recept: készíts diétás finomságot fillérekből!

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Szuper alternatíva a drága cukrászdai fagylalt helyett.

Mindössze két hozzávalóból elkészíthető.

Fogyókúra alatt is bátran fogyaszthatod.

Diétás házi fagyi gép nélkül: így készül a krémes finomság otthon

Nem kell mélyen a pénztárcádba nyúlnod, és fagylaltgépre sem lesz szükséged, hogy az idei szezonban fagylaltozhass. A házi fagyit kizárólag természetes alapanyagokból készítheted el, csupán egy hozzávalóra lesz szükséged: fagyasztott banánra. A gyümölcs felel kedvenc nyári desszertünk ízéért és krémes állagáért is – így nem kell sem tejet, sem tejszínt, sem hozzáadott cukrot használnod. Emellett a banán rengeteg rostot is tartalmaz, ami segít fenntartani teltségérzetedet. Így a házi fagyit egy szigorú diétába is bátran beillesztheted.

Diétás házi fagyi recept 3 lépésben

A házi fagyi receptjéhez valószínűleg már minden hozzávalód megvan otthon!

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Hozzávalók:

4 db érett banán

2-3 evőkanál cukrozatlan kakaópor

A házi fagylalt készítése

Fagyaszd le a banánt

A banánokat karikázd fel, majd tedd egy tálcára vagy ételhordóba, és helyezd néhány órára a fagyasztóba.

Mikor kiveszed, ellenőrizd, hogy valóban megfagytak-e a banánkarikák, mert ez ad majd turmix helyett testes állagot a desszertnek. Keverd össze a fagylaltot

A fagyott banánt tedd aprítógépbe vagy egy erős turmixba, majd mixeld krémesre, amíg selymes, fagylaltszerű állagot nem kapsz.

Ekkor add hozzá a cukrozatlan kakaóport, és turmixold össze az egészet. Fagyaszd le a fagylaltot

Ha lágyabb, azonnal kanalazható fagylaltot szeretnél, akár már eheted is.

De ha a klasszikus gombócos állagra vágysz, tedd egy dobozba, majd rakd vissza a fagyasztóba 2 órára.

Tálalás előtt érdemes 10-15 percig szobahőmérsékleten hagyni a házi fagyit, így sokkal könnyebb lesz adagolni.

Ugye, milyen egyszerű? Pedig egy adag elkészítése töredékébe kerül annak, amit a bolti fagyikért elkérnek.

Tippek a házi fagyi ízesítéséhez: Dobd fel ízlésed szerint a házi fagylaltot! Egy kis vaníliával, fahéjjal vagy mogyoróvajjal, ha még krémesebb állagra vágysz. De ha szereted, a bogyós gyümölcsök is szuperül passzolnak a kakaós ízvilághoz!

Nézd meg az alábbi videóra kattintva, hogyan készül a hűsítő finomság:

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