A szemetelés után szintet léptek a szomszédok: Gáspár Evelin megmutatta a bosszúból elkövetett rongálást!

Újabb méltatlan incidenssel szembesült Gáspár Evelin, akit az utóbbi időben rengeteg durva támadás ért. A közismert influenszer megszokhatta már, hogy a közösségi médiában a kommentelők kereszttüzében áll származása és családi háttere miatt. A virtuális zaklatás és a rosszindulatú megjegyzések a mindennapjai részévé váltak, ám a legfrissebb csapás szintet lépett, ezúttal a privát szférájában, a saját lakhelyénél követtek el ellene szabotázst.

Gáspár Evelin autóját csúnyán megkarcolták (Fotó: Bors)

Gáspár Evelin Instagramján osztotta meg a szörnyű hírt...

Evelin az Instagram-történetében osztott meg egy felkavaró fotót, amelyen jól láthatóan megkarcolták az autóját. A rongálás ráadásul nem egy nyilvános parkolóban történt, hanem egy exkluzív környezetben, ahol a lakók biztonságban tudhatják a vagyontárgyaikat. A Sztárbox egykori győztesének felháborodása teljesen érthető, hiszen nem ez az első eset, hogy a közvetlen környezetében élők célpontjává válik. Korábban már arra is volt példa, hogy a saját kertjébe dobáltak be szemetet ismeretlenek, ami jól jelzi, hogy a zaklatás fizikálissá vált. A megosztott bejegyzésben Evelin érthető haraggal fakadt ki a szomszédai ellen.

Minek az embernek ellenség, ha ilyen szomszédai vannak! Elvileg egy „menő” lakóparkban van lakásom, ahol „normális” emberek élnek

– kezdte posztját az influenszer, aki mindig igyekezett diszkréten élni.

Gáspár Evelin kifakadt, nem gondolta, hogy még a lakóhelyén sem lehet biztonságban (Fotó: Instagram)

Mindig kínosan ügyelt a normális életvitelére

„Világéletemben törekedtem arra, hogy normálisan, szerényen éljek és semmilyen kártékony dolgot ne csináljak, amivel zavarom a lakóközösséget. Dehát én vagyok a proli, buta cigány...” – írta keserű iróniával. Nem rejtette véka alá a véleményét a társadalmi rosszindulatról sem. „Magyarországon tényleg népbetegség a mérhetetlen irigység és gyűlölet!” – fogalmazott keményen, majd sokatmondóan zárt: „Ez a káröröm legyen a legboldogabb pillanata az életében az elkövetőnek!” Bár Evelint nyílt támadás érte az utóbbi időben a külseje vagy a munkája miatt, ez a közvetlen környezetéből érkező csapás rávilágít arra, hogy az influenszereknek a saját otthonukban sem garantált a nyugalom.