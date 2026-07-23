Észrevétlenül hálózta be Eriket a szerelmi kötés – a férfi úgy érezte, már nem a saját érzéseit éli meg

Valóban képes lehet egy szerelmi kötés úgy hatni valakire, hogy a saját valóságában és gondolataiban erőteljesen elbizonytalanodjon? Számos olyan különös esetet ismerünk, ahol a fanatikus és szinte megszálltságba torkolló érzelmek intenzíven hatást gyakoroltak a célszemélyre. De vajon mi történik, ha az obszesszív gondolatok mellé valaki okkult praktikákat is bevet? Ezt meséli el Erik története...

Igaz történet egy szerelmi kötésről.

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A szerelmi kötés sötét oldala – Erik úgy érezte, hogy már nem ura önmagának

Negyvenöt évesen Erik nyugodt, kiegyensúlyozott családi életet tudhatott magáénak. Feleségével hosszú évek óta harmonikus házasságban élt, baráti társaságukkal rendszeresen szerveztek kerti partikat, wellness hétvégéket és egyéb összejöveteleket. Egy születésnapi bulin ismerte meg Petrát is, aki a párjával vett részt az eseményen.

A nő kedves volt és figyelmes, mellette egy igazán egyedi karakter, aki szinte mindenkivel megtalálta a közös hangot – emiatt hamar a társaság középpontjává vált. Erik soha nem tekintett rá nőként, egyszerűen a társaság egyik közkedvelt elemének tartotta. Néhány hónap elteltével azonban valami megváltozott. Először csak azon kapta magát, hogy Petra minden nyilvánvaló ok nélkül egyre gyakrabban jut az eszébe. Munkavégzés és vezetés közben, illetve este, lefekvés előtt is számtalanszor felvillant előtte az arca.

Nem szerelmet éreztem, és nem is vad vágyat. Pont az zavart a legjobban, hogy egyszerűen nem értettem, miért gondolok rá ennyit

– emlékezett vissza.

Egyre kevésbé találta önazonosnak a gondolatait

A következő hetekben a bizarr jelenség egyre intenzívebben teret hódított Erik elméjében: napról napra nyugtalanabbul aludt, nehezebben koncentrált a feladataira, és gyakran azon kapta magát, hogy sóvárogva várja a következő baráti találkozót – egyszerre érzett megmagyarázhatatlan vonzalmat és taszítást. Ismerte magát annyira, hogy tudta: ez egyáltalán nem jellemző rá. Otthon közben semmi sem változott. Szerette a feleségét, testileg is vonzódott hozzá, számtalan közös tervük volt. Éppen ezért egyáltalán nem értette, mi zajlik benne.

Az volt a legijesztőbb, hogy ezek az érzések egyszerűen nem illettek hozzám. Olyan volt, mintha valaki állandóan a saját gondolatait, emócióit projektálná felém, ezáltal pedig folyamatos „agyalást” indítana el bennem.



Egy idő után tüzetesen kezdte megfigyelni önmagát

Erik egy spirituális szemléletmóddal bíró barátjával megosztotta a kálváriáját, akinek a tanácsára naplót kezdett vezetni arról, mikor és milyen módon jut eszébe Petra. Hamar feltűnt neki egy érdekes összefüggés: a gondolatai, megmagyarázhatatlanul erős érzései mindig a közös találkozók után erősödtek fel. Néhány hónappal később Erik egy Petrával közös ismerősükkel beszélgetett - néhány pohár ital után lazábbá, fesztelenebbé vált a hangulat. Ekkor hallotta először, hogy Petra a társaság több tagja szerint is régóta reménytelenül szerelmes belé.