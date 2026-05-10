Itt a hűs finomságok szezonja – Így tároljuk a fagyit a mélyhűtőben

Házi fagyi gép nélkül: megmutatjuk, hogyan lehet finom és krémes fagyit készíteni házilag.

Legyen szó egy hosszú nap utáni jutalomról, vagy spontán desszertevésről, jó érzés tudni, hogy ott lapul a fagyi a mélyhűtőben. Ugyanakkor sokan tapasztalták már, hogy a többször felolvasztott és visszafagyasztott édesség állaga romlik, és megjelenik a jeges réteg a fagyi tetején . Mindez megelőzhető, ha a fagylalt tárolása megfelelő. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan kell a fagyit megfelelően tárolni és azt is, hogyan készül a házi fagyi gép nélkül.

A fagylalt tárolása nem olyan egyszerű, mint gondolnánk. Nem elég csak betenni a mélyhűtőbe a finomságot.

Íme, a fagylalt tárolása 7 pontban:

1. Takarjuk le a fagyi tetejét

A fólia nemcsak a szendvicsek frissen tartására alkalmas, de a fagyinkat is megmenthetjük vele. Miután kivettünk egy adagot a dobozból, simítsunk közvetlenül a felületére egy darabot, mielőtt visszatesszük a fedelét. Így a felszíne nem érintkezik a levegővel, és ez meggátolja a fagyi kristályosodását.

2. Tegyük be fordítva

Furcsán hangozhat elsőre, hogy fejjel lefelé tartsuk a dobozt a jégszekrényben, de a módszer tökéletesen véd attól, hogy a megolvadt, majd újrafagyó részek kikristályosodjanak. Ennek oka, hogy ha felfordítva tároljuk, az olvadt jégkrém a tetőben gyűlik össze, így az alsó rétegek krémesek maradnak.

3. Nem mindegy, hol van

A mélyhűtő aljában lévő polc a legmelegebb pont, itt ingadozik a leginkább a hőmérséklet. Éppen ezért lehetőleg mindig tegyük a leghátsó, leghidegebb részre, így elkerülhetjük a mikroszkopikus olvadást és újrafagyást. Kerüljük az ajtó közeli részt, fagyasztóládában pedig ne legfelülre tegyük.

4. Légmentesen záródjon

Házi fagyi tárolásakor ne csak egy sima műanyag tálba tegyük, hanem válasszunk olyan edényt, ami kifejezetten jól zár, vagy használjunk egy laposabb tárolót, amiben a massza gyorsabban és egyenletesebben dermed meg. Így elkerülhetjük, hogy a legelső fagyasztásnál máris jégkristályok legyenek benne.