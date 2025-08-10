Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Jeges csábítás: 3+1 fenséges házi fagylalt recept

recept
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 13:45
fagylalttipp
Még javában tart a nyár, a jó idő pedig várhatóan szeptember végéig kitart, így még nincs késő ahhoz, hogy otthon hódoljunk a jeges élvezeteknek. Cikkünkben összesen négy házi fagylalt receptet mutatunk, amelyek mindegyike rém könnyen elkészíthető.

A kánikulában ritkán támad kedvünk sütni, de azért az édesség utáni vágyunk olthatatlan. Tökéletes megoldás ezekre a napokra, ha hűsítő, jeges desszerteket készítünk. Alább összesen négy házi fagylalt receptet mutatunk, amelyek mindegyike könnyen elkészíthető.

Házi fagylalt recept: Jeges kávés granita kávébabokkal megszórt tálalóedényen
Hűsítő házi fagylalt recept: Kávés granita tojáslikőrrel
Fotó: Elena Veselova

Házi fagylalt receptek

Kávés granita tojáslikőrrel

Hozzávalók (4 adaghoz):

  • 600 ml erős főzött kávé
  • 100 g nádcukor
  • 2 ek. méz
  • 80 ml behűtött tojáslikőr 
  • 4 db csíkos ostyarúd

Elkészítés:

  1. A kávét ízesítsük a nádcukorral, valamint a mézzel, és keverjük addig, amíg ezek teljesen fel nem oldódnak benne. Ekkor öntsük át az egészet egy hideg fémtálba, és tegyük be a fagyasztóba legalább 3 órára. 
  2. Kb. 15 percenként alaposan keverjük át villával, amíg a textúrája nem lesz teljesen szemcsés, kristályos. 
  3. Hűt­sük le a poharakat, amelyekben majd tálalni fogjuk a desszertet, aztán öntsünk mindegyikbe 20 ml tojáslikőrt. Erre kanalazzuk rá a kávés granitát, és tálaljuk azonnal, ostyarudakkal díszítve.

Pálcikás jégkrém

Málnás pálcikás jégkrémek egy tál málna és néhány jégkocka mellett
A pálcikás jégkrémek otthon is könnyen elkészíthetők.
Fotó: JeniFoto

Hozzávalók (10 szelethez):

  • 250 g túró
  • 200 g porcukor
  • 2 ek. méz 
  • 100 ml hideg cukrozatlan habtejszín
  • 100 g málna
  • 2 db tojássárgája
  • 1/2 db vaníliarúd 
  • 100 g áfonya

Elkészítés:

  1. Botmixerrel krémesítsük a túrót a porcukorral és a mézzel. Forgas­suk hozzá a habbá vert tejszínt. Os­szuk el 3 egyforma adagra a krémet. 
  2. Keverjük az elsőhöz a megmosott, szétnyomkodott málnát, és öntsük kb. 8 × 20 × 6 cm-es, téglalap alakú formába. A tojássárgáját gőzfürdő felett habosítsuk fel a kikapart vaníliavelővel. Adjuk a második adag túrókrémhez, és öntsük ezt is a formába. A szétnyomkodott áfonyát forgassuk a harmadik adag túró­krémbe, és ezt is simítsuk a formába.
  3. Az így elkészített rétegzett krémbe szúrjunk 10 db jégkémpálcikát egymástól 1-2 cm távolságra. Tegyük fagyasztóba 6 órára.
  4. Tálalás előtt vegyük ki, 5 másodpercre mártsuk forró vízbe a formát, majd borítsuk ki belőle a kész jégkrémet. Szeleteljük fel, azonnal tálaljuk.

Mentás-citrom sörbet

Mentás-citromos sörbet üvegpohárban, faasztalon
Mentás-citromos sörbet mint házi fagylalt
Fotó: Anna Lohachova

Hozzávalók (4 személyre):

  • 2 db biocitrom
  • 200 g kristálycukor
  • 4 ág menta + a díszítéshez
  • 4 ek. limoncello likőr
  • 1 db tojásfehérje

Elkészítés:

  1. A biocitromokat alaposan mossuk meg, majd töröljük szárazra. Miután meghámoztuk őket, facsarjuk ki a levüket.
  2. Forraljuk fel a cukrot 300 ml vízben, és kevergetve főzzük addig, amíg fel nem olvad benne. Adjuk hozzá a citromhéjat, majd körülbelül 10 perc múlva a mentát is, hagyjuk így állni 30 percen keresztül. Ezután szűrjük le a szirupot, és keverjük hozzá a citromok levét, valamint a likőrt.
  3. A tojásfehérjét verjük félkeményre. A szirupos keverékkel együtt öntsük a fagylaltgépbe, és nagyjából 15-30 perc alatt dolgozzuk fagyosra. Kanalazzuk át egy fémtartályba, és 2 órára tegyük be még a fagyasztóba. Kínáljuk kis gombócokban, fém- vagy üvegtálakban, friss mentával díszítve.

Fahéjas rizsfagyi

Házi fagylalt: fahéjas rizsfagyi fehér tálban, mellette kiskanállal
Fahéjas rizsfagyi
Fotó: RHJPhtotos

Hozzávalók (6 adaghoz):

  • 400 ml hideg cukrozatlan habtejszín 
  • 100 g fehér csokoládé
  • 20 g kristálycukor 
  • 150 g kihűlt tejberizs
  • 1 tk. őrölt fahéj + a díszítéshez
  • 6 db ostyatölcsér

Elkészítés:

  1. Hevítsünk forráspontig 100 ml tejszínt. A fehér csokit tördeljük nagyobb darabokra, szórjuk a tejszínbe, és dolgozzuk csomómentesre. Végül hűtsük ki a keveréket.
  2. A maradék tejszínt verjük kemény habbá a cukorral, majd lassan csorgatva dolgozzuk bele előbb a kihűlt fehér csokis krémet, aztán a tejberizst és a fahéjat.
  3. Öntsük át egy jól zárható mű­anyag dobozba, és tegyük be a mélyhűtőbe leg­alább 5-6 órára, de inkább egész éjszakára. 
  4. Fogyasztás előtt 15 perccel vegyük ki, hogy könnyebben adagolható legyen. Tálaljuk az ostyatölcsérekben, kevés fahéjjal megszórva.

Kis fagylaltkalauz

Gombócos fagylaltot tartó kéz vízzel a háttérben
Tudtad? A fagylalt nem a jégkrém szinonimája.
Fotó: Komarova Julia

Ezt a nyári édességet 5000 évvel ezelőtt, Kínában készítették el először. Manapság már számos változata létezik, amelyek között csak eligazodni nehéz, ám elfogyasztani őket annál könnyebb. Íme a választék!

Fagyi

A Nébih definíciója szerint a fagylalt speciális fagyasztással, cukrászati technológiával, jellemzően a fogyasztás helyszínén készülő termék. Amikor friss hozzávalókból, tejből és egyéb járulékos anyagokból (például gyümölcs, magvak, csokoládé stb.) készíti el a cukrászmester, akkor kézműves termékről beszélünk, amikor pedig az édesség előállításához egy ipari porkeverék vizes oldatát használják, akkor porfagylaltról.

Jégkrém

Gyakran a fagylalt szinonimájaként használjuk a jégkrém szót, pedig ez a megnevezés hivatalosan egy teljesen más termékcsoportot jelöl. A fagylalttal ellentétben ez nem az adott vendéglátóipari egységben, hanem gyárban készül, és fagyasztva szállítják a fogyasztás helyszínére vagy az üzletekbe. Valójában a dobozos fagyi is jégkrém! 

Sörbet

Mangós sörbet mentalevéllel üvegtálban
A sörbet vízalapú fagylalt, amelyet a tej- és laktózérzékenyek is biztonsággal fogyaszthatnak.
Fotó: asad_08

A hideg édességek egyik különleges, arab eredetű típusa. Mivel nincs benne tej, csak víz, gyümölcs és cukor, ezért laktóz- és tejfehérje-érzékenyek is fogyaszthatják. Az ilyen elnevezésű termékekben hivatalosan nem lehet hozzáadott zsiradék sem, és néhány kivételtől eltekintve minimum 25 százalékos gyümölcs­tar­ta­lommal kell rendelkezniük.

Granita

A hűsítő szicíliai finomság alapanyagok tekintetében igencsak hasonlít a sorbet-hoz, ám mivel a készítés során a jég­kristályok többé-kevésbé egyben maradnak, ezért kásásabb állagú. Legtöbbször citromos, mandarinos, görög- dinnyés, kávés és mandulás változatban kapható, de szinte bármilyen ízesítéssel elkészíthető. Az alkoholos változatait sem árt kipróbálni!

Parfé

A franciák kedvelt édessége. Hivatalosan habbá vert tejszín és fagylalt egyneműsítésével vagy éppen rétegzésével készítik, és különleges formákba, poharakba fagyasztva tálalják. Az eredeti verzió tojást is tartalmaz, összességében pedig magasabb a zsírtartalma, és sajnos jobban is hizlal, mint a hagyományos fagyi.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

