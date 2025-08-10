Jeges csábítás: 3+1 fenséges házi fagylalt recept

Jégkrém

Gyakran a fagylalt szinonimájaként használjuk a jégkrém szót, pedig ez a megnevezés hivatalosan egy teljesen más termékcsoportot jelöl. A fagylalttal ellentétben ez nem az adott vendéglátóipari egységben, hanem gyárban készül, és fagyasztva szállítják a fogyasztás helyszínére vagy az üzletekbe. Valójában a dobozos fagyi is jégkrém!

A sörbet vízalapú fagylalt, amelyet a tej- és laktózérzékenyek is biztonsággal fogyaszthatnak.

Fotó: asad_08

A hideg édességek egyik különleges, arab eredetű típusa. Mivel nincs benne tej, csak víz, gyümölcs és cukor, ezért laktóz- és tejfehérje-érzékenyek is fogyaszthatják. Az ilyen elnevezésű termékekben hivatalosan nem lehet hozzáadott zsiradék sem, és néhány kivételtől eltekintve minimum 25 százalékos gyümölcs­tar­ta­lommal kell rendelkezniük.

Granita

A hűsítő szicíliai finomság alapanyagok tekintetében igencsak hasonlít a sorbet-hoz, ám mivel a készítés során a jég­kristályok többé-kevésbé egyben maradnak, ezért kásásabb állagú. Legtöbbször citromos, mandarinos, görög- dinnyés, kávés és mandulás változatban kapható, de szinte bármilyen ízesítéssel elkészíthető. Az alkoholos változatait sem árt kipróbálni!

Parfé

A franciák kedvelt édessége. Hivatalosan habbá vert tejszín és fagylalt egyneműsítésével vagy éppen rétegzésével készítik, és különleges formákba, poharakba fagyasztva tálalják. Az eredeti verzió tojást is tartalmaz, összességében pedig magasabb a zsírtartalma, és sajnos jobban is hizlal, mint a hagyományos fagyi.

