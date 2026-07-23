Amputálni kellett egy nagymama lábát, ezután tragédia történt

Egy skót család szerint a 67 éves Erna McGuinness egy feltételezett ciszta kivizsgálására érkezett a glasgow-i Queen Elizabeth University Hospital kórházba 2020 augusztusában, ám az események tragikus fordulatot vettek. A nő lábát végül amputálni kellett egy súlyos fertőzés miatt, és két évvel később meghalt.

Az amputáció után összeomlott a nagymama / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Lánya, a 36 éves Eileen azt állítja, hogy édesanyját eredetileg ultrahangos vizsgálatra küldték, de a kezelőorvos ezt nem végezte el, ehelyett eltávolította az elváltozást. A család szerint az eljárást nem megfelelően steril ollóval végezték el, ráadásul érzéstelenítés nélkül, és a beavatkozás után nagy, nyílt seb maradt a nagymama lábán. Eileen így emlékezett vissza:

Anyukám többször mondta, hogy fáj, és hogy bántják, de ennek ellenére folytatták a beavatkozást.

Még aznap életveszélyes állapotba került. A család beszámolója szerint Erna lábát bekötözték, majd hazaküldték. Aznap délután azonban rosszul lett és mentő vitte vissza a kórházba. A nőnél szeptikus sokkot (vérmérgezés következtében kialakuló életveszélyes állapotot) állapítottak meg.

A család szerint egy másik sebész közölte velük, hogy két lehetőség van:

• azonnal amputálják a lábát, bár a műtétet sem biztos, hogy túléli;

• vagy antibiotikumos kezelést kap, de akkor várhatóan néhány napon belül meghal.

Végül az amputáció mellett döntöttek.

Nan died after NHS doc 'butchered her foot' and amputated her leg over a 'cyst' https://t.co/aEj75UwztX — SunHealth (@TheSunHealth) July 20, 2026

Az amputáció után teljesen megváltozott az élete

Eileen elmondása szerint édesanyja korábban krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedett, de ezen kívül aktív és önálló életet élt. Rendszeresen járt bingózni, főzött magára, és teljesen önellátó volt. A lábamputáció után azonban ágyhoz kötötté vált, elveszítette önállóságát, és mentális állapota is jelentősen romlott. A család szerint a kórházi dokumentumokból később az is kiderült, hogy Erna súlyos lelki válságba került, és úgy érezte, nem tud tovább együtt élni a fájdalommal és a megváltozott élethelyzettel. Erna McGuinness 2022 januárjában, 67 éves korában elhunyt, halálának okát nem közölték.

Jogi eljárás indult

A család még Erna életében, 2021 szeptemberében kártérítési pert indított. Az ügy tárgyalását többször elhalasztották, végül 2025 novemberében az brit egészségügy peren kívüli egyezséget ajánlott fel, amelyet a család elfogadott. Eileen elmondta, hogy a hosszú évekig tartó jogi eljárás rendkívül megterhelő volt számára. Az NHS Greater Glasgow and Clyde közleményében részvétét fejezte ki Erna McGuinness családjának.

Elismerjük, hogy Erna nem olyan ellátásban részesült, amilyet joggal elvárhatott volna, és őszintén sajnáljuk mindazt, amin keresztül kellett mennie, valamint azt a hatást, amelyet ez a családjára gyakorolt.

Az egészségügyi szolgáltató hozzátette, hogy a jogi eljárás lezárult, ezért az ügy részleteit nem kommentálja. A The Sun cikke szerint ugyanakkor az érintett orvos már nem áll az NHS Greater Glasgow and Clyde alkalmazásában.