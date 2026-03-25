Diétás gofrirecept alapján készült finomság, szépen tálalva.

Bűntudat nélkül nassolnál? Íme a legfinomabb diétás gofri titka, ami az új kedvenced lesz

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 11:45
Tejszínhabbal, lekvárral, mogyorókrémmel vagy inkább pudinggal... sőt, ez a finomság még magában is isteni! A gofri világnapja alkalmából ezért most egy mennyei, diétás gofri receptet hoztunk neked, aminek a család sem tud majd ellenállni. Ugye már fel is kaptad a kötényedet?
Kelle Fanni
Szinte nincs olyan ember a Földön, aki ne rajongana a gofriért, ugyanis ez az ínycsiklandó finomság nemcsak ízlés szerint variálható, hanem olyan nosztalgikus emlékeket idéz fel bennünk, amelyek megmelengetik a szívünket. Emlékszel még, amikor édesanyád vagy a nagyi sürgött-forgott nyáron a meleg konyhában csak azért, hogy ebből a mennyei édességből is jusson az asztalra? Ha szeretnéd felidézni a régi idők emlékét, de nem akarsz bűnbe esni, akkor ezt a diétás gofri receptet próbáld ki!

  • Ehhez a diétás gofrihoz nem kell sok hozzávaló.
  • A finomság pofonegyszerű, és pillanatok alatt elkészíthető.
  • Nemcsak isteni, hanem alakbarát is.

A gofri világnapja március 25-ére esik, amely a mennyei falatok, a tradíciók és a közös élmények ünnepe is egyben. Külön érdekesség, hogy ezt a puha desszertet először a 14. századi Franciaországban készítették el.

Próbáld ki ezt a diétás gofri receptet, amit bűntudat nélkül élvezhetsz – Csak vigyázz, mert hamar elfogy!

Ha te is az édesszájúak táborát erősíted, de néha szeretnél engedni egy kis csábításnak, akkor ezt a diétás gofrit egyszerűen imádni fogod! Ugyanis sajnos a legtöbb recept finomított lisztet, vajat és cukrot tartalmaz, amiből egy magas cukor-, zsír- és szénhidráttartalmú sütemény lesz, amelyet biztosan nem illeszthetsz bele a diétádba. Az alábbi diétás gofri recept azonban biztosan nem fog csalódást okozni, sőt a gyerekek is rájárnak majd. Ne feledd, fő a mértékletesség!

Ezért az alakbarát édességért teljesen odáig leszel

  • Teljes kiőrlésű liszt: ennek segítségével egy magasabb rosttartalmú gofritésztát fogsz kapni, amely hosszabb ideig képes fenntartani a jóllakottság érzését.
  • Nincs hozzáadott cukor: a nullakalóriás édesítők lehetővé teszik, hogy sokkal alacsonyabb kalóriatartalmú édességet kapj.
  • Költséghatékony: hiszen a recept hozzávalóit mind megtalálod egy átlagos élelmiszerboltban, nincs szükséged szaküzletre.
  • Könnyedén és nagyon gyorsan elkészíthető: egy tál, pár hozzávaló, és már jöhet is a sütés.
Íme a mennyei diétás gofri recept, ami után mindenki megnyalja mind a tíz ujját

Ha egy igazán alakbarát édességre vágysz, és imádod a gofrit, ez lesz a kedvenc diétás recepted!

Hozzávalók:

  • 75 gramm fehérliszt (készítheted az egészet teljes kiőrlésű lisztből is, de így lesz finomabb az állaga)
  • 175 gramm teljes kiőrlésű liszt
  • 8 gramm sütőpor
  • 1 csipet só
  • édesítő ízlés szerint
  • 200 milliliter zsírszegény tej vagy növényi tej
  • 200 milliliter ásványvíz
  • 3 darab tojás
  • 25 milliliter kókuszolaj + a kenéshez

Elkészítés:

  1. Keverd össze egy nagy tálban a száraz hozzávalókat (liszt, sütőpor, só, édesítő (ha por alapú)).
  2. Ezt követően add hozzá a többi hozzávalót külön-külön annak érdekében, hogy csomómentes tésztát kapj.
  3. Kend ki a gofrisütőt egy kis kókuszolajjal, majd süsd ki a gofrikat.
  4. Tálald friss bogyós gyümölcsökkel, fehérjepudinggal vagy cukormentes öntettel.

Ebből a videóból egy egészséges, diétás palacsintareceptet leshetsz el:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

