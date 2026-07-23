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Egyszerű pénzmágia otthon: hihetetlen, de ez tényleg beválik!

Egyszerű pénzmágia otthon: hihetetlen, de ez tényleg beválik!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors pénz
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 23. 20:00
pénzmágiavarázslat
Mindannyian szeretnénk sok pénzt, de van, hogy ezt a több munka nem teremti meg. Viszont egy kis bűbájjal segíthetünk magunkon: készítsünk pénzvarázsló oltárt!

Míg nem akarunk ártani senkinek, addig bátran próbálkozhatunk a mágiával. Mutatunk is három tippet arra, hogyan lehet hatékonyan bevonzani a pénzt az életünkbe.

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Mágiával is bevonzhatjuk a pénzt az életünkbe!
Fotó: Marina Golovina /  Shutterstock 

A legtöbb varázslatot, így a pénzhozót is, oltáron végzik el, melyet magunknak kell elkészítenünk. Nem bonyolult, csak néhány kellék szükséges hozzá, és egy kis asztalka, valamint egy olyan hely a lakásban vagy a szabadban, ahol zavartalanul lehetünk a szertartás alatt. Ha nincs kinevezve erre a célra külön asztalunk, akkor megfelel egy szekrény szabad felülete, a természetben pedig akár egy fatuskó is. Az oltár egyik célja, hogy megteremtse a megfelelő légkört a varázslat elvégzéséhez, mivel így jobban tudunk koncentrálni a kívánságunkra.

  • Elsőként tisztítsuk le az asztalka felületét, majd takarjuk le egy tiszta, csak erre a célra használt kendővel, terítővel.
  • Ezután jelöljük ki rajta a négy elemet, ami általában a négy égtájjal kapcsolódik. Az északi oldal a föld elem, amit egy tál földdel, homokkal jelezhet. A déli a tűz elem, amit egy gyertyával szimbolizálhat. A keleti a levegő, amihez kiváló egy füstölő, a nyugati pedig a víz, ehhez jó egy pohár víz.
  • Mivel itt pénzhozó mágiát végzünk, középre egy számunkra a gazdagságot szimbolizáló tárgyat helyezünk majd a varázslat során.

Pénzmágia otthon

Többféle változata is van a pénzhozó varázslatnak. Válasszuk azt, ami a leginkább tetszik nekünk, és végezzük rendszeresen addig, míg meglesz a kívánt eredménye.

1. Telihold

Úgy tartják, hogy a telihold felfokozza a mágia hatékonyságát, erősebbé teszi azt. A pénzvarázslatot mindig ekkor kell elvégezni, ezért nézzük meg a naptárban, mikor áll a csúcspontján a Hold, hogy jól időzítsünk. Az előkészített oltárra állítson egy nagyobb edényt, üstöt, töltse meg félig vízzel és helyezzen bele egy ezüst érmét. A víznek olyan helyen kell állnia, hogy érje a Hold fénye. Miután ezt megtette, koncentráljon a kívánságára. Ha végzett a varázslattal, öntse a vizet a földre, az érmét tegye a pénztárcájába vagy a zsebébe, a lényeg, hogy mindig a közelében legyen.

2. Zöld gyertya

A varázslathoz szerezzen be egy zöld gyertyát, hat érmét, melyek rézből, ezüstből vagy aranyból vannak. Kell még egy zöld tasak, fahéj és olaj. Meditációval tisztítsa meg az elméjét, mielőtt elkezdi a varázslatot, majd kenje be a zöld gyertyát az olajjal és helyezze az oltárra. A hat érmét helyezze köré úgy, hogy egy kört alkossanak. Amikor az érméket lerakja, képzelje el, hogy pénzt kap és hálás érte. Amikor ezt megtette, gyújtsa meg a gyertyát és koncentráljon a kívánságára. Miután végzett, vegye elő a zöld tasakot és szórja bele a fahéjat, tegye bele az érméket és zárja be. Mindig magánál kell ezt tartania, míg eléri a kívánt eredményt.

3. Pénzcsomó

Ez egy igazán könnyű varázslat, ami jól működik. Csak egy zöld színű selyemfonalra van hozzá szükség, ami pontosan 33 centiméter. Kössön rá kilenc csomót egyenlő távolságra egymástól. Minden egyes csomó készítésekor gondoljon arra, hogy érkezik önhöz a pénz. Miután befejezte, tegye egy olyan helyre a lakásában, ahol mindig látja. Ha állandó oltára van, akkor tartsa azon.

(Fanny magazin)

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