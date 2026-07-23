Egyszerű pénzmágia otthon: hihetetlen, de ez tényleg beválik!

Míg nem akarunk ártani senkinek, addig bátran próbálkozhatunk a mágiával. Mutatunk is három tippet arra, hogyan lehet hatékonyan bevonzani a pénzt az életünkbe.

Mágiával is bevonzhatjuk a pénzt az életünkbe!

Fotó: Marina Golovina / Shutterstock

A legtöbb varázslatot, így a pénzhozót is, oltáron végzik el, melyet magunknak kell elkészítenünk. Nem bonyolult, csak néhány kellék szükséges hozzá, és egy kis asztalka, valamint egy olyan hely a lakásban vagy a szabadban, ahol zavartalanul lehetünk a szertartás alatt. Ha nincs kinevezve erre a célra külön asztalunk, akkor megfelel egy szekrény szabad felülete, a természetben pedig akár egy fatuskó is. Az oltár egyik célja, hogy megteremtse a megfelelő légkört a varázslat elvégzéséhez, mivel így jobban tudunk koncentrálni a kívánságunkra.