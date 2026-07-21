Újabb botrány a láthatáron! Marics Peti nem kímélte Mehringert

Sokan azt gondolják a fiatal énekesekről és zenészekről, hogy mivel egy korosztályba tartoznak, akkor biztos mindenki mindenkivel jóban van. Ám ez nem így van, mivel most kiderült, hogy Mehringer és a ValMar között egy kisebb konfliktus van kialakulóban. Eddig még csak egy visszafogott beszólás volt Mehringer Marcitól, ám Marics Peti válasza már sokkal egyértelműbb volt. Na de miből is indult ki a konfliktus?

Nem Marics Peti kezdte el a háborút (Fotó: Mediaworks Archív)

Mehringer robbantotta ki a botrányt Marics Petiékkel

Egy sima beszélgetős előadásnak indult az egész, amikor a feltörekvő énekes arról kezdett el beszélni a Hoppá Show előadásán, hogy ő milyen fajta zenéket szeret írni.

Pharrel Williams megírta és ez az egy dal van, ami boldog igazából. Én ezt meghagyom a ValMarnak, bocsánat nem akarok senkivel balhézni. Én nem tudok ilyen bugyuta dalokat írni, hanem olyan dalokat akarok írni, amiknek tartalma és egyfajta érzésvilága van

— jelentette ki Mehringer Marci, aki ezzel a mondatával egyszerűen bugyutának nevezete Marics Peti és Valkusz Milán dalait.

Bár hozzátette, hogy nem szeretne senkivel balhézni, azért úgy tűnik, hogy Peti is értesült erről a videóról és innentől nem lesznek jó barátok egymással.

A ValMar csapata olyan kritikát kapott, amire Peti úgy érezte, hogy reagálni kell (Fotó: Nagy Zoltán)

Nem kellett várni sokat, hogy Marics Peti válasza is megérkezzen

Egy fesztiválon kapták el Petit és Milánt, hogy válaszoljanak pár kellemetlen kérdésre. Az egyik pedig pont arról szólt, hogy vajon Marics Petinek ki a legkevésbé kedvelt magyar előadója... Peti nem várt sokat és egyből rávágta, hogy Mehringer Marci az az ember, akit nem annyira kedvel.

Úgy tűnik, hogy Peti tényleg nem felejtette el Marci korábbi megszólalását és eléggé berágott rá. Szóval hiába a bocsánatkérés, a rajongók nem nagyon számíthatnak közös dalra a következő időszakban tőlük. Ám azt a lehetőséget sem szabad kizárni, hogy rövid időn belül megbékélnek egymással és meglepik majd a közönséget egy közös fellépéssel, azonban ez most nem tűnik valószínűnek.