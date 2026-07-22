Hajdú Péter a függőségéről: „Csúnyán rácsúsztam, még éjjel egykor is nyomom”

Most, hogy mindenkit elöntött a kéjes, afelett érzett öröm, hogy Hajdú Péter is küzd addikciókkal, mindenkit megnyugtatunk, a Frizbi TV műsorvezetője nem nyúlt és nem is szokott rá semmilyen tiltott szerre, de még csak nem is vált az alkohol rabjává. Péter „csupán” TikTok függő lett, mint oly sokan a platform 2018-as indulása óta.

Hajdú Péter beismerte, túl sok időt tölt a TikTokon, ami már szinte függőségbe megy át (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: „Tegnap este is az ő videóit néztem”

No, de ne szaladjunk ennyivel előre! Hajdú Péter vendége ezen a héten Bürgés Tamás lesz, aki abból épített masszív, influenszer karriert, hogy gyakorlatilag ordítva prezentálja követői felé főzőtudományát. Tamás meglehetősen jól végzi a dolgát, hiszen eddig 450 ezer követőt gründolt össze a TikTokon. Azon a platformon, ami egyedüliként képes arra, hogy órákra „elkocsonyásítsa” az egyszeri felhasználó agyát és arra késztesse, hogy ájulásig váltogassa a rövid, gyakorta értelmetlen tartalmakat.

A Bors arra volt kíváncsi, hogy Hajdú Péter hogyan viszonyul a TikTokhoz és milyen tartalmakat fogyaszt, illetve mely tartalomgyártókat követi. „Talán nem meglepő, de Bürgés Tamás például azok közé tartozik, akiket követek és még kedvelek is. A másik, aktuális kedvencem ”Fityingmester”. Ő az a srác, aki elgyalogolt Spanyolországig és a teljes kalandját dokumentálja és megosztja a csatornáján. Tegnap este is az ő videóit néztem és bevallom, el is érzékenyültem. Nemrég összeakadt egy kutyával, aki csatlakozott hozzá. Most pedig meglett az eb gazdája, így el kellett válniuk. Látszott, hogy az állat inkább Fityinggel maradt volna.

Nagyon szeretem Sápi Vivien tartalmait is. Legutóbb az 51-es körzetben készített videóit pörgettem át, de ott tudok ragadni G.w.M és Lakatos Brendon párbajain is.”

– vallotta meg bűnét töredelmesen Hajdú Péter.

Hajdú Péter az igényes tartalmakon túl is követ egy két alkotót (Fotó: YouTube/TikTok)

„Nem olyan nehéz belátnom, hogy ezzel kezdenem kell valamit”

A műsorvezető ezen a ponton beismerte azt is, hogy sok, sőt túl sok időt tölt a TikTok görgetésével. „Az öncélú marhaságok nem érdekelnek, de ezeket az algoritmus már nem is dobálja fel nekem. Az egyetlen igazán trash tartalom, amit még feldob, az az MC Isti videók. Kicsit röstellem, de tényleg nézem… Rettentően addiktív dolog ez… Lefekvés előtt szinte mindig felnézek a TikTokra és megesik, hogy indokolatlanul hosszan maradok is. Sőt, ha mondjuk egy tárgyalópartnerem késik tíz percet, akkor is felnézek. Szóval csúnyán rácsúsztam, van, hogy még éjjel egykor is nyomom. A gond nem is feltétlenül ezzel van, hiszen felnőttként nekem nem olyan nehéz belátnom, hogy ezzel kezdenem kell valamit.

A kérdés az, hogy szülőként mit kezdhetünk azzal, ha a gyerekeink is beletekerednek?”

– vonta le a végső konzekvenciát Hajdú Péter.