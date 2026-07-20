Bochkor Gábor csúnyán beégette a nagyot mondó RTL-est

Feltehetően sok nézőnek rémlik Joe karaktere az Éjjel-nappal Budapest címen egykoron futó reality-utánzatból. Ő volt az izmos-köpcös kemény fiú, aki… No, de ennyit a nosztalgiáról, már ami minket illet, térjünk is rá Varga Joe nagy port kavart kijelentésére. Hősünk az Exek csatájában olyat talált mondani, amitől bizony Csoki Ice-nak is felszaladhatott a szemöldöke. Az eleddig nem éppen nagy kujonként számon tartott Joe ugyanis kamerák előtt állította, hogy ivaréretté válása óta 2700 nővel bonyolódott egyéjszakás kalandba. Nos, ez a nem mindennapi és lássuk be, igen valószínűtlen számadat megütötte Bochkor Gábor fülét is. Adott is Joe-nak rendesen.

Joe kamuja szólásra késztette Bochkor Gábort is (Fotó: Instagram)

Bochkor Gábor: „Ha jól emlékszem, Puskás Peti eddig vezette a listát...”

„A hazai televíziózásban mostanában kezdtek el „kipufogni” ezek a „hány nővel volt dolgom” számok. Ha jól emlékszem, Puskás Peti eddig vezette a listát, mert ő a Nyerő párosban négy-ötszáz közötti számot mondott magáról. Ettől Bogi össze is omlott, amit én tökre meg is értek.”

Persze már Peti számait is kétkedve fogadtuk, erre most jön ez a kétezer-hétszáz”

– kezdte a Retro Rádió stúdiójában hétfő reggel Bochkor Gábor, aki tüstént be is vallott úgy 100 körüli egyéjszakás kalandot, jelezvén a hallgatók felé, hogy bár őt is szívtipróként jegyzik, mégsem lehetne még ipari tanuló sem Joe mellett.

Bochkor Gábor nem kímélte a nagyot mondó Joe-t (Fotó: Végh István)

„Négy és fél naponta egy vadonatúj nő!”

De a java még csak ezután következett. Bochkor Gábor módszeresen és sorozatban vitt be néhány verbális mélyütést a saját képességeit icipicit túlértékelő hírességnek. „A kérdés az, hogy ez mennyire lehet igaz. Mégis, milyen életet élhetett az az ember, aki most ötvenéves és kétezer-hétszáz nővel volt? Hogy volt ennyi ideje? Mondjuk, hogy tizenhat évesen kezdett el nemi életet élni. Ez annyit jelent, hogy évente nagyjából hetvenhét új csaj kellett neki. Azaz, négy és fél naponta egy vadonatúj nő! Ez nem életszerű…” – jelentette ki határozottan és könyörtelenül Bochkor Gábor.