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Ez durva: hihetetlen, mennyit fizetett egy kávéért a turista Bulgáriában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors bulgária
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 23. 15:00
turistakávé
Mennyi lenne az elfogadható ár? Az, hogy mennyire drága a kávé, attól is nagyban függ, hogy hol fogyasztjuk.
Bors
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Bulgária sok turistát vonz, azonban egy tengerparti kávézóban kellemetlen meglepetés ért egy vásárlót. Egyetlen cappuccinóért 4,35 eurót (több mint 1500 forint) fizetett, aminek hangot is adott.

A kávé ára Bulgáriában sokakat meglepett
A kávé ára Bulgáriában sokakat meglepett
Fotó: Food Shop /   shutterstock

Mennyi lenne a kávé reális ára?

A bejegyzés nagy vitát váltott ki. Sokan drágállották az összeget, mások viszont kiemelték, hogy a népszerű turistaközpontokban és a tengerparton jóval drágábbak a kávézók, mint a kevésbé frekventált helyeken.

A bolgár Focus portál szerint egy cappuccino átlagára az országban már meghaladja a 4 eurót, miközben Olaszországban átlagosan körülbelül 1,60 euróba kerül - írja a Paraméter. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy Bulgária továbbra is Európa egyik legkedvezőbb árú tengerparti úti célja, de az árak jelentősen függnek attól, hogy a turista hol vásárol.

Itt arról is írtunk, hogy egy római fagyizóban két fagylaltért összesen 44 eurót, vagyis közel 16 ezer forintot kellett fizetnie egy amerikai turistának.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu