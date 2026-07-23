Ez durva: hihetetlen, mennyit fizetett egy kávéért a turista Bulgáriában

Bulgária sok turistát vonz, azonban egy tengerparti kávézóban kellemetlen meglepetés ért egy vásárlót. Egyetlen cappuccinóért 4,35 eurót (több mint 1500 forint) fizetett, aminek hangot is adott.
A bejegyzés nagy vitát váltott ki. Sokan drágállották az összeget, mások viszont kiemelték, hogy a népszerű turistaközpontokban és a tengerparton jóval drágábbak a kávézók, mint a kevésbé frekventált helyeken.
A bolgár Focus portál szerint egy cappuccino átlagára az országban már meghaladja a 4 eurót, miközben Olaszországban átlagosan körülbelül 1,60 euróba kerül - írja a Paraméter. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy Bulgária továbbra is Európa egyik legkedvezőbb árú tengerparti úti célja, de az árak jelentősen függnek attól, hogy a turista hol vásárol.
Itt arról is írtunk, hogy egy római fagyizóban két fagylaltért összesen 44 eurót, vagyis közel 16 ezer forintot kellett fizetnie egy amerikai turistának.
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