Felrobbanó nyelőcső, agyba vándorló paraziták: ezek az elmúlt 2 év legmegdöbbentőbb orvosi esetei

Egy hétköznapinak tűnő helyzet kis híján végzetes következményekkel járhat. Orvosi esetek, amik sokkolták a világot.

Orvosi esetek, amelyek még a szakembereket is megdöbbetették

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Paraziták, ritka fertőzések és meghökkentő diagnózisok is szerepelnek az elmúlt két év legkülönösebb esetei között.

Mindegyik történet bizonyítja, hogy az emberi szervezet egyszerre elképesztően törékeny és hihetetlenül ellenálló.

Előfordul, hogy egy teljesen hétköznapi étkezés, egy apró figyelmetlenség vagy egy fertőzés olyan láncreakciót indít el, amely életveszélyes állapothoz is vezethet. Cikkünkben olyan orvosi esetekről olvashatsz, amelyek elsőre inkább filmbe illőnek tűnnek, mintsem valóságosnak.

Filmbe illő orvosi esetek

Melyik történet a legmegdöbbentőbb? Nehéz lenne eldönteni, de az alábbi öt eset jól mutatja, hogy néha a legártalmatlanabbnak tűnő helyzetekből alakulnak ki a legsúlyosabb egészségügyi vészhelyzetek. Egy valami közös bennük: mindegyik érintett túlélte a megpróbáltatásokat.

1. Egy utcai étel majdnem szétrepesztette egy férfi nyelőcsövét

Egy középkorú férfi egy utcai étel fogyasztása után súlyos ételmérgezést kapott Kínában. Az erőteljes hányás akkora nyomást idézett elő a torkában, hogy megrepedt a nyelőcsöve. Ezt az életveszélyes állapotot Boerhaave-szindrómának nevezik. A férfit időben megoperálták, bár a tüdeje már részben összeesett, a mellkasában pedig folyadék gyűlt fel. Több mint egy hónapot töltött kórházban, majd még három hónapig szondán keresztül táplálták, mire teljesen felépült.

Súlyos ételmérgezés utcai ételtől

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2. Agyba vándorló paraziták okoztak lábfájdalmat

Egy 30 éves nő a lábaiban égő fájdalmat érzett, amely fokozatosan átterjedt a törzsére és a karjaira. Két sürgősségi osztályon sem találták a panaszok okát, mindeközben az állapota tovább romlott.

Végül kiderült, hogy patkány tüdőféreg (Angiostrongylus cantonensis) lárvái vándorolnak az idegein keresztül az agya felé.

Az orvosok szerint valószínűleg egy hawaii utazás során, nyers tengeri ételek vagy szennyezett saláta fogyasztásával fertőződött meg a hölgy. A megfelelő kezelésnek köszönhetően teljesen felépült.