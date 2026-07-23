Felrobbanó nyelőcső, agyba vándorló paraziták: ezek az elmúlt 2 év legmegdöbbentőbb orvosi esetei

Egy hétköznapinak tűnő helyzet kis híján végzetes következményekkel járhat. Orvosi esetek, amik sokkolták a világot.
Előfordul, hogy egy teljesen hétköznapi étkezés, egy apró figyelmetlenség vagy egy fertőzés olyan láncreakciót indít el, amely életveszélyes állapothoz is vezethet. Cikkünkben olyan orvosi esetekről olvashatsz, amelyek elsőre inkább filmbe illőnek tűnnek, mintsem valóságosnak.
Melyik történet a legmegdöbbentőbb? Nehéz lenne eldönteni, de az alábbi öt eset jól mutatja, hogy néha a legártalmatlanabbnak tűnő helyzetekből alakulnak ki a legsúlyosabb egészségügyi vészhelyzetek. Egy valami közös bennük: mindegyik érintett túlélte a megpróbáltatásokat.
Egy középkorú férfi egy utcai étel fogyasztása után súlyos ételmérgezést kapott Kínában. Az erőteljes hányás akkora nyomást idézett elő a torkában, hogy megrepedt a nyelőcsöve. Ezt az életveszélyes állapotot Boerhaave-szindrómának nevezik. A férfit időben megoperálták, bár a tüdeje már részben összeesett, a mellkasában pedig folyadék gyűlt fel. Több mint egy hónapot töltött kórházban, majd még három hónapig szondán keresztül táplálták, mire teljesen felépült.
Egy 30 éves nő a lábaiban égő fájdalmat érzett, amely fokozatosan átterjedt a törzsére és a karjaira. Két sürgősségi osztályon sem találták a panaszok okát, mindeközben az állapota tovább romlott.
Végül kiderült, hogy patkány tüdőféreg (Angiostrongylus cantonensis) lárvái vándorolnak az idegein keresztül az agya felé.
Az orvosok szerint valószínűleg egy hawaii utazás során, nyers tengeri ételek vagy szennyezett saláta fogyasztásával fertőződött meg a hölgy. A megfelelő kezelésnek köszönhetően teljesen felépült.
Egy 36 éves férfi erős hasi fájdalommal, tüdőgyulladással, rossz májfunkcióval és vérröggel került kórházba. Az orvosok sokáig nem értették, mi köti össze a tüneteket, mígnem egy specialista rájött, hogy a férfi italozás közben véletlenül lenyelt egy fogpiszkálót.
Az éles tárgy átfúrta a vékonybelét, gyulladást és fertőzést okozott, miközben a félrenyelt étel miatt tüdőgyulladása is lett.
A képalkotó vizsgálat igazolta a feltételezést, a fogpiszkáló eltávolítása után pedig teljesen felépült a hányatott sorsú páciens.
Egy floridai férfi ajándékba kapott némi vaddisznóhúst, amelyet puszta kézzel készített elő, majd elfogyasztott. Ezzel akaratlanul is megfertőződött a Brucella suis nevű baktériummal, amelyet a biológiai fegyverként lehetségesen bevethető kórokozók között tartanak számon.
A fertőzés közel két éven át rejtve maradt, a kórokozó a férfi szívimplantátumában telepedett meg. Miután sikerült azonosítani a baktériumot, antibiotikumos kezelést és új implantátumot kapott.
Egy szintén floridai férfi hónapokon át extrém mennyiségű sajtot, vajat és zsíros hamburgert fogyasztott, mert úgy vélte, az étrend jót tesz az egészségének. Nyolc hónap elteltével sárgás, zsírban gazdag csomók jelentek meg a kezén, a lábán és a könyökén – a szervezete gyakorlatilag a bőrén keresztül próbált megszabadulni a felesleges koleszterintől.
Egy vérvizsgálat során több mint 1000 mg/dl összkoleszterinszintet mutattak ki, miközben az egészséges érték 200 mg/dl alatt lenne. Habár a bőrelváltozás önmagában nem életveszélyes, ilyen magas koleszterinszint mellett rendkívül nagy a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata. A férfi ennek ellenére elégedett volt az étrendjével, mert állítása szerint fogyott, energikusabb lett és javult a koncentrációja.
A valóság néha bizarrabb, mint a fikció. Ritka paraziták, lenyelt fogpiszkáló, veszélyes baktériumok és szélsőséges táplálkozási szokások egyaránt felkerültek az elmúlt 2 év legkülönösebb orvosi eseteinek listájára. Szerencsére mindegyik pácienst megmentették.
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