Íme a legjobb diétás brownie recept: a gluténmentes csokis csoda, amit az egész család imádni fog

Bármilyen meglepő is, nem kell lemondanod erről az isteni csokis csodáról! Csak kell egy recept, amivel csökkentheted a szénhidráttartalmát. Most elhoztuk a legfinomabb diétás brownie receptet, amivel ugyanolyan sűrű, csokis és omlós szeletek készülnek, mint a klasszikus változattal – csupán fogyókúrabarát, gluténmentes kiadásban.

Diétás brownie recept: bűntudat nélkül élvezhető csokis finomság. Fotó: 123RF

A recept keto diétába illeszthető.

Gyorsan és egyszerűen elkészítheted.

Gluténmentes, liszt felhasználása nélkül készül.

Kevesebb kalóriával is megkapod az eredeti textúrát és ízélményt.

Diétás brownie recept liszt és cukor nélkül

A diétás brownie-hoz nem lesz szükséged se lisztre, se cukorra, és így is megkapsz mindent, amit ettől a közkedvelt süteménytől vársz: intenzív csokoládéíz, puha, szaftos piskóta. Garantáljuk, hogy ezután a desszert után elhangzik majd párszor a „csak még egy kockát” mondat!

Egy adag mindössze néhány gramm szénhidrátot tartalmaz, így simán beilleszthető a keto étrendbe is.

Ráadásul elkészíteni is gyerekjáték lesz! Pár alapanyag, egy kis keverés, és már mehet is a sütőbe! Íme a villámgyors, gluténmentes brownie recept!

Diétás brownie recept hozzávalók: 120 g cukormentes étcsokoládé

120 g vaj

3 db tojás

50 g édesítőszer (pl. eritrit)

1 tk vaníliakivonat

Ezt a glutén- és cukormentes browniet öt lépésben elkészítheted, és az egész család imádni fogja! Fotó: 123RF

A diétás brownie elkészítése:

A vajat és a csokoládét mikróban vagy vízgőz felett összeolvasztjuk, majd teljesen simára keverjük. Figyeljünk, hogy ne égjen le! A tojásokat az édesítőszerrel és a vaníliával alaposan összekeverjük – akár turmixgépben is dolgozhatunk, hogy könnyedebb, levegősebb állagot kapjunk, de figyeljünk, hogy ne verjük habbá a keveréket! Az olvasztott csokoládés keveréket a tojásos alaphoz adjuk, majd egynemű masszává keverjük. A tésztát sütőpapírral bélelt formába öntjük, és 180 °C-on kb. 30–35 percig sütjük (alsó-felső programon). Ha letelt az idő, a brownie közepébe szúrjuk a villánkat. Ha a piskóta már megszilárdult, kívül kissé kérges állagot kapott, de még nem száradt ki, a sütemény elkészült. Ha szeretnénk, pár megmaradt csokoládédarabkával vagy egy kis dióval is megszórhatjuk a tetejét. Hagyjuk kicsit hűlni, majd szeletelhetjük.

Bors-tippek:

Minőségi csokoládét használjunk, mert az íz nagy része ezen áll vagy bukik.

A keveréket alaposan keverjük el, így kaphatja meg a sütemény a klasszikus állagot.

Ne hagyjuk sokáig a sütőben: a brownie akkor az igazi, ha belül szaftos marad.

Ha egy különlegesebb browniera fáj a fogad, készítsd el az alábbi videóban látható kókuszos változatot: