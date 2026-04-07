Íme a legjobb diétás brownie recept: a gluténmentes csokis csoda, amit az egész család imádni fog

Bármilyen meglepő is, nem kell lemondanod erről az isteni csokis csodáról! Csak kell egy recept, amivel csökkentheted a szénhidráttartalmát. Most elhoztuk a legfinomabb diétás brownie receptet, amivel ugyanolyan sűrű, csokis és omlós szeletek készülnek, mint a klasszikus változattal – csupán fogyókúrabarát, gluténmentes kiadásban.
A recept keto diétába illeszthető.
Gyorsan és egyszerűen elkészítheted.
Gluténmentes, liszt felhasználása nélkül készül.
Kevesebb kalóriával is megkapod az eredeti textúrát és ízélményt.
Diétás brownie recept liszt és cukor nélkül
A diétás brownie-hoz nem lesz szükséged se lisztre, se cukorra, és így is megkapsz mindent, amit ettől a közkedvelt süteménytől vársz: intenzív csokoládéíz, puha, szaftos piskóta. Garantáljuk, hogy ezután a desszert után elhangzik majd párszor a „csak még egy kockát” mondat!
Egy adag mindössze néhány gramm szénhidrátot tartalmaz, így simán beilleszthető a keto étrendbe is.
Ráadásul elkészíteni is gyerekjáték lesz! Pár alapanyag, egy kis keverés, és már mehet is a sütőbe! Íme a villámgyors, gluténmentes brownie recept!
Diétás brownie recept hozzávalók:
120 g cukormentes étcsokoládé
120 g vaj
3 db tojás
50 g édesítőszer (pl. eritrit)
1 tk vaníliakivonat
A diétás brownie elkészítése:
A vajat és a csokoládét mikróban vagy vízgőz felett összeolvasztjuk, majd teljesen simára keverjük. Figyeljünk, hogy ne égjen le!
A tojásokat az édesítőszerrel és a vaníliával alaposan összekeverjük – akár turmixgépben is dolgozhatunk, hogy könnyedebb, levegősebb állagot kapjunk, de figyeljünk, hogy ne verjük habbá a keveréket!
Az olvasztott csokoládés keveréket a tojásos alaphoz adjuk, majd egynemű masszává keverjük.
A tésztát sütőpapírral bélelt formába öntjük, és 180 °C-on kb. 30–35 percig sütjük (alsó-felső programon).
Ha letelt az idő, a brownie közepébe szúrjuk a villánkat. Ha a piskóta már megszilárdult, kívül kissé kérges állagot kapott, de még nem száradt ki, a sütemény elkészült.
Ha szeretnénk, pár megmaradt csokoládédarabkával vagy egy kis dióval is megszórhatjuk a tetejét.
Hagyjuk kicsit hűlni, majd szeletelhetjük.
Bors-tippek:
Minőségi csokoládét használjunk, mert az íz nagy része ezen áll vagy bukik.
A keveréket alaposan keverjük el, így kaphatja meg a sütemény a klasszikus állagot.
Ne hagyjuk sokáig a sütőben: a brownie akkor az igazi, ha belül szaftos marad.
Ha egy különlegesebb browniera fáj a fogad, készítsd el az alábbi videóban látható kókuszos változatot:
