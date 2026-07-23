„Nem akartam körberajongani” – Kunu Márió megtörte a csendet Lakatos Brendonról

Amióta Lakatos Brendon ismét a figyelem középpontjába került, az internet népe folyamatosan nyomon követheti mindennapjait a közösségi oldalakon. Brendon szinte naponta posztol tartalmat hazánk egyik megkerülhetetlen rapperével, G.w.M-el, azonban a botrányhős másik jó barátja, Kunu Márió szinte alig volt látható vele. Lapunk néhány nappal ezelőtt elérte az énekest, aki meglepő őszinteséggel válaszolt, arra, miért nem tűnt fel Lakatos Brendon oldalán.

Kunu Márió őszintén mesélt Lakatos Brendonnal való kapcsolatáról (Fotó: Instagram)

Kunu Márió őszintén vallott a kapcsolatukról

A sármos énekes most tiszta vizet öntött a pohárba, és hangsúlyozta: szó sincs haragról vagy összeveszésről.

Jóban is vagyunk, meg jóban is voltunk, már 10 évvel ezelőtt is. Csak nem akartam most körberajongani, nehogy azt higgye, hogy kihasználom az ő népszerűségét. Igazából csak ennyi miatt van, hogy nem láthattak annyit vele

– jelentette ki Kunu Márió, aki azt is elárulta: attól sem zárkózna el, hogy Brendonnal közös projektbe kezdjen.

Mivel Brendon nem énekes, ezért nem hiszem, hogy lesz közös dalunk, de lehetséges, hogy majd valamit közösen csinálunk.

A Kimaradás énekesének neve azonban nem csak Brendonnal köthető össze. Az elmúlt hetekben Kunu Márió exe, Czakó Emlília, vagyis Kávétejszín ellen rendőrségi eljárást indítottak, amiről Márió így nyilatkozott a Borsnak:

Kunu Márió exe, Czakó Emília ellen kábítószer birtoklás miatt indult eljárás (Fotó: Instagram)

Értesültem róla, és azt is tudom, hogy leszedték a körözést. Azt hiszem, már nincs fent. Igazából csak találtak nála valamit, azt hiszem. Utána nem vett át egy papírt és elterelést kapott

– mondta Márió, és az is kiderült, hogy megkereste volt párját. „Hát annyit beszéltem vele, hogy minden rendben, aztán kész. De nem vagyunk együtt, úgyhogy szimplán csak érdekelt engem, és érdeklődtem, hogy mi a helyzet, aztán ennyi” – nyilatkozta Kunu Márió, akinek közösségi média tartalmai alapján valóban vége a se veled se nélküled kapcsolatuknak, hiszen nagyon úgy fest, hogy új barátnője van.