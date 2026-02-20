Fogyókúrázol, de ennél valami finomat? Ez a diétás tiramisu nemcsak az alakodat, de a pénztárcádat is kíméli

Édességet kívánsz, de megspórolnád a pénzed és a kalóriákat is? Akkor ezt a diétás tiramisu receptet ki kell próbálnod! A krémes, könnyed ízvilág garantáltan meggyőz arról, hogy innentől fogva csak és kizárólag így készítsd!

Diétás tiramisu recept: olcsó és mennyei! Mutatjuk a titkát!

Fotó: New Africa / shutterstock

A tiramisu elkészíthető alakbarát és olcsóbb változatban is.

A krém alapja könnyebb, mégis krémes marad.

Kevesebb cukorral és zsírral készül, de megmarad a klasszikus íz.

Gyors, egyadagos desszertként is szuperül működik a hétköznapokra.

Diétás tiramisu recept: olcsó, alakbarát és igen, még finom is!

A klasszikus tiramisu alapanyagai drágák, és bár isteni desszertet kapunk cserébe, csak csínján bánhatunk vele, ha vigyáznánk az alakunkra. A mascarpone és a cukor miatt sokan inkább egyszerűen lemondanak róla, pedig egy-két okos csere, és egy sokkal barátságosabb, fogyókúrába illeszthető édesség kerül az asztalra.

Ha a mascarpone helyett light krémsajtot és zsírszegény joghurtot használunk, jelentősen csökkenthetjük a bevitt kalóriákat úgy, hogy a krémes, könnyed állag is megmarad. A csere ráadásul a blokkon is érződni fog!

Mutatjuk, hogyan készül!

Diétás tiramisu recept lépésről lépésre:

Hozzávalók (1 adaghoz) 2–3 babapiskóta

1 adag eszpresszó (vagy erős főzött kávé)

1 teáskanál cukrozatlan kakaópor (+ amennyit a tetejére szánunk)

100 g light krémsajt

80 g 0%-os/zsírszegény joghurt

ízlés szerint stevia vagy más 0 kalóriás édesítő

pár csepp vaníliakivonat vagy vaníliás cukor (akár cukormentes változatban)

A krémsajt és a joghurt keverékével is könnyedén elérheted a klasszikus tiramisu krémességét!

Fotó: Erhan Inga / shutterstock

A diétás tiramisu elkészítése:

Lefőzzük az eszpresszót, majd elkeverünk benne 1 teáskanál kakaóport. A krémsajtot a joghurttal, az édesítővel és a vaníliával simára keverjük. A babapiskótákat félbevágjuk, majd röviden a kávéba mártogatjuk. Egy pohárba vagy kis tálba rétegezük: piskóta, krém, majd újra piskóta és krém. Legalább 30 percre hűtőbe tesszük. Tálalás előtt megszórjuk még egy kevés kakaóporral.

A diétás tiramisu recept pohárdesszert formájában tökéletes választás egy hosszú hétköznap utáni, jól megérdemelt édességként a nap végén. De ha többet készítesz, vendégváróként is megállja a helyét, hiszen nemcsak finom, hanem mutatós is.