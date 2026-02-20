HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Aladár, Álmos névnapja

Olcsó és diétás tiramisu recept pohárdesszertént tálalva.

Fogyókúrázol, de ennél valami finomat? Ez a diétás tiramisu nemcsak az alakodat, de a pénztárcádat is kíméli

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 16:45
A kalóriák és a hozzávalók terén is igazi luxusdesszertnek számít, most azonban megmutatjuk az olcsóbb és könnyített változatát, amit akkor is nyugodt szívvel kanalazhatsz, ha épp fogyókúrázol. Ezt a pénztárcabarát és diétás tiramisu receptet neked is érdemes kipróbálnod!
Ripszám Boglárka
Édességet kívánsz, de megspórolnád a pénzed és a kalóriákat is? Akkor ezt a diétás tiramisu receptet ki kell próbálnod! A krémes, könnyed ízvilág garantáltan meggyőz arról, hogy innentől fogva csak és kizárólag így készítsd!

Diétás tiramisu recept egy pohárban.
Diétás tiramisu recept: olcsó és mennyei! Mutatjuk a titkát!
Fotó: New Africa / shutterstock
  • A tiramisu elkészíthető alakbarát és olcsóbb változatban is.
  • A krém alapja könnyebb, mégis krémes marad.
  • Kevesebb cukorral és zsírral készül, de megmarad a klasszikus íz.
  • Gyors, egyadagos desszertként is szuperül működik a hétköznapokra.

Diétás tiramisu recept: olcsó, alakbarát és igen, még finom is!

A klasszikus tiramisu alapanyagai drágák, és bár isteni desszertet kapunk cserébe, csak csínján bánhatunk vele, ha vigyáznánk az alakunkra. A mascarpone és a cukor miatt sokan inkább egyszerűen lemondanak róla, pedig egy-két okos csere, és egy sokkal barátságosabb, fogyókúrába illeszthető édesség kerül az asztalra.

Ha a mascarpone helyett light krémsajtot és zsírszegény joghurtot használunk, jelentősen csökkenthetjük a bevitt kalóriákat úgy, hogy a krémes, könnyed állag is megmarad. A csere ráadásul a blokkon is érződni fog!

Mutatjuk, hogyan készül!

Diétás tiramisu recept lépésről lépésre:

Hozzávalók (1 adaghoz)

  • 2–3 babapiskóta
  • 1 adag eszpresszó (vagy erős főzött kávé)
  • 1 teáskanál cukrozatlan kakaópor (+ amennyit a tetejére szánunk)
  • 100 g light krémsajt
  • 80 g 0%-os/zsírszegény joghurt
  • ízlés szerint stevia vagy más 0 kalóriás édesítő
  • pár csepp vaníliakivonat vagy vaníliás cukor (akár cukormentes változatban)
A diétás tiramisu recept krémjét keverő nő.
A krémsajt és a joghurt keverékével is könnyedén elérheted a klasszikus tiramisu krémességét!
Fotó: Erhan Inga / shutterstock

A diétás tiramisu elkészítése:

  1. Lefőzzük az eszpresszót, majd elkeverünk benne 1 teáskanál kakaóport.
  2. A krémsajtot a joghurttal, az édesítővel és a vaníliával simára keverjük.
  3. A babapiskótákat félbevágjuk, majd röviden a kávéba mártogatjuk.
  4. Egy pohárba vagy kis tálba rétegezük: piskóta, krém, majd újra piskóta és krém.
  5. Legalább 30 percre hűtőbe tesszük.
  6. Tálalás előtt megszórjuk még egy kevés kakaóporral.

A diétás tiramisu recept pohárdesszert formájában tökéletes választás egy hosszú hétköznap utáni, jól megérdemelt édességként a nap végén. De ha többet készítesz, vendégváróként is megállja a helyét, hiszen nemcsak finom, hanem mutatós is.

A tiramisut akár gluténmentes formában is elkészítheted a következő videó segítségével:

Ezeket a diétás recepteket is próbáld ki:

 

