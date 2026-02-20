Fogyókúrázol, de ennél valami finomat? Ez a diétás tiramisu nemcsak az alakodat, de a pénztárcádat is kíméli

Édességet kívánsz, de megspórolnád a pénzed és a kalóriákat is? Akkor ezt a diétás tiramisu receptet ki kell próbálnod! A krémes, könnyed ízvilág garantáltan meggyőz arról, hogy innentől fogva csak és kizárólag így készítsd!
A klasszikus tiramisu alapanyagai drágák, és bár isteni desszertet kapunk cserébe, csak csínján bánhatunk vele, ha vigyáznánk az alakunkra. A mascarpone és a cukor miatt sokan inkább egyszerűen lemondanak róla, pedig egy-két okos csere, és egy sokkal barátságosabb, fogyókúrába illeszthető édesség kerül az asztalra.
Ha a mascarpone helyett light krémsajtot és zsírszegény joghurtot használunk, jelentősen csökkenthetjük a bevitt kalóriákat úgy, hogy a krémes, könnyed állag is megmarad. A csere ráadásul a blokkon is érződni fog!
Mutatjuk, hogyan készül!
A diétás tiramisu recept pohárdesszert formájában tökéletes választás egy hosszú hétköznap utáni, jól megérdemelt édességként a nap végén. De ha többet készítesz, vendégváróként is megállja a helyét, hiszen nemcsak finom, hanem mutatós is.
A tiramisut akár gluténmentes formában is elkészítheted a következő videó segítségével:
