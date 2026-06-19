Ez lesz a nyár legnagyobb diétás slágere: főzés nélküli hideg gyümölcsleves, ami 5 perc alatt kész

Bátran kanalazhatod a nyári hőségben is, hisz ez lesz a bikinialakod kulcsa! Ez a főzés nélküli, hideg gyümölcsleves recept a nyári hőségben valódi megváltás lesz. Nem csupán frissítő és könnyed, de pillanatok alatt elkészül, ráadásul egészséges desszertként is simán megállja a helyét.
Ha valami igazán egyszerű, de diétabarát desszertet keresel a forró napokra, akkor ezt a gyümölcsleves receptet neked találták ki. Nem kell főznöd, mégis mennyei az íze, amit ráadásul kedvedre variálhatsz. Mehet bele friss és fagyasztott gyümölcs is – amit csak találsz otthon. Mutatjuk a nyári diétás sláger elkészítésének pontos lépéseit!
Főzés nélküli, 5–10 perces hideg gyümölcsleves recept.
Friss vagy fagyasztott gyümölcsökből is elkészíthető.
Édes, természetes és alakbarát desszert.
Jól behűtve igazi hűsítő nyári finomság.
Egyszerű gyümölcsleves recept: a frissítő és alakbarát nyári desszert
Tedd a bogyós gyümölcsöket és a narancslevet egy turmixgépbe vagy aprítógépbe, majd pürésítsd tetszőleges állagúra. (Ha kedveled a rusztikusabb, házias hatású állagot, nyugodtan hagyhatsz benne ép gyümölcsdarabokat is.)
Keverd hozzá a joghurtot és az almakockákat.
Ha túl sűrűnek érzed, hígíthatod még egy kevés narancslével vagy vízzel.
Tedd hűtőbe legalább 30–60 percre, hogy igazán hideg és frissítő legyen.
Tálalhatod pohárban, tálkában, de akár termoszban is magaddal viheted a forró napokon!
Inkább a csokit kedveled? Hűsölj és kényeztesd magad az alábbi videóban látható cukormentes fagylalttal:
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