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Diétás, bogyós gyümölcsleves recept.

Ez lesz a nyár legnagyobb diétás slágere: főzés nélküli hideg gyümölcsleves, ami 5 perc alatt kész

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors desszert
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 12:30
gyümölcslevesdiétarecept
Bátran kanalazhatod a nyári hőségben is, hisz ez lesz a bikinialakod kulcsa! Ez a főzés nélküli, hideg gyümölcsleves recept a nyári hőségben valódi megváltás lesz. Nem csupán frissítő és könnyed, de pillanatok alatt elkészül, ráadásul egészséges desszertként is simán megállja a helyét.
Ripszám Boglárka
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Ha valami igazán egyszerű, de diétabarát desszertet keresel a forró napokra, akkor ezt a gyümölcsleves receptet neked találták ki. Nem kell főznöd, mégis mennyei az íze, amit ráadásul kedvedre variálhatsz. Mehet bele friss és fagyasztott gyümölcs is – amit csak találsz otthon. Mutatjuk a nyári diétás sláger elkészítésének pontos lépéseit!

Cseresznyés gyümölcsleves recept.
Gyümölcsleves recept: így készül az 5 perces diétás hűsítő csoda!
Fotó: Svetlana Monyakova / shutterstock
  • Főzés nélküli, 5–10 perces hideg gyümölcsleves recept.
  • Friss vagy fagyasztott gyümölcsökből is elkészíthető.
  • Édes, természetes és alakbarát desszert.
  • Jól behűtve igazi hűsítő nyári finomság.

Egyszerű gyümölcsleves recept: a frissítő és alakbarát nyári desszert

A gyümölcsleves recept legnagyobb előnye – az íze mellett természetesen –, hogy egészséges is: nincs benne hozzáadott cukor, a magas rosttartalmú gyümölcsöknek köszönhetően pedig egy igazi antioxidáns-bomba. Tökéletes a nyári napokra, hiszen extra könnyű és hideg, de mégis egy laktató diétás desszert!

Mutatjuk, hogyan készítheted el egyszerűen!

Hozzávalók 2 adaghoz:

  • fél csésze eper (friss vagy fagyasztott)
  • fél csésze áfonya
  • fél csésze málna
  • fél csésze szeder
  • 1 alma (apró kockákra vágva, hámozás nélkül is mehet a levesbe!)
  • 150 g natúr, zsírszegény joghurt vagy light görög joghurt
  • 1 dl 100%-os narancslé vagy narancsos víz (diétásabb verzióhoz hígítva 1:1 arányban vízzel)

Ha édesebben szereted, egy kevés méz vagy pár csepp édesítő is belefér, de az érett gyümölcsök önmagukban is elég édesek ahhoz, hogy ízletes gyümölcsleves készülhessen belőlük!

Eper és meggy a hideg gyümölcsleves recepthez.
Feldobhatod a gyümölcslevest szezonális magyar gyümölcsökkel is! Az eper mellett használhatsz ribizlit vagy meggyet
Fotó: Andrey Sayfutdinov / shutterstock

A főzés nélküli gyümölcsleves elkészítése:

  1. A bogyós gyümölcsöket mosd meg. (Ha fagyasztott gyümölcsökkel dolgozol, ezeket nem kell teljesen kiolvasztani. Elég, ha kicsit felengeded.)
  2. Az almát vágd apró kockákra, ez turbózza fel a gyümölcsleves receptet egy kis roppanós textúrával.
  3. Tedd a bogyós gyümölcsöket és a narancslevet egy turmixgépbe vagy aprítógépbe, majd pürésítsd tetszőleges állagúra. (Ha kedveled a rusztikusabb, házias hatású állagot, nyugodtan hagyhatsz benne ép gyümölcsdarabokat is.)
  4. Keverd hozzá a joghurtot és az almakockákat.
  5. Ha túl sűrűnek érzed, hígíthatod még egy kevés narancslével vagy vízzel.
  6. Tedd hűtőbe legalább 30–60 percre, hogy igazán hideg és frissítő legyen.
  7. Tálalhatod pohárban, tálkában, de akár termoszban is magaddal viheted a forró napokon!

Inkább a csokit kedveled? Hűsölj és kényeztesd magad az alábbi videóban látható cukormentes fagylalttal:

Ezeket a diétás finomságokat is ki kell próbálnod:

 

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