Mesébe illő vörös homokos tengerpartok

Vannak helyek, ahol a víz környékét vöröses árnyalatú homok vagy kavics borítja, ráadásul ezek közül több úti cél Magyarországról is könnyen és viszonylag kedvező áron elérhető. Mutatjuk Európa legkülönlegesebb, vörös homokos tengerpartjait!

Utazás: te jártál már vörös homokos tengerparton?

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Hogyan alakulnak ki a vörös homokos tengerpartok?

A szokatlan színeket a vulkanikus kőzetekből kioldódó magas vastartalom vagy az apró koralltörmelékek hozzák létre, amelyek egészen egyedi hangulatot kölcsönöznek a partszakaszoknak. Az élénk árnyalat szinte marsbéli hatást kelt, és nemcsak gyönyörködhetünk benne, hanem csodás fotókat is készíthetünk ezeken a helyszíneken a nyaralás során. A jó hír, hogy nem kell a világ másik végére utazni és vagyonokat költeni azért, hogy ilyen látványban legyen részünk: Magyarországról is elérhetők olyan strandok, ahol a homok színe legalább akkora élményt jelent, mint maga a tenger - írja a Fanny magazin.

Az 5 legszebb vörös homokos tengerpart Európában

Vörös sziklák Horvátországban

Homokos tengerpart Európában több is van, de Hvar környékén, Sveta Nedjelja közelében található az egyik leglátványosabb sziklás partszakasz, Crvene stijene, mely mellett narancsos-borostyános sziklák magasodnak – ezért is emlegetik Vörös sziklák néven. Inkább azoknak ajánlott, akik szeretik a vadregényes öblöket és a kristálytiszta tengert, és nem homokos pihenőhelyre vágynak. Splitből autóval, busszal vagy komppal érhető el.

Rozsdás homok Krétán

Kréta vörös homokos strandja, a Matala Red Beach ­vagyis Kokkini Ammos a fővárosától, Irákliontól 70 kilométerre helyezkedik el, szinte közvetlenül Matala mellett. Ez a sziget legérdekesebb színvilágú partszakasza, hiszen vöröses-sárgás homokjáról és feketés-szürkés szikláiról híres. Fontos azonban azt is tudni, hogy ez nudista rész is egyben, így gyakran ruha nélkül pihennek itt a fürdőzők. Iráklionból kocsival érhető el, Matala kikötőjéből pedig hajóval.

Vulkanikus strand Spanyolországban

A Kanári-szigetek legkisebbje, El Hierro északkeleti részén terül el az El Verodal strand, amit szintén a legszebb európai tengerpartok között tartanak számon. A Playa del Verodal egyedülálló szépségét mindenek előtt különleges, vöröses színű vulkanikus homokjának köszönheti, a partot pedig impozáns sziklák veszik körül. Az erős áramlatok miatt a fürdőzés kevésbé javasolt, viszont napozásra, sétára és kirándulásra tökéletes helyszín. A Kanári-szigetekre érkezve autóval érdemes tovább utazni.