Mesébe illő vörös homokos tengerpartok

Vannak helyek, ahol a víz környékét vöröses árnyalatú homok vagy kavics borítja, ráadásul ezek közül több úti cél Magyarországról is könnyen és viszonylag kedvező áron elérhető. Mutatjuk Európa legkülönlegesebb, vörös homokos tengerpartjait!
A szokatlan színeket a vulkanikus kőzetekből kioldódó magas vastartalom vagy az apró koralltörmelékek hozzák létre, amelyek egészen egyedi hangulatot kölcsönöznek a partszakaszoknak. Az élénk árnyalat szinte marsbéli hatást kelt, és nemcsak gyönyörködhetünk benne, hanem csodás fotókat is készíthetünk ezeken a helyszíneken a nyaralás során. A jó hír, hogy nem kell a világ másik végére utazni és vagyonokat költeni azért, hogy ilyen látványban legyen részünk: Magyarországról is elérhetők olyan strandok, ahol a homok színe legalább akkora élményt jelent, mint maga a tenger - írja a Fanny magazin.
Homokos tengerpart Európában több is van, de Hvar környékén, Sveta Nedjelja közelében található az egyik leglátványosabb sziklás partszakasz, Crvene stijene, mely mellett narancsos-borostyános sziklák magasodnak – ezért is emlegetik Vörös sziklák néven. Inkább azoknak ajánlott, akik szeretik a vadregényes öblöket és a kristálytiszta tengert, és nem homokos pihenőhelyre vágynak. Splitből autóval, busszal vagy komppal érhető el.
Kréta vörös homokos strandja, a Matala Red Beach vagyis Kokkini Ammos a fővárosától, Irákliontól 70 kilométerre helyezkedik el, szinte közvetlenül Matala mellett. Ez a sziget legérdekesebb színvilágú partszakasza, hiszen vöröses-sárgás homokjáról és feketés-szürkés szikláiról híres. Fontos azonban azt is tudni, hogy ez nudista rész is egyben, így gyakran ruha nélkül pihennek itt a fürdőzők. Iráklionból kocsival érhető el, Matala kikötőjéből pedig hajóval.
A Kanári-szigetek legkisebbje, El Hierro északkeleti részén terül el az El Verodal strand, amit szintén a legszebb európai tengerpartok között tartanak számon. A Playa del Verodal egyedülálló szépségét mindenek előtt különleges, vöröses színű vulkanikus homokjának köszönheti, a partot pedig impozáns sziklák veszik körül. Az erős áramlatok miatt a fürdőzés kevésbé javasolt, viszont napozásra, sétára és kirándulásra tökéletes helyszín. A Kanári-szigetekre érkezve autóval érdemes tovább utazni.
A görög Szantorini kék-fehér épületeiről híres, de itt található a csodás Red Beach vagyis Vörös Strand is, amely egész Görögország egyik legkülönlegesebb strandja. A vulkáni sziklákkal övezett partszakasz lenyűgöző látványt nyújt. A vöröses-barna bazaltsziklák meredeken magasodnak a strand fölé, a partot pedig apró, bíbor kavicsok borítják. Szantorini vörös homokos strandja Akrotiri település közelében található, Fira városából autóval közelíthető meg. Ha Szantorini tetszik, akkor nézd meg a többi meseszép görög szigetet is!
A különleges tengerpartok közül nem maradhat ki Szardínia nyugati partján terül el Porto Ferro vadregényes strandja sem, ahol a homok borostyán árnyalatban pompázik, ugyanis mészkő, élénk korallok, vulkáni hulladékok és vasrészecskék alkotják. A part gyakran szeles, így a szörfösök egyik kedvelt paradicsoma. Mögötte egy dűnerendszer és egy fenyves terül el, ezért a túrázók is szívesen látogatják. A legegyszerűbben kocsival közelíthető meg a sziget más területeiről. Szardínia többi látnivalóját se hagyd ki!
Tipp a vörös homokos tengerpartok felfedezéséhez
A vörös homokos strandok szépségét reggel vagy naplementekor élvezhetjük ki a legjobban, amikor a napsugarak még intenzívebbé varázsolják az árnyalatokat. De ne vigyünk haza homokot emlékbe, ez ugyanis természetvédelmi okokból szigorúan tilos, és több ezer eurós büntetést vonhat maga után.
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