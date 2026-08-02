Az életéért küzd a fiatal férfi: a robotporszívó majdnem végzett vele

Egy hétköznapinak induló vacsorakészítés pillanatok alatt rémálommá változott egy ausztrál család számára. A 25 éves Lachie Perrem súlyos, életveszélyes égési sérüléseket szenvedett, amikor a család robotporszívója felrobbant a perth-i otthonuk konyhájában. A robbanást követően tűz ütött ki, amely teljesen lakhatatlanná tette a házat.

Felrobbant a robotporszívó, az életéért küzd a fiatal férfi

Fotó: GoFundMe

A férfi testfelületének mintegy 75 százaléka megégett, ezért azonnal kórházba szállították, ahol mesterséges kómába helyezték. Azóta több nagy műtéten, bőrátültetésen és elhalt szövetek eltávolításán is átesett, rehabilitációja pedig várhatóan hosszú hónapokig tart majd.

Egy szivárgó akkumulátor okozhatta a tragédiát

A férfi édesanyja, Fiona Perrem szerint a család úgy tudja, hogy a robotporszívó akkumulátora szivároghatott. Lachie éppen főzött, amikor valami meggyulladt, ami végül hatalmas robbanáshoz vezetett.

– Volt egy robotporszívója, és nem tudott róla, hogy az akkumulátora szivárog. Amikor főzni kezdett, valami begyulladt, és robbanás történt. Ő állt közvetlenül a robbanás középpontjában – idézte az édesanyát több ausztrál lap.

A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a vizsgálat még folyamatban van. Egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni, hogy valóban az akkumulátor hibája okozta-e a robbanást, azt is vizsgálják, hogy esetleg a készülék elektronikája hibásodott meg. A robotporszívót lefoglalták, és szakértők elemzik.

A házuk is odalett

A robbanás után a lángok gyorsan elterjedtek. A konyha és a nappali szinte teljesen kiégett, az ablakok kitörtek, a falakat korom borította. Lachie menyasszonya és lakótársai szintén elveszítették az otthonukat, így a tragédia nemcsak egészségügyi, hanem komoly anyagi csapást is jelentett a család számára.

Biztató hírek érkeztek a kórházból

Az elmúlt hetekben azonban pozitív fejleményekről is beszámolt a család. Lachie felébredt a mesterséges kómából, eltávolították a tápszondáját, bőrátültetései jól gyógyulnak, és a gyógytornászok különösen elégedettek a kezei mozgásának javulásával. Arca és nyaka is szépen regenerálódik, bár még hosszú rehabilitáció vár rá.