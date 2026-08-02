2 éves kislányát a forró autóban hagyta, míg ő részegen aludt - a gyerek nem élte túl

Súlyos vádat emeltek egy 25 éves texasi férfi ellen, miután kétéves kislánya életét vesztette egy felforrósodott autóban. A rendőrség szerint az apa egy átmulatott éjszaka után órákon át aludt a házában, miközben a gyermek a parkoló autóban maradt.
A tragédia a texasi Midland városában történt. A hatóságok tájékoztatása szerint a családtagok azért mentek a férfi házához, mert aggódni kezdtek érte és a kislányért. Miután hosszasan kopogtak, de senki nem nyitott ajtót, leszerelték az egyik ablakklímát, hogy bejussanak a házba. Bent az apát mélyen alva találták meg. A férfi azt mondta a rendőröknek, hogy délelőtt 11 óra körül feküdt le aludni, és egészen estig nem ébredt fel.
Amikor a hozzátartozók nem találták Luciana Madeline Rodriguezt a házban, az udvaron álló, lezárt Kia személyautóhoz rohantak. A kétéves kislány eszméletlenül feküdt bent. Betörték az egyik ablakot, hogy kiszabadítsák, majd kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.
A nyomozás szerint az autó motorja nem járt, a jármű pedig hosszú órákon át a nyári hőségben állt. A baleset napján Midland térségében a hőmérséklet megközelítette a 37 Celsius-fokot, miközben egy napon parkoló autó utastere rövid idő alatt akár 55–65 Celsius-fokra is felforrósodhat.
A rendőrség őrizetbe vette Lorenzo Rodriguezt, akit emberölés helyett a még súlyosabb, halálos büntetéssel is fenyegető főbenjáró gyilkosság (capital murder) vádjával állítottak bíróság elé. A férfit 1,5 millió dolláros óvadék mellett tartják fogva.
A tragédia ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen veszélyes lehet akár rövid időre is gyermeket hagyni egy parkoló autóban. Az amerikai Kids and Car Safety adatai szerint 2026-ban eddig legalább 15 gyermek vesztette életét hasonló körülmények között az Egyesült Államokban, az elmúlt évek átlaga pedig évente mintegy 37 ilyen haláleset.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.