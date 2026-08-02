2 éves kislányát a forró autóban hagyta, míg ő részegen aludt - a gyerek nem élte túl

Súlyos vádat emeltek egy 25 éves texasi férfi ellen, miután kétéves kislánya életét vesztette egy felforrósodott autóban. A rendőrség szerint az apa egy átmulatott éjszaka után órákon át aludt a házában, miközben a gyermek a parkoló autóban maradt.

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A tragédia a texasi Midland városában történt. A hatóságok tájékoztatása szerint a családtagok azért mentek a férfi házához, mert aggódni kezdtek érte és a kislányért. Miután hosszasan kopogtak, de senki nem nyitott ajtót, leszerelték az egyik ablakklímát, hogy bejussanak a házba. Bent az apát mélyen alva találták meg. A férfi azt mondta a rendőröknek, hogy délelőtt 11 óra körül feküdt le aludni, és egészen estig nem ébredt fel.

Amikor a hozzátartozók nem találták Luciana Madeline Rodriguezt a házban, az udvaron álló, lezárt Kia személyautóhoz rohantak. A kétéves kislány eszméletlenül feküdt bent. Betörték az egyik ablakot, hogy kiszabadítsák, majd kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

A nyomozás szerint az autó motorja nem járt, a jármű pedig hosszú órákon át a nyári hőségben állt. A baleset napján Midland térségében a hőmérséklet megközelítette a 37 Celsius-fokot, miközben egy napon parkoló autó utastere rövid idő alatt akár 55–65 Celsius-fokra is felforrósodhat.

A rendőrség őrizetbe vette Lorenzo Rodriguezt, akit emberölés helyett a még súlyosabb, halálos büntetéssel is fenyegető főbenjáró gyilkosság (capital murder) vádjával állítottak bíróság elé. A férfit 1,5 millió dolláros óvadék mellett tartják fogva.

A tragédia ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen veszélyes lehet akár rövid időre is gyermeket hagyni egy parkoló autóban. Az amerikai Kids and Car Safety adatai szerint 2026-ban eddig legalább 15 gyermek vesztette életét hasonló körülmények között az Egyesült Államokban, az elmúlt évek átlaga pedig évente mintegy 37 ilyen haláleset.