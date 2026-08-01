Hogyan védekezzünk a hőkupola ellen? Papadimitriu Athina megmondja!

A hétvége folyamán ideje mindenkinek felvenni a fürdőnadrágokat és elindulni a Balatonra, mivel vízpart nélkül nehezen lehet kibírni az óriási hőséget. A hőkupola érkezésével sokan aggódnak, hogy mégis hogyan fogják átvészelni ezt az időszakot. Lapunk megkereste Papadimitriu Athina művésznőt, aki sokat látogatta Görögországban élő rokonjait, így volt egy-két jó tanácsa a hőség ellen.
A mostani nyár nem szerénykedik a negyven fokokkal, ám a 72 éves színésznő ennél már rosszabbakat is átélt élete során.
Kicsi koromtól kezdve, minden nyáron jártunk a rokonokhoz Görögországba, tehát már megszoktam ezt a meleget. Kitapasztaltam azt, hogy 47 fokig nagyon jól bírom a hőséget, ha nekem azt mondják, hogy 35, akkor röhögök
– jegyezte meg a művésznő.
Papadimitriu Athina egy történetet is megosztott lapunk olvasóival, amikor Görögországban érte el az óriási meleg. „Éppen lent voltunk Görögországban és elindultam a henteshez, hogy otthonra vegyek valamilyen húst. Amikor bementem és szóltam neki, hogy kérek pár kiló húst, akkor bement a hűtőhelyiségbe, én meg mentem mögötte, mert annyira kész voltam. Ő meg annyira megijedt tőlem, hogy mit csinálok, mert már csak a hűtőkamrában vette észre, hogy én is bementem. Aztán megnyugtattam, hogy nem akarom megkéselni, csak rosszul vagyok” – mesélte Papadimitriu Athina.
Vannak itthon ilyen háromszög kendők, amiket ilyenkor nyáron mindig bevizezek és a csuklóimra teszem őket. Ha valaki jobban bírja, akkor a nyakra is lehet tenni, de nekem arra már nincs szükségem. Ha mínusz lesz, akkor lesz majd nekem végem, mert sokkal rosszabbul kezelem a hideget, mint a meleget
– jelentette ki a színésznő.
Papadimitriu Athina sokkal jobban élvezi a nyári nagy melegeket, mint a téli fagyokat. Görögországban sikerült megszokni a folyamatos 40 fokokat, így a magyar melegek egyáltalán nem hatják meg.
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