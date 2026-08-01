Hogyan védekezzünk a hőkupola ellen? Papadimitriu Athina megmondja!

A hétvége folyamán ideje mindenkinek felvenni a fürdőnadrágokat és elindulni a Balatonra, mivel vízpart nélkül nehezen lehet kibírni az óriási hőséget. A hőkupola érkezésével sokan aggódnak, hogy mégis hogyan fogják átvészelni ezt az időszakot. Lapunk megkereste Papadimitriu Athina művésznőt, aki sokat látogatta Görögországban élő rokonjait, így volt egy-két jó tanácsa a hőség ellen.

A hőkupola nem ijeszti meg a színésznőt (Fotó: Szabolcs László)

Papadimitriu Athina a hőkupola idején is jól érzi magát

A mostani nyár nem szerénykedik a negyven fokokkal, ám a 72 éves színésznő ennél már rosszabbakat is átélt élete során.

Kicsi koromtól kezdve, minden nyáron jártunk a rokonokhoz Görögországba, tehát már megszoktam ezt a meleget. Kitapasztaltam azt, hogy 47 fokig nagyon jól bírom a hőséget, ha nekem azt mondják, hogy 35, akkor röhögök

– jegyezte meg a művésznő.