ÁkosHorváth ÉvaRubint Réka
JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
37°C Székesfehérvár

Boglárka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hogyan védekezzünk a hőkupola ellen? Papadimitriu Athina megmondja!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hőség
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 01. 16:00
hőkupolaPapadimitriu Athina
A nyár folyamán nem először van óriási meleg hazánkban. Bár ismét érkezik a hőkupola, Papadimitriu Athina nem tart tőle, mivel gyerekkorában Görögországban rosszabbakat is átélt.
Kulcsár Krisztián
A szerző cikkei

A hétvége folyamán ideje mindenkinek felvenni a fürdőnadrágokat és elindulni a Balatonra, mivel vízpart nélkül nehezen lehet kibírni az óriási hőséget. A hőkupola érkezésével sokan aggódnak, hogy mégis hogyan fogják átvészelni ezt az időszakot. Lapunk megkereste Papadimitriu Athina művésznőt, aki sokat látogatta Görögországban élő rokonjait, így volt egy-két jó tanácsa a hőség ellen.

Papadimitriu Athina a hőkupola hatásairól számolt be lapunknak
A hőkupola nem ijeszti meg a színésznőt (Fotó: Szabolcs László)

Papadimitriu Athina a hőkupola idején is jól érzi magát

A mostani nyár nem szerénykedik a negyven fokokkal, ám a 72 éves színésznő ennél már rosszabbakat is átélt élete során.

Kicsi koromtól kezdve, minden nyáron jártunk a rokonokhoz Görögországba, tehát már megszoktam ezt a meleget. Kitapasztaltam azt, hogy 47 fokig nagyon jól bírom a hőséget, ha nekem azt mondják, hogy 35, akkor röhögök

– jegyezte meg a művésznő.

Papadimitriu Athina egy történetet is megosztott lapunk olvasóival, amikor Görögországban érte el az óriási meleg. „Éppen lent voltunk Görögországban és elindultam a henteshez, hogy otthonra vegyek valamilyen húst. Amikor bementem és szóltam neki, hogy kérek pár kiló húst, akkor bement a hűtőhelyiségbe, én meg mentem mögötte, mert annyira kész voltam. Ő meg annyira megijedt tőlem, hogy mit csinálok, mert már csak a hűtőkamrában vette észre, hogy én is bementem. Aztán megnyugtattam, hogy nem akarom megkéselni, csak rosszul vagyok” – mesélte Papadimitriu Athina.

Papadimitriu Athina elárulta, hogy védekezik a hőség ellen.
Trokán Péter volt felesége még mindig jó viszonyt ápol gyermekei édesapjával (Fotó: Knap Zoltán)

Papadimitriu Athina így védekezik a hőség ellen

Vannak itthon ilyen háromszög kendők, amiket ilyenkor nyáron mindig bevizezek és a csuklóimra teszem őket. Ha valaki jobban bírja, akkor a nyakra is lehet tenni, de nekem arra már nincs szükségem. Ha mínusz lesz, akkor lesz majd nekem végem, mert sokkal rosszabbul kezelem a hideget, mint a meleget

– jelentette ki a színésznő.

Papadimitriu Athina sokkal jobban élvezi a nyári nagy melegeket, mint a téli fagyokat. Görögországban sikerült megszokni a folyamatos 40 fokokat, így a magyar melegek egyáltalán nem hatják meg. 

@palikek_vilaga PAPADIMITRIU ATHINA: AZ ORSZÁGBAN OLYAN ELLENTÉTEK VANNAK, HOGY NEM TUDOM ELVISELNI / Három igazság #palikékvilága #paliklaszlo #palikék #youtube #manna #palikékvilágabymanna #futtában #hovátűnt #3igazság #nemhétköznapitörténetek #szóló #papadimitriuathina ♬ Boy Wonders (Piano and Ambience Only) - David Das

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu