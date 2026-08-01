Rá sem ismerni! Szexi és bevállalós nő lett a Grincs gyereksztárjából

Az 1993. július 26-án született (tehát a 33. születésnapját épp múlt vasárnap ünneplő) Taylor Momsen egyike volt a kétezres évek elején feltűnt gyerekszínésznőknek: A próféta-játékban tűnt fel először, ugyanakkor kétségtelenül a 2000-ben kijött Grincs (How the Grinch Stole Christmas) hozta meg számára a világhírt. Nem véletlenül: Jim Carrey oldalán játszhatott, a mozi pedig az év egyik legnagyobb sikere lett.

Taylor Momsen gyereksztárként a Grincsnek köszönhetően futott be

Fotó: Photo12 via AFP

Taylort kicsivel később már a Gossip Girl - A pletykafészek sorozat egyik főszereplőjeként láthattuk viszont: 88 részen keresztül bújt Jenny Humphrey karakterébe. Az első négy évadban főszereplői státuszt kapott, a hatodikban pedig különleges vendégként tért vissza.

Taylor Momsen kamaszként, a Gossip Girl forgatása idején

Fotó: Photo12 via AFP

Vad és bevállalós rocker lett a Grincs egykori gyerekszínésze

Noha a színészetnek búcsút intett, koránt sem éli az átlagos háziasszonyok életét Taylor Momsen: 2009-ben alapított zenekara, a The Pretty Reckless sikert sikerre halmoz és a legnagyobb fesztiválokon lépnek fel. 2017-ben a Sziget Fesztiválon is megcsodálhattuk az immár énekesnő Momsen tehetségét, aki bizony mindent belead a színpadon, és külsejével is 100 százalékosan hozza a vad, szexi rockert.

Taylor Momsen a színpadon. A kép idén nyáron készült róla

Fotó: Alexandre Fumeron / Bestimage

Bizony, kijelenthetjük: régi rajongói talán rá se ismernének, ha most találkoznának újra vele a Grincs vagy épp a Gossip Girl óta.