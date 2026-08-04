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Hogyan tudsz spórolni a nyomtatási költségeken?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors toner
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 04. 12:17
PR cikktechnológianyomtatás
Tanulás vagy otthoni munkavégzés során bármelyikünkkel előfordulhat, hogy gyorsan ki kell nyomtatni néhány fontos dokumentumot. Bár az utóbbi években egyre inkább a digitális megoldások felé terelődünk, a papír alapú szerződések, jegyzetek és hivatalos iratok még mindig a mindennapjaink részét képezik.
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De persze nem mindegy, hogy mekkora összeget emészt fel az íróasztal mellett álló kis berendezés fenntartása. Sokan csak akkor szembesülnek a valódi kiadásokkal, amikor hirtelen kifogy a patron, és gyors pótlásra van szükség. A meggondolatlan vásárlás helyett érdemes előre megtervezni a nyomtatási szokásainkat, mivel némi odafigyeléssel jelentős összeget takaríthatunk meg hosszú távon.

Némi odafigyeléssel jelentős összeget takaríthatunk meg / Fotó: 123rf.com 

Miért lényeges a megfelelő kellékanyag?

A leggyakoribb hiba, amit a háztartásokban elkövetünk, hogy kizárólag a nyomtatókészülék ára alapján hozunk döntést. Egy rendkívül olcsó berendezés ugyanis gyakran „kiegyenlíti a számlát” a méregdrága cserealkatrészeivel és tintapatronjaival. A lézeres technológia például kifejezetten költséghatékony lehet, ha alapvetően inkább fekete-fehérben nyomtatunk. Ilyen esetekben például a Xerox toner ára kimondottan barátságos lehetőségnek számít a piacon, persze csak akkor, ha megbízható forrásból szerezzük be. A vásárlás során érdemes összehasonlítani a kapacitásokat is, mert az utángyártott és a gyári opciók között komoly eltérések mutatkozhatnak. A Toner Partner oldalán található széles választék segíthet megtalálni a készülékedhez optimális darabot.

Mire figyelj, mielőtt rányomsz a nyomtatás gombra?

A kellékanyagok megválasztásán túl a beállításokkal is rendkívül sokat spórolhatunk a mindennapi használat során. Amikor csak tervezeteket, belső jegyzeteket vagy nem hivatalos iratokat nyomtatunk ki, érdemes használni az úgynevezett vázlat üzemmódot. Ez a beállítás sokkal kevesebb festéket használ fel, és még a nyomtatási folyamatot is lényegesen felgyorsítja. Legalább ennyire hasznos lépés a kétoldalas nyomtatás automatizálása, amivel logikusan a felhasznált papírmennyiséget nagyjából a felére csökkenthetjük.

Rendkívül sokat spórolhatunk a mindennapi használat során / Fotó: 123rf.com

A hosszú élet(tartam) titka

Ahhoz, hogy a nyomtató évekig megbízhatóan működjön, elengedhetetlen a rendszeres és megfelelő karbantartás. A portól és a papírmorzsáktól tisztán tartott belső szerkezet sokkal ritkábban hibásodik meg, így további költségeket is elkerülhetsz. A papír minősége szintén fontos kérdés: a túl olcsó, durva felületű papírok akár fel is sérthetik a finom alkatrészeket. Válassz mindig legalább közepes, de inkább jó minőségű lapokat, és tárold őket száraz helyen! Egy jól karbantartott géppel nemcsak pénzt, de rengeteg bosszúságot is megspórolhatsz a mindennapokban.

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