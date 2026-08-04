Christina Applegate egészségi állapota az elmúlt időszakban komoly aggodalomra adott okot, most azonban biztató hírek érkeztek róla. A hónapokig tartó kórházi kezelés után végre hazatérhetett a színésznő és a családja körében folytathatja a felépülését.

Christina Applegate kórházi kezeléseinek vége, négy hónap után hazatérhetett családjához (Fotó: OConnor-Arroyo / Northfoto)

Christina Applegate kórházi tartózkodásának vége

kórházi tartózkodásának vége Az Egy rém rendes család sztárja március óta volt bent, négy hónapot töltött a kórházban

sztárja március óta volt bent, négy hónapot töltött a kórházban Az 54 éves színésznője 2021 óta küzd a szklerózis multiplex nevű autoimmun betegséggel.

Christina Applegate négy hónap után végre hazatérhetett a kórházból

Az Egy rém rendes család sztárja csaknem négy hónap után végre elhagyhatta a kórházat. A Page Six információi szerint a színésznőt még március végén szállították kórházba, és azóta folyamatos orvosi megfigyelés alatt állt. És bár hivatalosan nem közölték, hogy pontosan milyen kezelés miatt kellett ilyen hosszú időt bent töltenie, a lapnak nyilatkozó forrás szerint Christina Applegate már otthon van, és az állapota biztató.

Christina Applegate podcast műsorában rendszeresen beszél a betegségéről

Az Egy rém rendes család sztárja az elmúlt években rendkívül nyíltan beszélt betegsége nehézségeiről. Christina Applegate podcastjében, a MeSsy-ben többször elmondta, hogy szklerózis multiplex diagnózisa óta több mint harmincszor került kórházba. Korábbi epizódokban beszámolt súlyos vesefertőzéséről, elviselhetetlen fájdalmairól, valamint arról is, hogy sokszor napokig képtelen felkelni az ágyból. Februárban a People magazinnak pedig arról is beszélt, hogy állapota miatt gyakran egész nap ágyban kell maradnia. Ennek ellenére igyekszik megőrizni azokat a hétköznapi pillanatokat, amelyek örömet jelentettek számára. Elmondta, hogy amíg csak lehetett, minden reggel ő vitte iskolába lányát, Sadie-t, mert ezek a közös percek különösen sokat jelentettek neki.

Christina Applegate betegsége ellenére is leforgatta a Dead to Me című sorozat részeit (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Christina Applegate betegsége

2021-ben Christina Applegate szklerózis multiplex-szel lett diagnosztizálva. Ez az autoimmun idegrendszeri betegség pedig fokozatosan egyre nagyobb hatással lett mindennapjaira, és végül arra kényszerítette, hogy visszavonuljon a kamerák elől. Most pedig, hogy ismét otthon lehet, a rajongók abban bíznak, hogy egészségi állapota fokozatosan javulni fog.