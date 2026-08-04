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Hallottál már hűsítő alvástermékekről? Ezekkel garantált a jó alvás a hőségben is

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 04. 13:30
JYSK Magyarországalvás
A nyári hőség sokak számára az éjszakai pihenést is megnehezíti, pedig ma már nemcsak a ventilátor vagy a légkondicionáló segíthet a kellemesebb alvásban. A modern alvástermékek között egyre több olyan megoldás található, ami speciális anyagokkal és technológiákkal támogatja a hő elvezetését és a komfortosabb alvási környezet kialakítását.

A hűsítő zselével ellátott párnáktól kezdve a SensICE® technológiával készült matracokon át a hőmérséklet-szabályozó matracvédőkig számos lehetőség segíthet a nyári éjszakák kényelmesebbé tételében.

A JYSK alvásszakértői szerint a nyári alvás minőségét nemcsak a hálószoba hőmérséklete befolyásolja. A megfelelően megválasztott alvástermékek és a bennük alkalmazott hűsítő technológiák szintén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szervezet könnyebben adja le a felesleges hőt az éjszaka folyamán.

1. Első lépés: könnyű, jól szellőző nyári paplan

A melegebb hónapokban érdemes megvizsgálni, hogy nem túl vastag-e a paplanunk, ugyanis a könnyű nyári paplanok segíthetnek abban, hogy a szervezet könnyebben adja le a felesleges hőt alvás közben.

LIAHOVDEN hideg paplan len és selyem töltetének köszönhetően természetes hőmérséklet-szabályozó és nedvszívó tulajdonságokkal rendelkezik, így hozzájárulhat a szárazabb és komfortosabb alvási környezethez. A SUNNDAL hideg paplan pedig 100%-os pamut töltetének köszönhetően biztosít könnyed, jól szellőző megoldást.

LIAHOVDEN hideg paplan, Fotó: JYSK

2. A nyár slágere a hűsítő technológiával ellátott párna

A nyári meleg miatt sokan gyakrabban változtatják a testhelyzetüket alvás közben, ezért különösen fontos lehet a megfelelő párna kiválasztása.

Jó választás lehet a WELLPUR SOGNDAL vagy HAMMAREN memóriahabos párnája, aminek egyik oldala vékony hűsítő zselével és szövettel van ellátva. A zselé elnyeli a test által leadott hőt és elvezeti azt, így frissítően hűvös érzetet biztosít. A huzat polietilén szálakat tartalmaz, amik természetes módon hűvös tapintásúak.

HAMMAREN párna, Fotó: JYSK

Emellett az apró lyukakkal ellátott AIR memory habszivacs fokozza a légáramlást a párnán keresztül és elvezeti a nedvességet. Ez segít abban, hogy a párna friss és száraz maradjon, még hosszabb használat után is.

3. Frissülj fel egy hűtő funkcióval ellátott matraccal!

A nyári komfortérzetet nemcsak a paplan vagy a párna befolyásolja, hanem maga a fekvőfelület is. A matrac és a fekvőbetét kialakítása szintén szerepet játszhat abban, hogy mennyire érezzük melegnek az ágyunkat.

GLITRA DREAMZONE habszivacs matrac és a REVA táskarugós matrac SensICE® technológiával készül. A SensICE® fonalak speciális zseléfonási eljárással készülnek, ami magas hővezető képességet biztosít számukra. Ennek köszönhetően az anyag azonnali hűsítő érzetet nyújthat, miközben segíti a hő elvezetését a testtől.

Glitra habszivacs matrac, Fotó: JYSK

Akik elégedettek a matracukkal, de szeretnék komfortosabbá tenni fekhelyüket, választhatják a WELLPUR BOKSELVI fekvőbetétet. A huzat polietilén szálakat tartalmaz, amik természetesen hűvös tapintásúak és segítik a hő elvezetését. 

A nyári hónapokban a matrac védelméről sem érdemes megfeledkezni. Az EFJORDEN matracvédő egyik oldala hűsítő és hőmérséklet-szabályozó mikrokapszulákat tartalmaz, amik segíthetnek szárazabb és komfortosabb alvási környezet kialakításában, miközben a matracot is védik a fokozott igénybevételtől.

 

 

 

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