Fald két marékra: így hat a szervezetedre az eper

Az eper kiemelkedően magas C-vitamin-tartalommal rendelkezik.

Antioxidánsai védenek a sejtkárosodás és a gyulladásos folyamatok ellen.

Rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható az alacsonyabb vérnyomással.

Alacsony glikémiás indexe miatt cukorbetegek is fogyaszthatják – mértékkel.

Rostja támogatja az emésztést és a bélflóra egyensúlyát.

Mindössze 100 gramm eper fedezi a napi C-vitamin-szükséglet több mint 90 százalékát.

Az eper nemcsak ízletes, hanem rendkívül tápanyaggazdag gyümölcs is – és a tudományos kutatások egyre több területen igazolják jótékony hatásait. Érdemes közelebbről megismerni, mitől olyan értékes, és hogyan érdemes beépíteni a mindennapi étrendbe.

Az eper rendkívül tápanyaggazdag gyümölcs, így rendszeres fogyasztása több pozitív élettani hatással is jár.

Az eper jótékony hatásai az immunrendszerre és a sejtvédelemre

Az eper az egyik leggazdagabb C-vitamin-forrás a gyümölcsök között: 100 gramm friss eper körülbelül 60 milligramm C-vitamint tartalmaz, ami a felnőtt napi szükséglet több mint 90 százalékát fedezi. A C-vitamin nemcsak az immunrendszer működéséhez nélkülözhetetlen – szerepet játszik a kollagéntermelésben, a sebgyógyulásban és a vas felszívódásának elősegítésében is.

Az eper kiemelkedően magas antioxidáns-tartalommal rendelkezik, amiért elsősorban az antociánok – a gyümölcs élénkvörös színét adó pigmentek –, a kvercetin és az ellagsav felelős. Ezek az antioxidánsok semlegesítik a szabadgyököket, amelyek károsíthatják a sejtek DNS-ét és fehérjéit, valamint összefüggésbe hozhatók az öregedési folyamatokkal és a daganatos betegségek kialakulásával.

Az eper gyulladáscsökkentő hatása szintén jól dokumentált: rendszeres fogyasztása csökkenti a szervezetben a gyulladásos folyamatok intenzitását jelző biomarkerek szintjét – ez különösen fontos, hiszen számos civilizációs betegség hátterében krónikus, alacsony fokú gyulladás áll.

Szív- és érrendszeri hatások

Az eper fogyasztása és a szív- és érrendszer egészsége közötti összefüggést több nagy klinikai vizsgálat is alátámasztja. A már említett antociánok rendszeres bevitele összefüggésbe hozható a szívizominfarktus alacsonyabb kockázatával, különösen fiatal és középkorú nőknél. A hatás hátterében az érfalak rugalmasságának javulása és a gyulladásos folyamatok mérséklése állhat.