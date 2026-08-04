„Sokszor sírtam próbafülkékben” - Nikolett életében a vérkép eredménye hozta el a változást

Sokan nem hisznek a januári újrakezdésekben. Tóth Nikolett is egy volt közülük. Mégis úgy döntött, hogy 2024 év elején életmódváltásba kezd. Elkezdte számolni a kalóriákat és személyi edzőhöz járt.
Nikolett kisiskolás korában elkezdett hízni, az érettségi időszakában már 80-90 kiló között járt.
– 20-22 éves korom körül még jobban eldurvult a folyamat, miután elkerültem a szülői otthonból – árulja el a Fanny magazinnak. Lett egy kényelmes állásom, ahova csak heti egyszer kellett bejárnom. Csak annyit mozogtam, hogy a kanapétól elsétáltam a konyhába. Rengeteget nassoltam, hétvégén buliztam, rendszeresek voltak a gyors kaják. Érzelmi evő voltam, az étel egyben volt jutalom, vigasz is. Sokszor fájt a magány, én is vágytam a szerelemre, de mindig hoppon maradtam, amit ma már megértek, ha visszanézem a régi képeimet. Az öltözködés is nagyon nehézkes volt, sokat sírtam emiatt próbafülkében és itthon is. Egy sima farmer vásárlásnál is borzasztóan szorongtam, és ha tudtam, hogy közeleg a nap, amikor ruhát kell vennem, be voltam fordulva, tudtam, hogy nem fogok találni semmit. 2023 év végén csináltattam egy vérképet. Amikor megkaptam az eredményeket, majdnem leestem a székről, mert nagyon sok csillag volt benne, többek között magas volt a vérzsírom, a máj értékek sem voltak jók. Nagyon megijedtem, hogy 30 éves koromra öt féle gyógyszert szedhetek, hogy ha így folytatom. Megfogadtam, hogy januártól gyökeres változásoka kezdek.
A legtöbbet mért súlya 113 kiló volt, amit az életmódváltása elején mért, de elképzelhetőnek tartja, hogy az azt megelőző időszakban bőven e fölött járt.
– Az elején azt sem tudtam, hogy mit csinálok, de csináltam – meséli. Letöltöttem egy kalóriaszámláló applikációt, elkezdtem személyi edzőhöz járni, sok tanácsot kaptam tőle, illetve Tik-tokon is rengeteg receptet, tippet találtam. Ahogy ment végbe a folyamat, folyamatosan tanultam, sőt, sokszor a mai napig tanulok, bár már egész más céljaim vannak. Pont akkor veszítettem el a munkámat, amikor belevágtam ebbe az egészbe. Anyagilag nagy nehézséget okozott, de olyan szempontból meg könnyebbség volt, hogy több volt a szabadidőm az edzésekre, a kutakodásra. A kezdet azért nem volt nagy kihívás számomra, mert a magas súlyból, viszonylag magas kalórián is tudtam fogyni. Amikor hétről hétre látod, hogy változol, az ad egy erős löketet, és mire már eljutsz arra a szintre, amikor drasztikusabb étrend szükséges, addigra már úgy vagy vele, hogy most már nem szállsz ki.
Nikolettel hatalmasat fordult a világ, amióta új életet kezdett, bár sokszor még ő maga sem hiszi el.
– Ruhavásárlásnál még tudatosítanom kell magamban, hogy nem az XL, XXL méreteket kell nézni, hanem az S, XS méretet – meséli. Sokszor volt, hogy bevittem a próbafülkébe akár L-es ruhákat is, amik lógtak rajtam. De mondjuk, egy testhez álló edzős nadrágban úgy nézek ki, mintha jelentős hasam lenne, pedig az igazából csak a bőröm belegyűrve a nadrágomba. Sokszor van az, amikor például felpuffadok a női napok előtt, belenézek a tükörbe és olyan, mintha a 113 kilós lány nézne rám. A legérdekesebb változás, hogy már nem akarok meghalni a hőségben. A 42 fokos napokon is teljesen jól elvoltam, sőt télen állandóan didergek. Nem okoz problémát a lépcsőzés, gyaloglás, nem fulladok ki. Be tudom kötni a cipőmet, anélkül, hogy oxigénpalack kellene rám. Ha leülök egy székre, ami nem tűnik teljesen stabilnak, nem kell attól rettegnem, hogy össze fog törni alattam. Meglepő kimondani, de az esetek többségében, amióta lefogytam, az emberek sokkal előzékenyebbek velem, nem kerülik a szemkontaktust, közvetlenebbek...
Krisztina nem hisz az ételek teljes kizárásában, mert szerinte épp az a lényeg, hogy egy fenntartható életmódot alakítsunk ki, amiben ugyanúgy szerepelhet akár liszt, kenyér, tészta is.
– Igyekeztem mindennek megtalálni a jobb változatát, felszívódás és telítettség szempontjából – magyarázza. Például a durumtészta és a fehérlisztes tészta között kalóriában nincs nagy különbség, de az viszont számít, hogy 1 vagy 2-3 óra múlva leszel utána éhes. Ugyanígy a kenyereket sem zártam ki, csak a fehér lisztes helyett, teljeskiőrlésű, kovászos, vadkovászos kenyeret választok. Ami a legnagyobb változás, hogy már semmit nem sütök, főzök bő olajban, így tulajdonképpen a rántott ételek kiestek. Mindenhez olaj sprayt használok, vagy azt sem. Régen a paprikánál és paradicsomnál kifújtak a zöldségek, de már jóval változatosabban fogyasztom őket. Gyors ételeket talán évente egyszer, kétszer eszek. Szerintem az egészséges 80-20 % szabály tökéletes az életmódváltáshoz. Nálam már más a helyzet, amióta komolyabban elkezdtem foglalkozni a testépítéssel, most már komolyan figyelek a makró tápanyagokra, és nem lehetnek kilengések sem.
Versenyre készül
Nikolett sokféle otthoni tornát kipróbált, de egyik sem vált be. Végül, gondolta, kipróbálja az edzőtermi edzést.
– Apukám világéletében edzett – meséli. Amikor kicsi voltam, járt erős ember versenyekre is, ő mindig is példa volt előttem. A komfortzónából való kilépés előtt, a legtöbb ember kifogásokat keres, saját tapasztalatból tudom. Ilyenkor jön az, hogy unalmas, mit fog más gondolni, nem tudom, mit kell csinálni, messze van. Az edzőtermi edzés valóban nem való mindenkinek. Akit nem tölt el jó érzéssel, unalmasnak tartja, az csináljon mást, sétáljon, fusson, táncoljon. Mozogni nem csak a fogyás miatt muszáj, hanem egyébként is fontos az egészséges test működéséhez. Nekem most már a határaim feszegetése tetszik benne. Ez lett az én időm, ilyenkor kiürül a fejem, felszabadulok. Már egy jó éve megszületett bennem az elhatározás, hogy szeretnék versenyezni, de az akkori edzőm nem foglalkozott versenyfelkészítéssel és akkor még fogynom is kellett. Néhány hete jött az elhatározás, hogy jövőre színpadra állok. A 113 kilós énem biztosan sokkot kapna, hogy ha elmesélném neki.
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