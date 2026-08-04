„Sokszor sírtam próbafülkékben” - Nikolett életében a vérkép eredménye hozta el a változást

Sokan nem hisznek a januári újrakezdésekben. Tóth Nikolett is egy volt közülük. Mégis úgy döntött, hogy 2024 év elején életmódváltásba kezd. Elkezdte számolni a kalóriákat és személyi edzőhöz járt.

Tóth Nikolett a teljes életmódváltás mellett döntött / Fotó: Fanny magazin

„Nagyon sok csillag volt a vérkép eredményemben” - ez volt a löket az életmódváltáshoz

Nikolett kisiskolás korában elkezdett hízni, az érettségi időszakában már 80-90 kiló között járt.

– 20-22 éves korom körül még jobban eldurvult a folyamat, miután elkerültem a szülői otthonból – árulja el a Fanny magazinnak. Lett egy kényelmes állásom, ahova csak heti egyszer kellett bejárnom. Csak annyit mozogtam, hogy a kanapétól elsétáltam a konyhába. Rengeteget nassoltam, hétvégén buliztam, rendszeresek voltak a gyors kaják. Érzelmi evő voltam, az étel egyben volt jutalom, vigasz is. Sokszor fájt a magány, én is vágytam a szerelemre, de mindig hoppon maradtam, amit ma már megértek, ha visszanézem a régi képeimet. Az öltözködés is nagyon nehézkes volt, sokat sírtam emiatt próbafülkében és itthon is. Egy sima farmer vásárlásnál is borzasztóan szorongtam, és ha tudtam, hogy közeleg a nap, amikor ruhát kell vennem, be voltam fordulva, tudtam, hogy nem fogok találni semmit. 2023 év végén csináltattam egy vérképet. Amikor megkaptam az eredményeket, majdnem leestem a székről, mert nagyon sok csillag volt benne, többek között magas volt a vérzsírom, a máj értékek sem voltak jók. Nagyon megijedtem, hogy 30 éves koromra öt féle gyógyszert szedhetek, hogy ha így folytatom. Megfogadtam, hogy januártól gyökeres változásoka kezdek.

„Az elején magas kalórián is tudtam fogyni”

A legtöbbet mért súlya 113 kiló volt, amit az életmódváltása elején mért, de elképzelhetőnek tartja, hogy az azt megelőző időszakban bőven e fölött járt.

– Az elején azt sem tudtam, hogy mit csinálok, de csináltam – meséli. Letöltöttem egy kalóriaszámláló applikációt, elkezdtem személyi edzőhöz járni, sok tanácsot kaptam tőle, illetve Tik-tokon is rengeteg receptet, tippet találtam. Ahogy ment végbe a folyamat, folyamatosan tanultam, sőt, sokszor a mai napig tanulok, bár már egész más céljaim vannak. Pont akkor veszítettem el a munkámat, amikor belevágtam ebbe az egészbe. Anyagilag nagy nehézséget okozott, de olyan szempontból meg könnyebbség volt, hogy több volt a szabadidőm az edzésekre, a kutakodásra. A kezdet azért nem volt nagy kihívás számomra, mert a magas súlyból, viszonylag magas kalórián is tudtam fogyni. Amikor hétről hétre látod, hogy változol, az ad egy erős löketet, és mire már eljutsz arra a szintre, amikor drasztikusabb étrend szükséges, addigra már úgy vagy vele, hogy most már nem szállsz ki.