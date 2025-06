/Lapos has a bikiniszezonra? 3 gyümölcs, amivel azonnal fogyásnak indulsz

A nyári hónapokban a szervezetünk hajlamos a vízvisszatartásra – a meleg, a hormonális ingadozások és a nem megfelelő mennyiségű folyadékbevitel hatására könnyen puffadtnak és nehéznek érezhetjük magunkat. A mérleg is többet mutat, de sokszor ez nem is zsír, hanem felesleges víz. Pánikra semmi ok: vannak olyan természetes finomságok, amelyek beindítják a szervezeted vízhajtó folyamatait, ami pedig a fogyókúrádat robbantja majd be és beindul a fogyás!

Fogyás egyszerűen, gyümölcsökkel / Fotó: Illusztráció - Pexels

Fogyás vízhajtással

Íme három nyári gyümölcs, amit bűntudat nélkül nassolhatsz, és még a felesleges kilóktól is segít megszabadulni!

1. Fogyás görögdinnyével

Ez a 90%-ban vízből álló gyümölcs nemcsak frissítő hatású, de serkenti a vese működését is, így segíti a méreganyagok és a felesleges víz távozását is. A benne található aminosav (citrullin) pedig fokozza a vérkeringést és enyhíti a vízvisszatartást.

Diéta tipp: reggelire egy szelet görögdinnye tökéletes napindító lehet, de akár smoothie-ba is teheted uborkával, mentával – garantáltan beindítja a fogyást!

2. Fogyás ananásszal

Bár nem klasszikusan hazai gyümölcs, de nyáron kapható a legédesebb, legzamatosabb formájában. Az ananászban található enzim (bromelain) támogatja az emésztést, csökkenti a puffadást és gyulladáscsökkentő hatása is van. Emellett vízhajtó tulajdonságai révén segíthet azoknak, akik nehezen tudnak megszabadulni a felesleges kilóktól.

Diéta tipp: nyersen is tökéletes nassolnivaló, de salátákba kockázva vagy grillezve isteni – és közben a fogyókúra sem áll le!

3. Fogyás meggyel

A meggy az egyik legalulértékeltebb gyümölcs, pedig valóságos kincs lehet azoknak, akik a tökéletes nyári alakjukra hajtanak. Magas káliumtartalmának köszönhetően serkenti a vízhajtást, segít szabályozni a vérnyomást, és még a vércukorszintre is pozitív hatással van! A benne található antioxidánsok pedig a sejtek regenerálódását támogatják.

Diéta tipp: készíts belőle cukormentes kompótot, vagy fagyaszd le és használd reggeli zabkásához – így hűsítő és fogyókúrabarát desszert lesz belőle!