Így fogyhatsz le edzőterem és szigorú diéta nélkül – Ennél egyszerűbb módszer nem létezik a bikiniszezonra

Míg a legtöbb diétázó az étrendre és a mozgásra fektet óriási hangsúlyt, vannak egyéb olyan rendkívül fontos tényezők is, amelyek meggátolhatják vagy éppen elősegíthetik a pluszkilók leadását. Ezért most egy olyan fogyókúrás módszerről rántjuk le a leplet, ami nagyszerű, ha nem akarod túlzottan megerőltetni magad.

Ezt a fogyókúrás módszert nagyon egyszerűen bevetheted. Fotó: Shutterstock

Ezt a fogyókúrás módszert nagyon egyszerűen bevetheted.

A beiktatása szinte nem jelent semmilyen kihívást.

Segítségével rengeteget tehetsz azért, hogy elérd az álomalakot.

Ehhez a fogyókúrás módszerhez edzés és diéta sem kell

Kíváncsi vagy arra a fogyókúrás módszerre, ami segíthet megszabadulni a feleslegtől, miközben nagyobb erőfeszítést sem kell tenned? Szeretnéd alvással formálni az alakodat? Akkor most eláruljuk, hogyan kerülhetsz jobb formába ezzel a pihentető mindennapi szokással. Ugyanis a legtöbb ember nem alszik eleget, ami szabotálja az egészséges testsúly fenntartását.

Így segít az alvás a testsúlyszabályozásban

Bár a legtöbben tisztában vannak a kevés alvás mentális és fizikai következményeivel, az alakunkra gyakorolt hatása már kevésbé ismert. Ezért lássuk, milyen jótékony hatásai vannak a megfelelő pihenésnek a testsúlyodra!

Segíthet elkerülni a súlygyarapodást

A kevés, azaz a 6-7 óránál kevesebb alvás összefüggésben áll a magasabb testtömegindexszel és a hízással. Tehát ha nem alszol eleget, az növeli az elhízás kockázatát. Ennek hátterében többek között a stresszel kapcsolatos hormonok szintjének emelkedése áll, ami hozzájárul a zsírraktározáshoz.

Csökkentheti az étvágyat

A megfelelő mennyiségű alvással csökkentheted az étvágy növekedését, ezáltal pedig megakadályozhatod a túlzott kalóriabevitelt. Több kutatás is alátámasztotta, hogy az alváshiánnyal küzdőknél fokozódik az éhségérzet és az ételek utáni sóvárgás. A probléma hátterében feltehetően az áll, hogy az alvás befolyásolja az éhséget szabályozó hormonokat.

Az esti nassolás és a késői vacsora is negatívan befolyásolhatja az alvásodat. Fotó: Shutterstock

Elkerülheted vele a késő esti nassolást

A legtöbb emberre késő este vagy az éjszaka közepén tör rá a falásroham, ezért azonnal megrohamozza a hűtőt. Azonban, ha időben ágyba kerülsz, az megakadályozhatja ezt a rossz szokást és a plusz kalóriák bevitelét. Ráadásul a közvetlenül lefekvés előtt elfogyasztott vacsora negatívan hat az alvás minőségére is.