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Fogyókúrás módszert alkalmazó elhízott lány.

Így fogyhatsz le edzőterem és szigorú diéta nélkül – Ennél egyszerűbb módszer nem létezik a bikiniszezonra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors diéta
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 13:45
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Szeretnél végre leadni néhány pluszkilót, de közben ódzkodsz a szélsőséges diétáktól, és nem szeretnél nap mint nap vért izzadni az edzőteremben? Akkor érdemes kipróbálnod ezt a pofonegyszerű fogyókúrás módszert, melynek segítségével könnyebben szabadulhatsz meg a feleslegtől. Ha érdekel, melyik ez, olvass tovább!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Míg a legtöbb diétázó az étrendre és a mozgásra fektet óriási hangsúlyt, vannak egyéb olyan rendkívül fontos tényezők is, amelyek meggátolhatják vagy éppen elősegíthetik a pluszkilók leadását. Ezért most egy olyan fogyókúrás módszerről rántjuk le a leplet, ami nagyszerű, ha nem akarod túlzottan megerőltetni magad.

Alvó nő, aki alkalmazza a legegyszerűbb fogyókúrás módszert.
Ezt a fogyókúrás módszert nagyon egyszerűen bevetheted. Fotó: Shutterstock 
  • Ezt a fogyókúrás módszert nagyon egyszerűen bevetheted.
  • A beiktatása szinte nem jelent semmilyen kihívást.
  • Segítségével rengeteget tehetsz azért, hogy elérd az álomalakot.

Ehhez a fogyókúrás módszerhez edzés és diéta sem kell

Kíváncsi vagy arra a fogyókúrás módszerre, ami segíthet megszabadulni a feleslegtől, miközben nagyobb erőfeszítést sem kell tenned? Szeretnéd alvással formálni az alakodat? Akkor most eláruljuk, hogyan kerülhetsz jobb formába ezzel a pihentető mindennapi szokással. Ugyanis a legtöbb ember nem alszik eleget, ami szabotálja az egészséges testsúly fenntartását.

Így segít az alvás a testsúlyszabályozásban

Bár a legtöbben tisztában vannak a kevés alvás mentális és fizikai következményeivel, az alakunkra gyakorolt hatása már kevésbé ismert. Ezért lássuk, milyen jótékony hatásai vannak a megfelelő pihenésnek a testsúlyodra!

Segíthet elkerülni a súlygyarapodást

A kevés, azaz a 6-7 óránál kevesebb alvás összefüggésben áll a magasabb testtömegindexszel és a hízással. Tehát ha nem alszol eleget, az növeli az elhízás kockázatát. Ennek hátterében többek között a stresszel kapcsolatos hormonok szintjének emelkedése áll, ami hozzájárul a zsírraktározáshoz.

Csökkentheti az étvágyat

A megfelelő mennyiségű alvással csökkentheted az étvágy növekedését, ezáltal pedig megakadályozhatod a túlzott kalóriabevitelt. Több kutatás is alátámasztotta, hogy az alváshiánnyal küzdőknél fokozódik az éhségérzet és az ételek utáni sóvárgás. A probléma hátterében feltehetően az áll, hogy az alvás befolyásolja az éhséget szabályozó hormonokat.

A hűtőben nézelődő nő esti nassolás előtt, ami elkerülendő a szóban forgó fogyókúrás módszer esetén.
Az esti nassolás és a késői vacsora is negatívan befolyásolhatja az alvásodat. Fotó: Shutterstock 

Elkerülheted vele a késő esti nassolást

A legtöbb emberre késő este vagy az éjszaka közepén tör rá a falásroham, ezért azonnal megrohamozza a hűtőt. Azonban, ha időben ágyba kerülsz, az megakadályozhatja ezt a rossz szokást és a plusz kalóriák bevitelét. Ráadásul a közvetlenül lefekvés előtt elfogyasztott vacsora negatívan hat az alvás minőségére is.

Hozzájárulhat a tápanyagdús ételek fogyasztásához

Amennyiben eleget alszol, valószínűleg könnyebben döntesz tápanyagdús, egészségesebb ételek mellett. Ugyanis az alváshiány hatást gyakorol az agy működésére, ezáltal pedig a döntéshozatalra. Így egy kialvatlan éjszaka után nemcsak azt fogod érezni, hogy egy sütivel szívesen megjutalmaznád magad, hanem az önuralmad is csökkenni fog.

Pozitívan hathat az anyagcserére

A pihentető alvással elkerülhető az anyagcsere-csökkenés, ugyanis az alváshiány megakadályozhatja a zsíroxidációt, ami a zsírsejtek energiává történő lebontását foglalja magában.

Fokozhatja a fizikai aktivitást

Ki az, aki hullafáradtan képes teljes erőbedobással odatenni magát az edzésen? Senki! Pedig a fogyáshoz nagyban hozzájárulhat a mozgás, ami segít kalóriadeficitbe kerülni.

Az alábbi videóban egy szakértő magyarázza el a tudományra és a tapasztalataira alapozva a diéta során felmerülő legnagyobb hibákat:

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