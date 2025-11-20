Íme az igazság az intuitív étkezésről – Szakértő árulja el, hogy segít-e a fogyásban

Manapság rengetegen szeretnének megszabadulni egy kis feleslegtől, ami miatt sokan a végletekig is képesek elmenni. Napjainkban ugyanis egyre több rettentően korlátozó diéta létezik, ami szigorúan megszabja, hogy miből, mennyit és mikor ehetünk. Az intuitív étkezés azonban rugalmas alapelveken nyugszik, melynek lényege, hogy odafigyeljünk testünk jelzéseire (éhség, jóllakottság). Azonban annak érdekében, hogy tisztább képet kapjunk a módszerről és arról, vajon segíthet-e a fogyásban, Molnár Zsolt edzőt, táplálkozási tanácsadót és márkanagykövetet kérdeztük.

Az intuitív étkezés egyre népszerűbb. Szerinted minek köszönhető?

Az emberek belefáradtak a szigorú diétákba, a folyamatos tiltásokba, a méregetésbe, a bűntudatba. Az intuitív étkezés azért lett népszerű, mert végre egy olyan módszer, ami nem büntet, hanem azt mondja: hallgass a testedre. Ez pszichésen felszabadító. A mai rohanó, stresszes világban pedig sokan vágynak arra, hogy legalább az evés ne legyen szabályokkal teletűzdelve.

Milyen előnyei vannak az intuitív étkezésnek?

Az intuitív étkezés legnagyobb erőssége, hogy nem kényszerít szélsőségekbe. Segít megtanulni felismerni a valódi éhséget és a jóllakottságot, csökkenti a túlevés esélyét, és hosszú távon egészségesebb kapcsolatot alakít ki az étellel. Kevesebb stressz, kevesebb bűntudat, tudatosabb döntések, amiből sokan rengeteget profitálnak.

Milyen hátrányai vannak az intuitív étkezésnek, különösen, ha valaki fogyni szeretne?

Itt csúszik el a legtöbb ember. Aki évek óta „intuitívan” eszik, az sokszor nem a valódi éhségére, hanem a megszokásaira és érzelmi reakcióira hallgat. Fogyni viszont úgy lehet, ha van kalóriadeficit, amit intuitív étkezésnél nehéz kontrollálni.

A másik pedig az, ha valaki nem tudja pontosan, hogy az egyes tápanyagból mennyire van szüksége. Ilyenkor ugyanis megeshet, hogy túl kevés fehérjét, illetve túl sok zsírt/szénhidrátot visz be, így izmot veszít és zsírt tart meg.

Az intuitív étkezés jó önismerettel működik, de nem kezdőknek való fogyókúrás módszer.