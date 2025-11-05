Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Rostfogyasztás gyümölcsökkel és müzlivel

Jóból is megárt a sok? Ez az új trend még több rostfogyasztásra buzdít

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 14:15
Rengetegen szeretnék kihozni magukból a legtöbbet, akár az egészségükről, akár a fittségükről legyen szó. Az utóbbi időben egyre több szakértő hangsúlyozza a rostfogyasztás jelentőségét, ami rendkívül jó hatással van a szervezetünkre. Vajon valóban az előnyünkre válhat a rostbevitel maximalizásálára buzdító „fibermaxing” nevű trend? Cikkünkből kiderül!
Az elmúlt években rohamosan megnőtt a rost étrendünkben betöltött szerepe, ami nemcsak a fogyási céljainkat, hanem az általános egészségi állapotunkat is támogatja. Nem véletlen, hogy megjelent egy ezzel kapcsolatos trend, az úgynevezett „fibermaxing”, amely a rostfogyasztás maximalizálására sarkall.

Rostfogyasztásra nagy hangsúlyt fektető fiatal nő rostban gazdag reggelije
Vigyázni kell a fokozott rostfogyasztással!
Fotó: Shutterstock

Fibermaxing, avagy a rostfogyasztás maximalizálása

A fibermaxing lényege, hogy a rostbevitel növelésével csökken az éhségérzet, valamint javul a bélrendszer egészsége; de vajon a rostfogyasztást is túlzásba lehet vinni? Papp-Klisóczki Alexandra táplálkozási szakértő többek között erre a kérdésre is válaszolt lapunknak, valamint kifejtette, alapvetően miért fontos a rostfogyasztás. Interjú.

Miért elengedhetetlen a szervezet egészséges működése szempontjából a rostfogyasztás? 

Az egészséges táplálkozás alapvető elemei az élelmi rostok. Ezek olyan növényi eredetű anyagok, amelyek emészthetetlenek a szervezet számára, így változatlan formában haladnak át az emésztőrendszeren. Habár energiát ily módon nem adnak, a fogyasztásuk elengedhetetlen, mert serkentik az emésztést, a bélműködést, jót tesznek a bélflórának, és segítségükkel a székrekedés is elkerülhető. A rostok ezenkívül lassítják a szénhidrátok felszívódását, így stabilizálják a vércukorszintet, valamint a testsúly szabályozásában is segítenek, a rostdús táplálkozás ugyanis hosszabb teltségérzetet biztosít.  

Mennyi az ideálisan elfogyasztandó napi rostmennyiség?

Az ajánlott napi rostbevitel körülbelül 25-30 gramm, ami nagyjából kétszer annyi, mint a magyarok átlagos rostfogyasztása.

Hogyan növelhetjük hatékonyan a napi rostbevitelt?

A rostbevitelt értelemszerűen rostban gazdag élelmiszerek, hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabonák, zöldségek, gyümölcsök, magvak és útifűmaghéj rendszeres fogyasztásával növelheted.

Rostban gazdag magvak
A magvak rostban gazdag élelmiszerek.
Fotó: GettyImages

Származhat bármilyen hátrányunk a rostfogyasztásból, például a fibermaxing trend követésével?

Ha valaki eddig egyáltalán nem figyelt oda arra, hogy elegendő rostot fogyasszon, akkor a tápanyag – és azzal együtt a bevitt folyadék – mennyiségét fokozatosan kell emelnie. A hirtelen nagy mennyiségű rostbevitel hasi diszkomfortérzetet, puffadást okozhat, illetve ha a sok rost mellé nem iszunk eleget, az épp ellenkező hatást válthat ki, mint amit szeretnénk: a hirtelen változtatás könnyen székrekedéshez vezethet. Fontos, hogy senki se essen egyik végletből a másikba, mert a túl sok rost akadályozhatja az ásványi anyagok, gyógyszerek felszívódását, sőt bizonyos mikrotápanyagokat is megköthet, amelyek így szintén nem tudnak hasznosulni a szervezetben. Ez hosszabb távon hiányállapotokat, így egészségügyi kockázatot okozhat.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a rostfogyasztás előnyeiről:

