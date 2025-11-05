Jóból is megárt a sok? Ez az új trend még több rostfogyasztásra buzdít

Az elmúlt években rohamosan megnőtt a rost étrendünkben betöltött szerepe, ami nemcsak a fogyási céljainkat, hanem az általános egészségi állapotunkat is támogatja. Nem véletlen, hogy megjelent egy ezzel kapcsolatos trend, az úgynevezett „fibermaxing”, amely a rostfogyasztás maximalizálására sarkall.
A fibermaxing lényege, hogy a rostbevitel növelésével csökken az éhségérzet, valamint javul a bélrendszer egészsége; de vajon a rostfogyasztást is túlzásba lehet vinni? Papp-Klisóczki Alexandra táplálkozási szakértő többek között erre a kérdésre is válaszolt lapunknak, valamint kifejtette, alapvetően miért fontos a rostfogyasztás. Interjú.
Miért elengedhetetlen a szervezet egészséges működése szempontjából a rostfogyasztás?
Az egészséges táplálkozás alapvető elemei az élelmi rostok. Ezek olyan növényi eredetű anyagok, amelyek emészthetetlenek a szervezet számára, így változatlan formában haladnak át az emésztőrendszeren. Habár energiát ily módon nem adnak, a fogyasztásuk elengedhetetlen, mert serkentik az emésztést, a bélműködést, jót tesznek a bélflórának, és segítségükkel a székrekedés is elkerülhető. A rostok ezenkívül lassítják a szénhidrátok felszívódását, így stabilizálják a vércukorszintet, valamint a testsúly szabályozásában is segítenek, a rostdús táplálkozás ugyanis hosszabb teltségérzetet biztosít.
Mennyi az ideálisan elfogyasztandó napi rostmennyiség?
Az ajánlott napi rostbevitel körülbelül 25-30 gramm, ami nagyjából kétszer annyi, mint a magyarok átlagos rostfogyasztása.
Hogyan növelhetjük hatékonyan a napi rostbevitelt?
A rostbevitelt értelemszerűen rostban gazdag élelmiszerek, hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabonák, zöldségek, gyümölcsök, magvak és útifűmaghéj rendszeres fogyasztásával növelheted.
Származhat bármilyen hátrányunk a rostfogyasztásból, például a fibermaxing trend követésével?
Ha valaki eddig egyáltalán nem figyelt oda arra, hogy elegendő rostot fogyasszon, akkor a tápanyag – és azzal együtt a bevitt folyadék – mennyiségét fokozatosan kell emelnie. A hirtelen nagy mennyiségű rostbevitel hasi diszkomfortérzetet, puffadást okozhat, illetve ha a sok rost mellé nem iszunk eleget, az épp ellenkező hatást válthat ki, mint amit szeretnénk: a hirtelen változtatás könnyen székrekedéshez vezethet. Fontos, hogy senki se essen egyik végletből a másikba, mert a túl sok rost akadályozhatja az ásványi anyagok, gyógyszerek felszívódását, sőt bizonyos mikrotápanyagokat is megköthet, amelyek így szintén nem tudnak hasznosulni a szervezetben. Ez hosszabb távon hiányállapotokat, így egészségügyi kockázatot okozhat.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a rostfogyasztás előnyeiről:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.