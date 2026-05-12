KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Pongrác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ha ezt a két dolgot megteszed lefekvés előtt, alvás közben is fogyni fogsz

fogyókúrás csodaszer
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 20:45
diétafogyókúra
Nem akarnak leereszteni az úszógumik? Még azok is, akik mindent a nagy könyv szerint csinálnak, néha szembesülnek makacs zsírpárnákkal. Íme két trükk, amivel a kutatások szerint a szervezet rávehető a fogyásra alvás közben is.
Pópity Balázs
A szerző cikkei

Hibába étkezünk egészségesen, mégsem akarnak leolvadni azok a fránya zsírpárnák? A probléma forrása valószínűleg a vércukor-szint hullámzásában keresendő. Mielőtt elszaladnál a gyógyszertárba egy újabb fogyibogyóért, mutatunk két, tudományosan igazolt, filléres trükköt a fogyás érdekében.

Sétával a fogyásért.
A séta hasznos eszköz a fogyás segítésére.
Fotó: Kulkova Daria / shutterstock
  • Az ecetsav hatása a fogyásra.
  • A séta hatása az éjszakai zsírégetésre.
  • A kettő együtt akár 34%-kal is csökkentheti az inzulinszint kilengést.

Ez a két apró trükk nemcsak abban segít, hogy ne érezzük magunkat felfújt lufinak, hanem közvetlenül közreműködik a zsírraktárak csökkentésében is. Mindkettő segít az emésztésben és a kalóriák elégetésében, valamint a hormonális akadályokat is elbontja, hogy a szervezet ne raktározza, hanem elégesse a felesleges zsírt az éjszaka folyamán.

Ecettel a fogyásért: nem csak salátára jó 

Az almaecet már ősidők óta az emberiség kedvenc ételízesítője és varázsszere. Már az ókori Görögországban is felismerték jótékony hatásait és előszeretettel alkalmazták sebfertőtlenítőként és légúti megbetegedésekre, de még leprára is. A 18. században pedig olyan nagy mennyiségben itták a francia hölgyek fogyókúrás csodaszerként, hogy többen bele is haltak. Pedig elég csak egy kevéske ecetet elkevernünk egy nagy pohár vízben, és legurítani 5-20 perccel vacsora előtt. Az ecetsav gátat szab az inzulinszint hirtelen megugrásának, így a szervezet nem kapcsol át raktározó üzemmódba. Használhatunk almaecetet, vagy háztartási ecetet is. Előbbiből egy evőkanálnyira lesz szükségünk, utóbbiból bőven elég egy teáskanálnyi is.

Ha étkezés előtt ecetet fogyasztunk, az ecetsav:

  • Lassítja a gyomor kiürülését: a gyomor lassabban ürül ki, ami azt jelenti, hogy a glükóz csak fokozatosan kerül a véráramba.
  • Gátolja az alfa-glükozidáz enzimeket: ezek az enzimek a komplex szénhidrátokat glükózzá bontják. Az ecet megzavarja ezt a folyamatot, késleltetve a szénhidrátok felszívódását.
  • Javítja az inzulinérzékenységet: az ecetsav növeli az izmok glükózfelvételét, ami azt jelenti, hogy a sejtek hatékonyabban használják fel a glükózt.
  • A Diabetes Care folyóiratban megjelent mérföldkőnek számító tanulmány szerint mindössze 2 evőkanál almaecet elfogyasztása egy magas szénhidráttartalmú étkezés előtt 34%-kal csökkentette a glükózcsúcsokat nem cukorbeteg egyéneknél és 19%-kal cukorbetegeknél. Egy másik tanulmány kimutatta, hogy az ecet 19-34%-kal javította az inzulinérzékenységet 12 héten belül a rendszeres használat után.

A 15 perces „kipufogó” kör

Míg az ecet kémiai szinten avatkozik be, a séta mechanikusan oldja meg a problémát. Ha közvetlenül evés után (maximum 15 percen belül) felállunk az asztaltól és teszünk egy 10-15 perces tempós sétát, az izmaink glükóz-porszívóként kezdenek viselkedni. A kutatások szerint ilyenkor az aktívabb izom-összehúzódás inzulin nélkül is képes felszívni a cukrot a vérből, mielőtt az úszógumivá alakulna.

A Diabetologia folyóiratban megjelent tanulmány három csoportot hasonlított össze: azokat, akik étkezés után leültek, azokat, akik rövid sétára indultak, és azokat, akik komolyan erőkifejtést igénylő gyakorlatokat végeztek. Az eredmények drámaiak voltak:

  • Akik maradtak a fenekükön, azoknál a vércukorszint átlagosan 22%-kal ugrott meg.
  • Akik 2-3 perces könnyű sétát tettek étkezés után, azoknál a vércukorszint 23%-kal csökkent az első csoporthoz képest.
  • Akik 3 perc, nagy erőkifejtést igénylő edzést csináltak, azoknál az edzés hatására a vércukorszint 30%-kal csökkent az első csoporthoz képest.

A kettő együtt ütős csapatot alkot

Ha kombináljuk a fenti két tippet, az segít aktívabbá tenni a metabolizmusunkat. Ez a módszer nemcsak a fogyást indítja be, de megszüntethető általa a kínzó édességek iránti vágy és az agyi köd érzése is. Ha minden étkezésünk elé beiktatjuk, a hatása még látványosabb lesz.

Kövessük az alábbi protokollt:

  • Reggeli: fogyasszunk ecetes vizet az alacsony szénhidrát, de magas fehérjetartamú étkezéshez, a séta elhagyható.
  • Ebéd: fogyasszunk 1-2 evőkanál almaecetet 15 perccel étkezés előtt. Sétáljunk 10 percet közvetlenül az étkezés után.
  • Vacsora: ugyanaz, mint az ebéd – ecet előtte, séta utána.
  • Nassolás: ha szénhidrátot fogyasztunk, igyunk előtte ecetes vizet és végezzünk utána rövid, pár perces testmozgást (lépcsőzés, ugrókötelezés, guggolás).

Csak minimális időráfordítást igényel – körülbelül 20-30 perc naponta –, de 2-3 héten belül észlelhető javulást eredményez az anyagcserében és méretcsökkenést centikben.

Íme még több fogyás segítő módszer:

Ezek a cikkek is tetszeni fognak:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu