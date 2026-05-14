Kínai horoszkóp: Óriási változások jönnek, minden a helyére kerül 4 jegy életében

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 08:30
Az univerzum most közbeszól. A kínai horoszkóp meglepetéseket ígér.

A kínai horoszkóp szerint 2026. május 14-e különleges fordulatot hozhat négy jegy számára. A csütörtöki napot a kínai asztrológiában Föld Patkány veszélynapként tartják számon, ami a Víz Kígyó hónapjára és a Ló évére esik. 

Ezt ígéri a kínai horoszkóp
Fotó: Lukas Kurka / Shutterstock 

Kínai horoszkóp: ezeknek a jegyeknek nem kell félniük

A veszélynapok általában óvatosságra intenek: ilyenkor a szakértők szerint nem érdemes kockázatos döntéseket hozni vagy túlságosan erőltetni a dolgokat. Ugyanakkor a Your Tango szerint a Disznó, a Ló, a Kakas és a Kutya jegy szülöttei érezhetik úgy, hogy végre kezdenek a helyükre kerülni a dolgok az életükben.

Disznó

A Disznó jegyűek számára a csütörtök arról szólhat, hogy végre megengedik maguknak a lassítást. Bár gyakran aggódnak amiatt, hogy nem tesznek eleget, most rájöhetnek: néha az a legjobb döntés, ha visszavesznek a tempóból. A pihenés és az önmagukra fordított idő most sokkal több pozitívumot hozhat, mint az állandó hajtás. 

Ló 

A Ló jegy életében általában mindig történik valami. A csütörtöki veszélyes energia idején jobb, ha kordában tartják magukat, és rohanás helyett inkább pihennek.

Kakas

A Kakas jegyűek számára ez a nap a rendrakásról és az átgondolt döntésekről szólhat. A horoszkóp szerint most különösen jól eshet számukra, ha a környezetük rendezésére koncentrálnak, például otthoni teendőkkel vagy kisebb átalakításokkal foglalkoznak.

Kutya 

A Kutya jegy képviselői gyakran mások érdekeit helyezik saját maguk elé, emiatt pedig könnyen belecsúszhatnak  konfliktusokba. Most az hozhat számukra megnyugvást, ha egy lépést hátralépnek és hagyják, hogy mások tapasztalataiból tanuljanak.

 

