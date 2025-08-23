Mire jó az ecet a háztartásban? Sajnos nem mindenre

Mire jó az ecet a háztartásban? Az igazság az, hogy nem mindenre, bár való igaz, hogy nem csak a konyhában, hanem a takarításban is nagy hasznát veheted. Légy óvatos, mert vannak olyan felületetek, amelyekben komoly kárt okozhat – írja a Fanny magazin.

Mire jó az ecet? Hiába csodaszer, azért nem mindenre.

Fotó: New Africa / Shutterstock



Mire jó az ecet? Mutatjuk, mire nem

Nem mindenre jó az ecet, például ne ezzel takarítsd a márvány vagy mésztartalmú természetes kőfelületeket. Savas kémhatása ugyanis megmarja a felületet, ezzel foltosodást, mattulást vagy akár visszafordíthatatlan károsodást is okozhat.

Hipóval együtt soha

Az ecet és a hipó keverése veszélyes klórgázt eredményez, ami belélegezve erősen mérgező. Soha ne használd együtt őket, még hígítva sem.

Elszínezi az alumíniumot

Oxidálja és elszínezi az alumíniumot, így tönkreteheti az edényeket, konyhai eszközöket. Ha ilyen anyagú dolgokat tisztítasz, válassz sokkal kíméletesebb szert.

Roncsolja a gumikat

A gumi alkatrészeket, mint például hűtő tömítését, mosógép szigetelését hosszú távon károsítja az ecet, mivel meggyengíti az anyagot. Ettől megrepedezhet, elöregedhet, ami szivárgást is okozhat.

Csak rosszabb lesz tőle

Ha kifolyt a tojás, eszünkbe se jusson ecetes ronggyal feltörölni, mert a savas közegben a tojásfehérje megköt, így nyúlós, nehezen eltávolítható masszává válik.

A monitorokra inkább mást használj

Megrongálhatja a kijelzők speciális bevonatát, például az antireflex réteget. Elektronikai eszközöknél, még a mikró kijelzőjén is, mindig használj kimondottan ezekhez való tisztítószert.

Kíméld a bútoraidat

A bútorlakkot vagy viaszréteget az ecet lemarhatja, így foltos, kopott felületet hagy maga után. A faápolásra a viaszos bútorápolók a legideálisabbak, az a port is taszítja.

Megperzseli a szobanövényeket

Noha egyes növények szeretik a savanyú talajt, az ecet túl erős, és töményen igencsak perzselő hatású lehet. Különösen érzékeny szobanövényeknél kerüld, még hígítva is.

Néha az ecet többet árt, mint használ

Ne tisztítsd ecettel a vasalót. A belső fűtőelemeit és tömítéseit károsíthatja, különösen gőzölős készülékeknél. A gyártók általában erre külön felhívják a figyelmet, nem ajánlják. Használj helyette speciális vasalótisztító folyadékot.