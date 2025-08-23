Mire jó az ecet a háztartásban? Sajnos nem mindenre

Mire jó az ecet a háztartásban? Az igazság az, hogy nem mindenre, bár való igaz, hogy nem csak a konyhában, hanem a takarításban is nagy hasznát veheted. Légy óvatos, mert vannak olyan felületetek, amelyekben komoly kárt okozhat – írja a Fanny magazin.
Nem mindenre jó az ecet, például ne ezzel takarítsd a márvány vagy mésztartalmú természetes kőfelületeket. Savas kémhatása ugyanis megmarja a felületet, ezzel foltosodást, mattulást vagy akár visszafordíthatatlan károsodást is okozhat.
Az ecet és a hipó keverése veszélyes klórgázt eredményez, ami belélegezve erősen mérgező. Soha ne használd együtt őket, még hígítva sem.
Oxidálja és elszínezi az alumíniumot, így tönkreteheti az edényeket, konyhai eszközöket. Ha ilyen anyagú dolgokat tisztítasz, válassz sokkal kíméletesebb szert.
A gumi alkatrészeket, mint például hűtő tömítését, mosógép szigetelését hosszú távon károsítja az ecet, mivel meggyengíti az anyagot. Ettől megrepedezhet, elöregedhet, ami szivárgást is okozhat.
Ha kifolyt a tojás, eszünkbe se jusson ecetes ronggyal feltörölni, mert a savas közegben a tojásfehérje megköt, így nyúlós, nehezen eltávolítható masszává válik.
Megrongálhatja a kijelzők speciális bevonatát, például az antireflex réteget. Elektronikai eszközöknél, még a mikró kijelzőjén is, mindig használj kimondottan ezekhez való tisztítószert.
A bútorlakkot vagy viaszréteget az ecet lemarhatja, így foltos, kopott felületet hagy maga után. A faápolásra a viaszos bútorápolók a legideálisabbak, az a port is taszítja.
Noha egyes növények szeretik a savanyú talajt, az ecet túl erős, és töményen igencsak perzselő hatású lehet. Különösen érzékeny szobanövényeknél kerüld, még hígítva is.
Ne tisztítsd ecettel a vasalót. A belső fűtőelemeit és tömítéseit károsíthatja, különösen gőzölős készülékeknél. A gyártók általában erre külön felhívják a figyelmet, nem ajánlják. Használj helyette speciális vasalótisztító folyadékot.
Bár a népi gyógyászat számos panaszra ajánlja az ecetes borogatást, például csípésre, lázra, töményen rettenetesen irritálhatja a bőrt. Megoldást a bajodra inkább a patikában keress.
Ha szeretnéd a saját szemeddel látni, hogy mit tesz az ecet a tojással, nézd meg a videót!
