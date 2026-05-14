Kiara Lord végre elcsábíthatja Stohl Andrást? Buci szakítása után szabad az út a bombázó előtt

Stohl András és Kiss Kriszta szakított: A Nagy Ő szívtiprója újra szingli, a rajongók pedig ki is nézték neki a következő barátnőt!

Stohl András szingli lett, a kommentelők ki is választották a következő „Bucinét” (Fotó: Máté Krisztián)

Stohl András új barátnője Kiara Lord lesz?

A Nagy Ő Kiara Lordtól volt igazán izgalmas 2026-ban, ezt alighanem Stohl András is szívesen elismeri. Végül a finisben Kiss Kriszta testépítő-üzletasszony mellett döntött, Kiara és sokak nagy csalódására. Most azonban eljött a visszavágó ideje?

Szerdán sokkoló bejelentést tett Stohl András és Kiss Kriszta Lékai-Kiss Ramóna beszélgetős műsorában.

A színész így vallott:

Nem voltam készen arra, hogy egy állandó párkapcsolatom legyen, egy odaköltözős, azonnal beleugrós dolog. Én még mindig a gyász fázisában vagyok, nem dolgoztam fel (szerk: utalt a válására Stohl). Az elengedés elején járok, nem tartok ott, hogy mély, állandó kapcsolatom legyen

– fogalmazott Stohl, aki azóta pszichológus segítségét kérte a feldolgozáshoz, elengedéshez, továbblépéshez.

Stohl András és Kiss Kriszta hónapokig egy párt alkotott, de végül a szakítás mellett döntöttek (Fotó: Máté Krisztián)

A testépítéssel is foglalkozó Kiss Kriszta ezután közösségi oldalán is kiöntötte a szívét az együtt töltött nyolc hónapról – ezzel pedig nem feltétlenül nyerte el a kommentelők szimpátiáját.

„Ez a ChatGPT által irt, pár szavanként tagolt mondandó mikor megy ki a divatból? Ha annyira nyilatkozni akar, legyen mar saját gondolata. 5 mondat is elég, nem kell verset írni, de legyen mar ennyi benne. És ez nem csak neki szól” – háborgott egy hozzászóló egy sztáros fórumon. Míg szavaival jó páran egyet értettek, még többen kezdték emlegetni Kiara Lordot…

Volt, aki csak egy fotót szúrt be a felnőttfilmes nőről, és volt, aki így fogalmazott:

„Kiara felkészül” – incselkedett egy másik véleményező.

„Buci Kiara Lord-ot akarta, a többi mese habbal. Pont” – döntötte el egy újabb.

„Kriszta szerintem abban is olyan esetlen és erőltetett. Buci inkább másra vágyik, (Kiara)” – fejtette ki még egy néző a konkrét véleményét.

Eljött Kiara Lord ideje? (Fotó: TV2)

Kiara Lord ezt már elengedte?

A bevállalós Kiara Lord egyébként már a végső rózsaceremónia után – amikor Stohl András Krisztát választotta – kifejtette, hogy kettejüknek nem lehetne esélye, persze ez nem rajta múlna…