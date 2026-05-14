Kiara Lord végre elcsábíthatja Stohl Andrást? Buci szakítása után szabad az út a bombázó előtt

Stohl András és Kiss Kriszta szakított: A Nagy Ő szívtiprója újra szingli, a rajongók pedig ki is nézték neki a következő barátnőt!
A Nagy Ő Kiara Lordtól volt igazán izgalmas 2026-ban, ezt alighanem Stohl András is szívesen elismeri. Végül a finisben Kiss Kriszta testépítő-üzletasszony mellett döntött, Kiara és sokak nagy csalódására. Most azonban eljött a visszavágó ideje?
Szerdán sokkoló bejelentést tett Stohl András és Kiss Kriszta Lékai-Kiss Ramóna beszélgetős műsorában.
A színész így vallott:
Nem voltam készen arra, hogy egy állandó párkapcsolatom legyen, egy odaköltözős, azonnal beleugrós dolog. Én még mindig a gyász fázisában vagyok, nem dolgoztam fel (szerk: utalt a válására Stohl). Az elengedés elején járok, nem tartok ott, hogy mély, állandó kapcsolatom legyen
– fogalmazott Stohl, aki azóta pszichológus segítségét kérte a feldolgozáshoz, elengedéshez, továbblépéshez.
A testépítéssel is foglalkozó Kiss Kriszta ezután közösségi oldalán is kiöntötte a szívét az együtt töltött nyolc hónapról – ezzel pedig nem feltétlenül nyerte el a kommentelők szimpátiáját.
„Ez a ChatGPT által irt, pár szavanként tagolt mondandó mikor megy ki a divatból? Ha annyira nyilatkozni akar, legyen mar saját gondolata. 5 mondat is elég, nem kell verset írni, de legyen mar ennyi benne. És ez nem csak neki szól” – háborgott egy hozzászóló egy sztáros fórumon. Míg szavaival jó páran egyet értettek, még többen kezdték emlegetni Kiara Lordot…
Volt, aki csak egy fotót szúrt be a felnőttfilmes nőről, és volt, aki így fogalmazott:
„Kiara felkészül” – incselkedett egy másik véleményező.
„Buci Kiara Lord-ot akarta, a többi mese habbal. Pont” – döntötte el egy újabb.
„Kriszta szerintem abban is olyan esetlen és erőltetett. Buci inkább másra vágyik, (Kiara)” – fejtette ki még egy néző a konkrét véleményét.
A bevállalós Kiara Lord egyébként már a végső rózsaceremónia után – amikor Stohl András Krisztát választotta – kifejtette, hogy kettejüknek nem lehetne esélye, persze ez nem rajta múlna…
„Szerintem gyáva. Többször el is mondta, hogy neki túl meredek, hogy velem legyen. Nem tudja vállalni, mert a színházi közegben nem fogják neki elfogadni. Egyértelmű volt mindenki számára, hogy csak és kizárólag köztünk volt meg a harmónia és kémia, de nem merte meglépni. Ráadásul ötven felett vajmi keveset képesek változni az emberek, ő sem lesz sosem már bevállalósabb. Más kérdés, hogy ha már elvitt a műsor végéig, mit számított volna, hogy engem választ, vagy nem. A kispolgári narratíva az, hogy ha András együtt volt velem, akkor tökéletesen csinálta, hiszen ez a nő csak arra való, úgyhogy kihasznált. Ilyen szempontból akár alfahímnek is ki lehet kiáltani, mert levarrta Kiara Lordot, de végül a rendes, tisztességes nőt választotta” – fogalmazott akkoriban Lakatos Levente műsorában.
