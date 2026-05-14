Allison távozása után nagy dolgokat várnak Pécsi Ármintól Liverpoolban

A klub harmadik magyar játékosa is meghívót kapott a válogatottba – írták büszkén kedden a liverpooli portálok, miután Pécsi Ármin először került be a felnőtt nemzeti csapat keretébe. Bár a mindössze 21 éves kapus várhatóan nem jut szóhoz a Finnország és Kazahsztán elleni mérkőzéseken, ugyanakkor maga a meghívó is komoly üzenetet hordoz: a magyar válogatottnál hosszú távon számolnak vele. Úgy tűnik, Liverpoolban is hasonló jövőkép rajzolódhat ki előtte.

Pécsi Ármin (jobboldalt) gyakran edzett együtt a Liverpool felnőtt csapatával Fotó: Nick Taylor/Liverpool FC

A Rousing The Kop külön hangsúlyozta, hogy a válogatott meghívó Pécsi liverpooli helyzetére is hatással lehet, mivel a nyáron jelentős átrendeződés várható a klubnál kapusfronton.

A válogatott-keretbe kerülés 21 évesen egyértelműen jelzi, hogy Magyarországon nagy figyelmet fordít a fejlődésére

– írják a portálnál a fiatal hálóőrről, aki ebben a szezonban egyelőre kizárólag a Vörösök korosztályos csapataiban kapott szerepet tétmérkőzésen, fejlődését azonban az utóbbi hónapokban Arne Slot is elismerően méltatta.

A cikk arra is kitér, hogy a szezon jelentős részében már a felnőtt kerettel készülő Pécsi néhány éven belül akár második számú kapussá is előléphet.

Ebben szerepet játszhat Alisson Becker jövője is. A sajtóhírek szerint a brazil klasszis nem feltétlenül ragaszkodik a maradáshoz, és a Liverpool sem zárkózna el az eladásától egy megfelelő ajánlat esetén.

Közeleg Pécsi Ármin liverpooli bemutatkozása?

Amennyiben Alisson távozik, úgy Giorgi Mamardashvili és Freddie Woodman maradhatnának a felnőtt keret kapusai, ami automatikusan előrébb tolhatná Pécsit a rangsorban. A portál szerint egy jól sikerült nyári felkészülés akár Woodmant is elérhető közelségbe hozhatná számára, ami már valódi esélyt teremthetne arra, hogy belátható időn belül a Liverpool első csapatában is bemutatkozhasson.