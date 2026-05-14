Allison távozása után nagy dolgokat várnak Pécsi Ármintól Liverpoolban

A klub harmadik magyar játékosa is meghívót kapott a válogatottba – írták büszkén kedden a liverpooli portálok, miután Pécsi Ármin először került be a felnőtt nemzeti csapat keretébe. Bár a mindössze 21 éves kapus várhatóan nem jut szóhoz a Finnország és Kazahsztán elleni mérkőzéseken, ugyanakkor maga a meghívó is komoly üzenetet hordoz: a magyar válogatottnál hosszú távon számolnak vele. Úgy tűnik, Liverpoolban is hasonló jövőkép rajzolódhat ki előtte.
A Rousing The Kop külön hangsúlyozta, hogy a válogatott meghívó Pécsi liverpooli helyzetére is hatással lehet, mivel a nyáron jelentős átrendeződés várható a klubnál kapusfronton.
A válogatott-keretbe kerülés 21 évesen egyértelműen jelzi, hogy Magyarországon nagy figyelmet fordít a fejlődésére
– írják a portálnál a fiatal hálóőrről, aki ebben a szezonban egyelőre kizárólag a Vörösök korosztályos csapataiban kapott szerepet tétmérkőzésen, fejlődését azonban az utóbbi hónapokban Arne Slot is elismerően méltatta.
A cikk arra is kitér, hogy a szezon jelentős részében már a felnőtt kerettel készülő Pécsi néhány éven belül akár második számú kapussá is előléphet.
Ebben szerepet játszhat Alisson Becker jövője is. A sajtóhírek szerint a brazil klasszis nem feltétlenül ragaszkodik a maradáshoz, és a Liverpool sem zárkózna el az eladásától egy megfelelő ajánlat esetén.
Amennyiben Alisson távozik, úgy Giorgi Mamardashvili és Freddie Woodman maradhatnának a felnőtt keret kapusai, ami automatikusan előrébb tolhatná Pécsit a rangsorban. A portál szerint egy jól sikerült nyári felkészülés akár Woodmant is elérhető közelségbe hozhatná számára, ami már valódi esélyt teremthetne arra, hogy belátható időn belül a Liverpool első csapatában is bemutatkozhasson.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.