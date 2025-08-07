Így duplázd meg a fogyásod gyorsan és hatékonyan: csupán ezt az ételt kell elhagynod az álomalakért

Bárki, aki egyszer nekiáll a diétának arról ábrándozik, hogy csak úgy olvadjanak róla a kilók. Hiszen nap mint nap vért izzadunk a teremben, a konyhában és mindenre próbálunk odafigyelni, ami a célunkat szolgálja. A fogyás tehát sosem egyszerű, mellyel kapcsolatban rengeteg információ és tévhit él a köztudatban, ami még jobban megnehezíti a folyamatot. Ebben a cikkben a tudományra alapozva tárjuk fel, mely ételekről érdemes minél hamarabb lemondanod, hogy sokkal gyorsabban elérd az álomalakot.

Ezzel az egyszerű trükk hihetetlenül felgyorsítja a fogyást.

Fotó: Josep Suria

A fogyás alapja a kalóriadeficit

Sokszor a diéta azért válik olyan bonyolulttá, mivel nem tudjuk, hogy mi az, amit még beépíthetünk az étrendbe, és mi az, ami már nem fér bele. Pedig sokszor csak annyit kellenek tennünk, hogy okosan kiszűrjük azokat az ételeket, amik biztosan hátráltatnak minket. Mielőtt azonban rátérnénk az úttörő kutatásra, szögezzük le, hogy a fogyás alapja a kalóriadeficit, azaz több kalóriát kell elégetned a nap folyamán, mint amennyi bevittél.

Ha ezt a pár ételt elkerülöd, a fogyás gyerekjáték lesz

Egy új kutatás arra világított rá, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerekben szegény diéta akár meg is duplázhatja a fogyást. Sőt például a csipszet vagy az édességeket, amik rengeteg adalékanyagot tartalmaznak, már számos szakértő kapcsolta össze a 2-es típusú cukorbetegséggel, a szívbetegségekkel és a rákos megbetegedésekkel is.

A brit tudósok azonban most arra is bizonyítékot találtak, hogy azok, akik az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztását minimálisra csökkentették kétszer annyit fogytak, mint azok, akik gyakran ettek mesterséges összetevőket tartalmaző ételeket. Továbbá a szakértők szerint a házilag elkészített fogások hozzájárultak az étel utáni sóvárgás csökkentéséhez.

A minimálisan feldolgozott élelmiszereket tartalmazó étrend mellett jelentősen nagyobb súlycsökkenést tapasztaltunk

– magyarázta Dr. Samuel Dicken, a tanulmány társszerzője a Daily Mail Onlinenak.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerekben szegény diéta akár meg is duplázhatja a fogyást.

Fotó: mrs

Megdöbbentő eredmények születtek

A szakértők a két étrendet tápanyagtartalmuk – zsír, telített zsír, fehérje, szénhidrát, rost mennyisége– szerint is összehasonlították. Az eredmények végül azt mutatták, hogy a minimálisan feldolgozott diétát követők 2,06 százalékos fogyást értek el, míg a másik csoport csupán 1,05 százalékosat.

Bár a 2 százalékos csökkenés nem tűnik túl nagynak, ez csak nyolc hét alatt történt és anélkül, hogy az emberek aktívan csökkenteni próbálták volna a fogyasztásukat

– emelte ki Dr. Dicken és hozzátette, hogy ez hosszútávon, mondjuk egy évre kivetítve a férfiaknál 13, míg a nőknél 9 százalékos súlycsökkenést eredményezne.