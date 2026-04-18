Mosási bakik, amik tönkreteszik a gépet

A mosógép az egyik leggyakrabban használt háztartási eszköz, mégis sokszor nem fordítunk elég figyelmet a helyes használatára. Pedig néhány apró rossz szokás is elég ahhoz, hogy hosszú távon meghibásodást vagy kellemetlen szagokat okozzon. A Fanny magazin összegyűjtötte, melyek a leggyakoribb mosási bakik, amiket érdemes elkerülni, ha szeretnéd megóvni a gépedet és a ruháidat is.
Sokan úgy gondolják, időt és energiát spórolnak, ha egyszerre minél több ruhát mosnak ki, pedig ezzel valójában a motort és csapágyat terhelik túl. A dob ilyenkor nehezebben forog, a ruhák pedig nem tudnak megfelelően mozogni a vízben, ezáltal a mosás sem lesz hatékony, ráadásul könnyen az elromlott mosógép problémájához vezethet.
Spórolj a mosószeren! Ha túl sokat használsz, az legalább akkora probléma, mintha túl keveset tennél az adagolóba. A felesleges szer nem tud teljesen kiöblítődni, lerakódik a dobban, a csövekben és a gumitömítések között, ami hosszú távon dugulást, penészedést és kellemetlen szagot okozhat.
Az energiatakarékos program valóban hasznos, de ha kizárólag 30 °C-on mosol, idővel baktériumok és biofilm bevonat alakulhat ki a gép belsejében. A szakértők azt javasolják, hogy havonta legalább egyszer indíts egy magasabb hőfokú, akár 60–90 °C-os programot. Érdemes figyelni a mosási jelekre és a mosási útmutatóra, mert ezek segítenek a megfelelő hőfok kiválasztásában.
A szűrő gyűjti össze a szöszöket, apró tárgyakat és szennyeződéseket. Ha ezt hónapokig nem tisztítod, a gép vízelvezetése romlik, a programok hosszabbak lesznek, sőt akár meghibásodás is bekövetkezhet.
Aprópénz, hajgumi, papírzsebkendő – mindenkivel előfordult már, hogy benne felejtette a ruha zsebében. Ám ezek a tárgyak komoly károkat okozhatnak: eltömíthetik a szivattyút vagy megsérthetik a dobot. Szerencsére néhány egyszerű trükkel eltávolíthatjuk a papírzsebkendő-maradványokat a ruhákról.
Gyakori mosási hiba, hogy a program lejárta után sokan azonnal becsukják a gép ajtaját. A nedves, zárt tér azonban ideális környezet a penész és baktériumok számára. Ha mindig zárva tartjuk az eszközt, hamar kellemetlen szag jelenhet meg benne.
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a mosás befejezése után a ruhák hosszú ideig a dobban maradnak. A meleg, nedves környezet ideális terep a baktériumok és gombák számára, amelyek gyorsan kellemetlen szagot okoznak. Ha lehet, a program lejárta után azonnal vedd ki a ruhákat, és terítsd ki őket száradni.
A gép belsejében idővel mosószer-maradványok, vízkő és textilszösz halmozódhat fel. Ezek a lerakódások nemcsak a működést rontják, hanem kellemetlen szagokat is okozhatnak. Érdemes havonta egyszer üres mosást indítani magas hőfokon, például mosógéptisztítóval vagy ecettel.
Az öblítő kellemes illatot ad a ruháknak, de ha túl sokat használsz belőle, épp az ellenkező hatást válthatja ki. A túlzott mennyiség bevonatot képezhet a textilszálakon, ami idővel megköti a nedvességet és a szagokat.
A különböző textíliák eltérő mosási feltételeket igényelnek. A sportruházat, törölközők vagy ágyneműk gyakran erősebb szennyeződéseket és baktériumokat tartalmaznak. Ha túl rövid vagy túl alacsony hőfokú mosási programot választasz, ezek nem távoznak teljesen a szövetből.
A mindennapi ruhák többségét ma már alacsony hőfokon mossuk, ami energiatakarékos megoldás. Ugyanakkor a baktériumok egy része csak magasabb hőmérsékleten pusztul el. A törölközőket, ágyneműket és konyharuhákat ezért érdemes időnként 60 °C körül mosni.
A lassú száradás szintén kellemetlen szaghoz vezethet. Ha a ruhák túl sokáig maradnak nedvesek – például párás lakásban vagy rosszul szellőző helyen –, a baktériumok újra elszaporodhatnak rajtuk. A legjobb, ha jól szellőző helyen, elegendő térrel kiterítve szárítod őket.
A mosógép ajtajának gumipereme alatt gyakran megbújik a víz és a szennyeződés. Ez a rejtett nedves terület ideális a penész számára, ami pedig kellemetlen szagot eredményez. Időnként töröld át a tömítést egy nedves ruhával vagy enyhe tisztítószerrel, és hagyd kiszáradni.
Ha kíváncsi vagy, hogyan őrizd meg a ruháid és a mosógép állapotát, nézd meg a videót:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.