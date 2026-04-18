Mosási bakik, amik tönkreteszik a gépet

A mosógép az egyik leggyakrabban használt háztartási eszköz, mégis sokszor nem fordítunk elég figyelmet a helyes használatára. Pedig néhány apró rossz szokás is elég ahhoz, hogy hosszú távon meghibásodást vagy kellemetlen szagokat okozzon. A Fanny magazin összegyűjtötte, melyek a leggyakoribb mosási bakik, amiket érdemes elkerülni, ha szeretnéd megóvni a gépedet és a ruháidat is.

A leggyakoribb mosási bakik közé tartozik, hogy túl sok ruhát teszel egyszerre a mosógépbe.

Fotó: Pawel Michalowski

A mosógép túlterhelése, a túl sok mosószer vagy a rossz hőfokválasztás hosszú távon meghibásodáshoz vezethet.

A rendszeres karbantartás segít megelőzni a dugulást, penészedést és a kellemetlen szagokat.

Az apró figyelmetlenségek, például ha elfelejtjük a zsebeket ellenőrizni, komoly károkat okozhatnak a dobban.

Mosási bakik, amiket sokan elkövetünk

Mennyi ruhát tegyünk a gépbe?

Sokan úgy gondolják, időt és energiát spórolnak, ha egyszerre minél több ruhát mosnak ki, pedig ezzel valójában a motort és csapágyat terhelik túl. A dob ilyenkor nehezebben forog, a ruhák pedig nem tudnak megfelelően mozogni a vízben, ezáltal a mosás sem lesz hatékony, ráadásul könnyen az elromlott mosógép problémájához vezethet.

Hogyan kell mosni?

Spórolj a mosószeren! Ha túl sokat használsz, az legalább akkora probléma, mintha túl keveset tennél az adagolóba. A felesleges szer nem tud teljesen kiöblítődni, lerakódik a dobban, a csövekben és a gumitömítések között, ami hosszú távon dugulást, penészedést és kellemetlen szagot okozhat.

Minden mosás után töröld át a gumitömítést hogy elkerüld a penészedést.

Fotó: SergeyKlopotov

Hány fokon kell mosni a ruhákat?

Az energiatakarékos program valóban hasznos, de ha kizárólag 30 °C-on mosol, idővel baktériumok és biofilm bevonat alakulhat ki a gép belsejében. A szakértők azt javasolják, hogy havonta legalább egyszer indíts egy magasabb hőfokú, akár 60–90 °C-os programot. Érdemes figyelni a mosási jelekre és a mosási útmutatóra, mert ezek segítenek a megfelelő hőfok kiválasztásában.

Nem tisztítod a szűrőt

A szűrő gyűjti össze a szöszöket, apró tárgyakat és szennyeződéseket. Ha ezt hónapokig nem tisztítod, a gép vízelvezetése romlik, a programok hosszabbak lesznek, sőt akár meghibásodás is bekövetkezhet.