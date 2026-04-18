Mosási bakik, amik tönkreteszik a gépet

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 16:45
A mosógép az egyik legfontosabb háztartási gépünk, hiszen szinte minden nap használjuk, mégis meglepően sokan rosszul kezelik. A szakemberek szerint rengeteg meghibásodás mögött nem műszaki hiba, hanem mosási bakik és rossz szokások állnak. Cikkünkben körbejárjuk, hogyan kell mosni úgy, hogy ruháink és mosógépünk is sokáig épek maradjanak.

A mosógép az egyik leggyakrabban használt háztartási eszköz, mégis sokszor nem fordítunk elég figyelmet a helyes használatára. Pedig néhány apró rossz szokás is elég ahhoz, hogy hosszú távon meghibásodást vagy kellemetlen szagokat okozzon. A Fanny magazin összegyűjtötte, melyek a leggyakoribb mosási bakik, amiket érdemes elkerülni, ha szeretnéd megóvni a gépedet és a ruháidat is.

A leggyakoribb mosási bakik közé tartozik, hogy túl sok ruhát teszel egyszerre a mosógépbe.
Fotó: Pawel Michalowski
  • A mosógép túlterhelése, a túl sok mosószer vagy a rossz hőfokválasztás hosszú távon meghibásodáshoz vezethet.
  • A rendszeres karbantartás segít megelőzni a dugulást, penészedést és a kellemetlen szagokat.
  • Az apró figyelmetlenségek, például ha elfelejtjük a zsebeket ellenőrizni, komoly károkat okozhatnak a dobban.

 

Mosási bakik, amiket sokan elkövetünk

 

Mennyi ruhát tegyünk a gépbe?

Sokan úgy gondolják, időt és energiát spórolnak, ha egyszerre minél több ruhát mosnak ki, pedig ezzel valójában a motort és csapágyat terhelik túl. A dob ilyenkor nehezebben forog, a ruhák pedig nem tudnak megfelelően mozogni a vízben, ezáltal a mosás sem lesz hatékony, ráadásul könnyen az elromlott mosógép problémájához vezethet.

Hogyan kell mosni?

Spórolj a mosószeren! Ha túl sokat használsz, az legalább akkora probléma, mintha túl keveset tennél az adagolóba. A felesleges szer nem tud teljesen kiöblítődni, lerakódik a dobban, a csövekben és a gumitömítések között, ami hosszú távon dugulást, penészedést és kellemetlen szagot okozhat.

Minden mosás után töröld át a gumitömítést hogy elkerüld a penészedést.
Fotó: SergeyKlopotov

Hány fokon kell mosni a ruhákat?

Az energiatakarékos program valóban hasznos, de ha kizárólag 30 °C-on mosol, idővel baktériumok és biofilm bevonat alakulhat ki a gép belsejében. A szakértők azt javasolják, hogy havonta legalább egyszer indíts egy magasabb hőfokú, akár 60–90 °C-os programot. Érdemes figyelni a mosási jelekre és a mosási útmutatóra, mert ezek segítenek a megfelelő hőfok kiválasztásában.

Nem tisztítod a szűrőt

A szűrő gyűjti össze a szöszöket, apró tárgyakat és szennyeződéseket. Ha ezt hónapokig nem tisztítod, a gép vízelvezetése romlik, a programok hosszabbak lesznek, sőt akár meghibásodás is bekövetkezhet.

Ellenőrizd a zsebeket

Aprópénz, hajgumi, papírzsebkendő – mindenkivel előfordult már, hogy benne felejtette a ruha zsebében. Ám ezek a tárgyak komoly károkat okozhatnak: eltömíthetik a szivattyút vagy megsérthetik a dobot. Szerencsére néhány egyszerű trükkel eltávolíthatjuk a papírzsebkendő-maradványokat a ruhákról.

Fontos a szellőztetés

Gyakori mosási hiba, hogy a program lejárta után sokan azonnal becsukják a gép ajtaját. A nedves, zárt tér azonban ideális környezet a penész és baktériumok számára. Ha mindig zárva tartjuk az eszközt, hamar kellemetlen szag jelenhet meg benne.

 

Így űzd el a bűzt a ruhákból

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a mosás befejezése után a ruhák hosszú ideig a dobban maradnak. A meleg, nedves környezet ideális terep a baktériumok és gombák számára, amelyek gyorsan kellemetlen szagot okoznak. Ha lehet, a program lejárta után azonnal vedd ki a ruhákat, és terítsd ki őket száradni.

Tisztítsd a mosógépet

A gép belsejében idővel mosószer-maradványok, vízkő és textilszösz halmozódhat fel. Ezek a lerakódások nemcsak a működést rontják, hanem kellemetlen szagokat is okozhatnak. Érdemes havonta egyszer üres mosást indítani magas hőfokon, például mosógéptisztítóval vagy ecettel.

Nem kell túl sok öblítő

Az öblítő kellemes illatot ad a ruháknak, de ha túl sokat használsz belőle, épp az ellenkező hatást válthatja ki. A túlzott mennyiség bevonatot képezhet a textilszálakon, ami idővel megköti a nedvességet és a szagokat.

Csak a megfelelő programon

A különböző textíliák eltérő mosási feltételeket igényelnek. A sportruházat, törölközők vagy ágyneműk gyakran erősebb szennyeződéseket és baktériumokat tartalmaznak. Ha túl rövid vagy túl alacsony hőfokú mosási programot választasz, ezek nem távoznak teljesen a szövetből.

Időnként magasabb hőfokon

A mindennapi ruhák többségét ma már alacsony hőfokon mossuk, ami energiatakarékos megoldás. Ugyanakkor a baktériumok egy része csak magasabb hőmérsékleten pusztul el. A törölközőket, ágyneműket és konyharuhákat ezért érdemes időnként 60 °C körül mosni.

Alapos szárítás

A lassú száradás szintén kellemetlen szaghoz vezethet. Ha a ruhák túl sokáig maradnak nedvesek – például párás lakásban vagy rosszul szellőző helyen –, a baktériumok újra elszaporodhatnak rajtuk. A legjobb, ha jól szellőző helyen, elegendő térrel kiterítve szárítod őket.

Figyelj a gumitömítésre

A mosógép ajtajának gumipereme alatt gyakran megbújik a víz és a szennyeződés. Ez a rejtett nedves terület ideális a penész számára, ami pedig kellemetlen szagot eredményez. Időnként töröld át a tömítést egy nedves ruhával vagy enyhe tisztítószerrel, és hagyd kiszáradni.

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Ha kíváncsi vagy, hogyan őrizd meg a ruháid és a mosógép állapotát, nézd meg a videót:

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
