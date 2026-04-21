Fejfájással és emésztési zavarokkal küzdesz? Ez állhat a háttérben

A hisztamin természetes anyag, amelyet a szervezet maga is termel és az élelmiszerek is tartalmaznak.

Érzékenység akkor alakul ki, ha a szervezet nem képes elegendő hisztamint lebontani.

Tünetei sokfélék: fejfájás, bőrreakciók, emésztési panaszok, szívdobogás.

Nem azonos az allergiával, bár a tünetei hasonlíthatnak rá.

Az étrend tudatos alakításával a tünetek jelentősen csökkenthetők.

A diagnózis felállítása kizárásos alapon, diéta-naplóval és laborvizsgálattal történik.

A hisztaminérzékenység az egyik leggyakrabban félrediagnosztizált állapot: tünetei annyira változatosak, hogy könnyen összekeverhetők allergiával, irritábilis bél szindrómával vagy élelmiszer-intoleranciával. Megértéséhez érdemes előbb tisztázni, mi valójában a hisztamin és hogyan kellene a szervezetnek kezelnie.

Az allergiás kiütéseknek tűnő bőrproblémák mögött sokszor nem allergia, hanem hisztaminérzékenység áll.

Mi a hisztamin, és mi okozza a hisztaminérzékenységet?

A hisztamin egy biogén amin, amelyet a szervezet szükség esetén maga is előállít – gyulladásos reakciókban, az immunválaszban és az idegrendszer működésében egyaránt szerepet játszik.Számos élelmiszerben természetes módon jelen van, különösen az érlelt, fermentált, hosszan tárolt termékekben.

Egészséges szervezetben a hisztamint két enzim bontja le: a diaminoxidáz (DAO) és a hisztamin-N-metiltranszferáz (HNMT). Ha ezek az enzimek – genetikai adottság, bélnyálkahártya-károsodás, tápanyaghiány vagy egyes gyógyszerek hatására – nem működnek kellő hatékonysággal, a hisztamin felszaporodik a szervezetben, és tüneteket vált ki.

Fontos különbség az allergiával szemben, hogy hisztaminérzékenység esetén nem az immunrendszer kóros reakciójáról van szó, hanem lebontási zavarról. Ez azt is jelenti, hogy a tünetek súlyossága nem feltétlenül függ össze azzal, mennyit evett valaki egy adott élelmiszerből – a szervezet aktuális teherbírása, a kumulatív hisztaminbevitel és az enzimaktivitás együttesen határozza meg, mikor lép fel reakció.

Milyen tünetei lehetnek?

A hisztaminérzékenység tünetei rendkívül szerteágazók, ami megnehezíti a felismerést. A leggyakoribbak közé tartozik a fejfájás – amelyet sokan migrénnek vélnek –, az étkezés utáni arcpír, bőrpír vagy csalánkiütés-szerű bőrreakció, az orrfolyás és tüsszögés, valamint a szívdobogásérzés. Emésztési tünetek is jellemzők: puffadás, hasmenés, görcsök, amelyek elsősorban magas hisztamintartalmú ételek fogyasztása után jelentkeznek.

Kevésbé ismert, de szintén előforduló tünetek: álmatlanság, szorongás, szédülés, alacsony vérnyomás, menstruációs zavarok és krónikus fáradtság. Ezek azért nehezítik a diagnózist, mert szinte bármely más betegségre is utalhatnak.

Az tünetek jellemző mintázata segíthet az azonosításban: ha a panaszok rendszeresen bizonyos ételek után jelentkeznek, és az érintett úgy érzi, hogy kisebb mennyiség tolerálható, de nagyobb adag már reakciót vált ki, hisztaminérzékenységre érdemes gondolni. A küszöbérték egyénenként nagyon eltérő lehet.