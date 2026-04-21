Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Konrád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Fejfájással és emésztési zavarokkal küzdesz? Ez állhat a háttérben

hisztamin intolerancia
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 06:45
betegségbőrpír
A hisztaminérzékenység évekig lappanghat anélkül, hogy bárki rájönne: a visszatérő fejfájás, az étkezés utáni bőrpír vagy a tartós emésztési panaszok hátterében sokszor nem allergia, hanem a szervezet hisztaminlebontó képességének zavara áll. A hisztaminérzékenységet felismerni nem könnyű – de az életminőség sokat javítható, ha sikerül.
Zedna Life
A szerző cikkei
  • A hisztamin természetes anyag, amelyet a szervezet maga is termel és az élelmiszerek is tartalmaznak.
  • Érzékenység akkor alakul ki, ha a szervezet nem képes elegendő hisztamint lebontani.
  • Tünetei sokfélék: fejfájás, bőrreakciók, emésztési panaszok, szívdobogás.
  • Nem azonos az allergiával, bár a tünetei hasonlíthatnak rá.
  • Az étrend tudatos alakításával a tünetek jelentősen csökkenthetők.
  • A diagnózis felállítása kizárásos alapon, diéta-naplóval és laborvizsgálattal történik.

A hisztaminérzékenység az egyik leggyakrabban félrediagnosztizált állapot: tünetei annyira változatosak, hogy könnyen összekeverhetők allergiával, irritábilis bél szindrómával vagy élelmiszer-intoleranciával. Megértéséhez érdemes előbb tisztázni, mi valójában a hisztamin és hogyan kellene a szervezetnek kezelnie.

Hisztaminérzékenység miatt kiütések a törzsön
Az allergiás kiütéseknek tűnő bőrproblémák mögött sokszor nem allergia, hanem hisztaminérzékenység áll.
Fotó: Deeranana /  Shutterstock 

Mi a hisztamin, és mi okozza a hisztaminérzékenységet?

A hisztamin egy biogén amin, amelyet a szervezet szükség esetén maga is előállít – gyulladásos reakciókban, az immunválaszban és az idegrendszer működésében egyaránt szerepet játszik.Számos élelmiszerben természetes módon jelen van, különösen az érlelt, fermentált, hosszan tárolt termékekben.

Egészséges szervezetben a hisztamint két enzim bontja le: a diaminoxidáz (DAO) és a hisztamin-N-metiltranszferáz (HNMT). Ha ezek az enzimek – genetikai adottság, bélnyálkahártya-károsodás, tápanyaghiány vagy egyes gyógyszerek hatására – nem működnek kellő hatékonysággal, a hisztamin felszaporodik a szervezetben, és tüneteket vált ki.

Fontos különbség az allergiával szemben, hogy hisztaminérzékenység esetén nem az immunrendszer kóros reakciójáról van szó, hanem lebontási zavarról. Ez azt is jelenti, hogy a tünetek súlyossága nem feltétlenül függ össze azzal, mennyit evett valaki egy adott élelmiszerből – a szervezet aktuális teherbírása, a kumulatív hisztaminbevitel és az enzimaktivitás együttesen határozza meg, mikor lép fel reakció.

Milyen tünetei lehetnek?

A hisztaminérzékenység tünetei rendkívül szerteágazók, ami megnehezíti a felismerést. A leggyakoribbak közé tartozik a fejfájás – amelyet sokan migrénnek vélnek –, az étkezés utáni arcpír, bőrpír vagy csalánkiütés-szerű bőrreakció, az orrfolyás és tüsszögés, valamint a szívdobogásérzés. Emésztési tünetek is jellemzők: puffadás, hasmenés, görcsök, amelyek elsősorban magas hisztamintartalmú ételek fogyasztása után jelentkeznek.

Kevésbé ismert, de szintén előforduló tünetek: álmatlanság, szorongás, szédülés, alacsony vérnyomás, menstruációs zavarok és krónikus fáradtság. Ezek azért nehezítik a diagnózist, mert szinte bármely más betegségre is utalhatnak.

Az tünetek jellemző mintázata segíthet az azonosításban: ha a panaszok rendszeresen bizonyos ételek után jelentkeznek, és az érintett úgy érzi, hogy kisebb mennyiség tolerálható, de nagyobb adag már reakciót vált ki, hisztaminérzékenységre érdemes gondolni. A küszöbérték egyénenként nagyon eltérő lehet.

Melyek a leginkább kerülendő élelmiszerek?

A hisztaminérzékenységben szenvedők számára az érlelt és fermentált élelmiszerek okozzák általában a legtöbb gondot. Ide tartoznak az érlelt sajtok, a vörösborok, a sör, az ecetes termékek, az erjesztett zöldségek – például a savanyú káposzta –, a szalámifélék, a füstölt húsok és halak, valamint a hosszan főzött csontlevesek.

Egyes élelmiszerek ugyan nem tartalmaznak sok hisztamint, de serkentik a szervezet saját hisztamintermelését – ezeket hisztaminfelszabadítónak nevezzük. Ide tartozik a paradicsom, a spenót, az avokádó, a csokoládé, a citrusfélék és az eper. Ezekből az élelmiszerekből már kis mennyiség is tüneteket okozhat az érzékeny emberekben, különösen ha más magas hisztamintartalmú ételt is fogyasztottak aznap.

A teljes tiltólistánál fontosabb az egyéni küszöbérték megismerése: nem mindenki reagál ugyanazokra az ételekre, és a tolerancia mértéke is változhat – stressz, betegség, hormonális változások vagy bélflóra-zavar idején az érzékenység fokozódhat.

Érlelt sajtot hisztaminérzékenység miatt elutasító nő
Az érlelt sajtok kifejezetten rosszat tesznek a hisztaminérzékenységgel küzdőknek.
Fotó: 123RF

Hogyan diagnosztizálják és kezelik?

A hisztaminérzékenységet nem lehet egyetlen vizsgálattal biztonsággal kimutatni. Az úgynevezett DAO-enzim szintjének vérvizsgálattal történő mérése támpontot adhat, de önmagában nem elegendő a diagnózishoz. A legmegbízhatóbb módszer az eliminációs diéta: néhány hétig kerülni kell az összes magas hisztamintartalmú ételt, majd fokozatosan visszavezetni azokat, és tünetnapló segítségével feltérképezni az egyéni reakciókat.

A kezelés alapja az étrend tudatos alakítása: a tüneteket kiváltó ételek kerülése, az ételkészítési módok megváltoztatása – friss alapanyagok használata, az érlelés és fermentálás elkerülése –, valamint a DAO-aktivitást támogató tápanyagok – B6-vitamin, C-vitamin, réz – bevitelére való odafigyelés.

Egyes esetekben DAO-enzimpótló étrend-kiegészítők is alkalmazhatók, amelyek az étkezés előtt bevéve segítik a hisztamin lebontását. Ezek nem gyógyítják meg az érzékenységet, de egy-egy különleges alkalomra – utazás, éttermi étkezés – hasznos segítséget nyújthatnak. A kezelés mielőbbi sikeréhez érdemes allergológus vagy gasztroenterológus segítségét kérni.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
