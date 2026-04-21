Fejfájással és emésztési zavarokkal küzdesz? Ez állhat a háttérben

A hisztaminérzékenység az egyik leggyakrabban félrediagnosztizált állapot: tünetei annyira változatosak, hogy könnyen összekeverhetők allergiával, irritábilis bél szindrómával vagy élelmiszer-intoleranciával. Megértéséhez érdemes előbb tisztázni, mi valójában a hisztamin és hogyan kellene a szervezetnek kezelnie.
A hisztamin egy biogén amin, amelyet a szervezet szükség esetén maga is előállít – gyulladásos reakciókban, az immunválaszban és az idegrendszer működésében egyaránt szerepet játszik.Számos élelmiszerben természetes módon jelen van, különösen az érlelt, fermentált, hosszan tárolt termékekben.
Egészséges szervezetben a hisztamint két enzim bontja le: a diaminoxidáz (DAO) és a hisztamin-N-metiltranszferáz (HNMT). Ha ezek az enzimek – genetikai adottság, bélnyálkahártya-károsodás, tápanyaghiány vagy egyes gyógyszerek hatására – nem működnek kellő hatékonysággal, a hisztamin felszaporodik a szervezetben, és tüneteket vált ki.
Fontos különbség az allergiával szemben, hogy hisztaminérzékenység esetén nem az immunrendszer kóros reakciójáról van szó, hanem lebontási zavarról. Ez azt is jelenti, hogy a tünetek súlyossága nem feltétlenül függ össze azzal, mennyit evett valaki egy adott élelmiszerből – a szervezet aktuális teherbírása, a kumulatív hisztaminbevitel és az enzimaktivitás együttesen határozza meg, mikor lép fel reakció.
A hisztaminérzékenység tünetei rendkívül szerteágazók, ami megnehezíti a felismerést. A leggyakoribbak közé tartozik a fejfájás – amelyet sokan migrénnek vélnek –, az étkezés utáni arcpír, bőrpír vagy csalánkiütés-szerű bőrreakció, az orrfolyás és tüsszögés, valamint a szívdobogásérzés. Emésztési tünetek is jellemzők: puffadás, hasmenés, görcsök, amelyek elsősorban magas hisztamintartalmú ételek fogyasztása után jelentkeznek.
Kevésbé ismert, de szintén előforduló tünetek: álmatlanság, szorongás, szédülés, alacsony vérnyomás, menstruációs zavarok és krónikus fáradtság. Ezek azért nehezítik a diagnózist, mert szinte bármely más betegségre is utalhatnak.
Az tünetek jellemző mintázata segíthet az azonosításban: ha a panaszok rendszeresen bizonyos ételek után jelentkeznek, és az érintett úgy érzi, hogy kisebb mennyiség tolerálható, de nagyobb adag már reakciót vált ki, hisztaminérzékenységre érdemes gondolni. A küszöbérték egyénenként nagyon eltérő lehet.
A hisztaminérzékenységben szenvedők számára az érlelt és fermentált élelmiszerek okozzák általában a legtöbb gondot. Ide tartoznak az érlelt sajtok, a vörösborok, a sör, az ecetes termékek, az erjesztett zöldségek – például a savanyú káposzta –, a szalámifélék, a füstölt húsok és halak, valamint a hosszan főzött csontlevesek.
Egyes élelmiszerek ugyan nem tartalmaznak sok hisztamint, de serkentik a szervezet saját hisztamintermelését – ezeket hisztaminfelszabadítónak nevezzük. Ide tartozik a paradicsom, a spenót, az avokádó, a csokoládé, a citrusfélék és az eper. Ezekből az élelmiszerekből már kis mennyiség is tüneteket okozhat az érzékeny emberekben, különösen ha más magas hisztamintartalmú ételt is fogyasztottak aznap.
A teljes tiltólistánál fontosabb az egyéni küszöbérték megismerése: nem mindenki reagál ugyanazokra az ételekre, és a tolerancia mértéke is változhat – stressz, betegség, hormonális változások vagy bélflóra-zavar idején az érzékenység fokozódhat.
A hisztaminérzékenységet nem lehet egyetlen vizsgálattal biztonsággal kimutatni. Az úgynevezett DAO-enzim szintjének vérvizsgálattal történő mérése támpontot adhat, de önmagában nem elegendő a diagnózishoz. A legmegbízhatóbb módszer az eliminációs diéta: néhány hétig kerülni kell az összes magas hisztamintartalmú ételt, majd fokozatosan visszavezetni azokat, és tünetnapló segítségével feltérképezni az egyéni reakciókat.
A kezelés alapja az étrend tudatos alakítása: a tüneteket kiváltó ételek kerülése, az ételkészítési módok megváltoztatása – friss alapanyagok használata, az érlelés és fermentálás elkerülése –, valamint a DAO-aktivitást támogató tápanyagok – B6-vitamin, C-vitamin, réz – bevitelére való odafigyelés.
Egyes esetekben DAO-enzimpótló étrend-kiegészítők is alkalmazhatók, amelyek az étkezés előtt bevéve segítik a hisztamin lebontását. Ezek nem gyógyítják meg az érzékenységet, de egy-egy különleges alkalomra – utazás, éttermi étkezés – hasznos segítséget nyújthatnak. A kezelés mielőbbi sikeréhez érdemes allergológus vagy gasztroenterológus segítségét kérni.
