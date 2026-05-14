Rendkívüli bejelentés: egyre több a megbetegedés, a borsodi kórházakban látogatási tilalom van

Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél - ezt az intézmény közölte csütörtökön a Facebook-oldalán.

Látogatási tilalom: erre kell számítani a borsodi kórházakban

A tájékoztatás szerint a csütörtökön életbe lépő és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbetegeket ellátó osztályán, a bent fekvő betegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el.

A látogatási tilalom időszakában az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek az [email protected] e-mail címen - közölte a kórház.

Felhívták a figyelmet, hogy a tilalom a járóbeteg-ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel történik - írja az MTI.